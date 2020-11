Koronavírus: 11 millió felett a fertőzöttek száma az USA-ban

Az Egyesült Államokban vasárnap estére meghaladja a 11 milliót a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház összesítése szerint. Több tagállamban újabb szigorító intézkedéseket jelentettek be.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az adatok arról tanúskodnak, hogy a hét végén országosan naponta átlagosan valamivel több mint százezer új fertőzöttet regisztráltak. A vírusfertőzés okozta Covid-19-ben és szövődményeiben elhunytak száma meghaladja a 246 ezret.

Több tagállamban már pénteken bejelentettek szigorításokat, vasárnap Michigan és az északnyugati Washington államok kormányzói vezettek be erőteljesebb óvintézkedéseket a járvány megfékezésére.

Michiganben Gretchen Whitmer demokrata párti kormányzó közölte: szerdától a középiskolákban és a főiskolákon csakis internetes oktatás folyhat, és az éttermek sem fogadhatnak vendégeket, csakis elvitelre dolgozhatnak. A szórakozóhelyeknek és az üzleteknek zárva kell tartaniuk, az élelmiszerboltok és a patikák kivételével. A kormányzónő ezen kívül elrendelte, hogy mindenkinek otthon kell maradnia, a helyiek csakis nagyon indokolt esetben hagyhatják el otthonaikat. Az intézkedések három hétig lesznek érvényben.

Hasonló intézkedéseket jelentett be Jay Inslee, Washington állam szintén demokrata párti kormányzója. Ebben a tagállamban azonban már hétfőtől életbe lépnek a szigorítások és egy hónapig maradnak érvényben. Vasárnapi sajtótájékoztatóján Inslee elismerte: a járvány terjedésének lassítása nagy árat követel majd az üzleti szférától.

Az elmúlt hetekben ezekben a tagállamokban megduplázódott a diagnosztizált fertőzöttek száma. Mind Whitmer, mind Inslee a szövetségi kormányzatot sürgette erőteljesebb fellépésre és a tagállamok anyagi megsegítésére.

A The Wall Street Journal című lap tudósítása szerint különösen válságos a helyzet a kistelepülések idősotthonaiban, ahol ismét "erőre kapott" a járvány.

A The New York Times arról készített riportot, hogy egyre több orvos és ápoló keres magának más munkát, sőt akár más tagállamba is költözik a járvány okozta stressz miatt. A lap idézte az Orvos Alapítvány nevű nonprofit szervezet júliusban készült kutatását. A felmérés szerint a megkérdezett 3500 orvos 8 százaléka bezárta a praxisát, és mintegy 4 százalékuk jelezte, hogy készül rá.

A világszerte tomboló, Kínából elterjedt koronavírus-járvány az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ott a legmagasabb a fertőzöttek és a halálos áldozatok száma is.

Címlapkép: Getty Images