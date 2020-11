Rettegett forgatókönyv válik valóra: nagy károkat okozhat a koronavírus-járvány második hulláma az autógyártóknak

Európa országai sorra hozzák a szigorúbbnál szigorúbb intézkedéseket a koronavírus-járvány második hullámának megfékezése érdekében. Ez pedig nagyon rossz hír az autógyártók számára, amelyeknek most azzal kell szembesülniük, hogy a kontinensen valóra válik az a forgatókönyv, amellyel sokáig nem is számoltak.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében nagyon szigorú intézkedéseket hoztak a világ számos országában tavasszal. Az autók iránt mutatkozó kereslet drámai csökkenése, a beszállítói láncok megszakadása és a termelő üzemek kényszerű bezárása alapjaiban rengette meg a just in time, just in sequence stratégiákra épülő autóipart – írtuk korábban.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) legfrissebb anyagában elkészítette arra vonatkozó becslését, hogy a rendelkezésre álló információk alapján az egyes országokban mekkora kiesést eredményezett a járvány az autógyártásban az év első kilenc hónapjában.

Így kiderült, hogy az Európai Unió 27 tagállamában és az Egyesült Királyságban több, mint 4 millió autóval kevesebb készült szeptember végéig, amely a teljes 2019-es gyártási szám 22,3 százalékát jelentette.

A kiesést döntően a nagy tavaszi leállások eredményezték, amelyek során hosszú hetekre felfüggesztették az autók előállítását szerte Európában, de a gyártás vártnál lassabb felfuttatása is szerepet játszott abban, hogy az év háromnegyedében sokkal kevesebb autó készült. Az egyes régiók között ugyanis jelentős különbségek voltak tapasztalhatók abban a tekintetben, hogy hogyan alakult a járművek iránti kereslet. Kínában egy V-alakú erős visszapattanás történt, míg Amerikában és az Európai Unióban kezdetben sokkal lassabb, majd a nyári hónapokban begyorsuló visszaépülésnek lehettünk szemtanúi.

Az ACEA statisztikáiból természetesen az is kiderült, hogy az év első kilenc hónapjában mennyivel kevesebb autót gyártottak azokban az országokban, amelyek a legnagyobb autópiacokkal rendelkeznek az Európai Unióban, illetve mekkora visszaesés következett be az Egyesült Királyság autógyártásában, amelynek a koronavírus-válság okozta sokkhatáson kívül a Brexit-megállapodás körüli bizonytalanság is komoly kihívást okoz.

Németországban közel 1,078 millió autóval, Spanyolországban közel 755 ezer autóval, Franciaországban több, mint 416 ezer autóval, az Egyesült Királyságban több, mint 324 ezer autóval, míg Olaszországban közel 285 ezer autóval kevesebbet termeltek a koronavírus-járvány hatására.

Elmondható az is, hogy a legnagyobb autópiacokkal rendelkező országokban közel 2,86 milliós termeléskiesést eredményezett a COVID-19 járvány az év első kilenc hónapjában még úgy is, hogy a nyári hónapokban és szeptemberben jelentős élénkülés volt tapasztalható az autóeladásokban.

Fájdalmas forgatókönyv válik valóra Európában

A helyzetet tovább súlyosbíthatja a koronavírus-járvány második hulláma, amely az elmúlt hetekben egyre ijesztőbb méreteket öltött. Októberben az Európai Unió négy legnagyobb autópiacán és az Egyesült Királyságban egyaránt csökkentek már az új autók eladásai: Németországban (-3,6%), Spanyolországban (-21%), Franciaországban (-10%) és Olaszországban (-0,2%) egyaránt kevesebb autót értékesítettek, mint 2019 októberében.

A november pedig egészen drámai visszaeséseket hozhat az autóeladásokban, ugyanis az egyes országok sorra jelentik be szigorító, korlátozó intézkedéseiket a koronavírus-járvány második hullámának megfékezése érdekében.

Az Egyesült Királyság és Franciaország egyaránt teljes lezárást jelentet be, amelynek eredményeként az autókereskedések is hosszú heteken át zárva lesznek. Németországban a szigorú intézkedések közepette is nyitva lehetnek a kereskedések, ugyanakkor a mostani járványhelyzetben várhatóan a magányszemélyek és a vállalatok is kivárnak az újabb járművek beszerzésével. Olaszországban szintén folyamatosan szigorít a kormány, míg Spanyolországban szükségállapotot hirdettek és bevezették az éjszakai kijárási tilalmat is.

Az európai autóeladások várható visszaesése miatt elkerülhetetlennek tűnik a kontinens gyáraiban a termelés, valamint a műszakszámok csökkentése, egyes üzemek esetében pedig a néhány hetes tervezett leállások.

Abban ugyanis biztosak lehetünk, hogy kereslet hiányában egyetlen autóipari vállalat sem fog a gyárudvarra termelni, inkább tervezetten visszafogják, felfüggesztik a termelésüket.

Mindezt figyelembe véve elmondható, hogy Európában pont az a forgatókönyv válik valóra, amelytől az autógyártók és a beszállítóik a leginkább tartottak.

Áprilisban részletesen írtunk arról, hogy a koronavírus-járvány második hulláma, illetve a megfékezése érdekében hozott szigorú korlátozó intézkedések mekkora problémát jelentenének a globális autóiparnak. Sok meghatározó autógyártó ekkor még nem is számolt azzal, hogy ez valóra válik és a teljes évre vonatkozó előrejelzéseikben nem szerepelt ez a lehetőség. Mostanra viszont ez a helyzet megváltozott, a vezető európai autógyártók között többen voltak, akik arra figyelmeztettek, hogy a második hullám okozta kihívások kedvezőtlen hatással lennének a működésükre.

Az viszont mindenképpen pozitív fejlemény, hogy a meghatározó globális autópiacok közül az Egyesült Államokban a gyors visszaépülést követően stagnálást láthatunk az utóbbi hónapokban, míg a kínai autópiac erőteljes bővülést mutat hónapok óta még úgy is, hogy a februári mélypont után itt volt tapasztalható a leggyorsabb visszapattanás. Érdemes megjegyezni, hogy a világ legnagyobb autópiacán 12,5 százalékkal több autót értékesítettek múlt hónapban, mint 2019 októberében. Lényeges arról is beszélni, hogy a globális beszállítói láncok működésében sincs érdemi fennakadás, továbbá minden gyártóbázison bevezették azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek segítségével garantálható a dolgozók egészsége.

ÍGY TOVÁBBRA SEM SZÁMÍTHATUNK OLYAN „LOCKDOWN” TÍPUSÚ TERMELÉS LEÁLLÁSRA A VILÁGBAN, MINT AMIT TAVASSZAL TAPASZTALHATTUNK.

Címlapkép forrása: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images