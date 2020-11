Bréking: vadiúj katonai repülőgépeket vásárol Magyarország

Két darab KC-390-es többcélú rámpás sugárhajtású katonai szállító-repülőgépet vásárol Magyarország Brazíliától – adta hírül a gépeket gyártó Embraer vállalat. Leszállításuk 2023-tól veszi majd kezdetét. A megállapodás része a Honvédség pilótáinak és műszaki személyzetének kiképzése is.

"A 2018-ban beszerzett, főként személyszállításra használható A319 és a Falcon 7X repülőgépek mellé 2023-24-ben megérkeznek Magyarországra a nagyméretű terhek hadszíntéri szállítására is alkalmas KC-390-esek. Ezzel kiteljesedik a honvédség légi szállítási, kimenekítési, légideszant és légi utántöltő képességének fejlesztése. Sokoldalú flottát szerzünk be a haderőnek, mellyel a felmerülő feladatok legszélesebb spektrumát tudja megoldani nemzeti keretek között, szuverén módon” – nyilatkozta Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos a Védelmi Beszerzési Ügynökség közleménye szerint.

A megállapodás értelmében a honvédség úgynevezett rámpás szállítógépeket kap, melyekkel hadműveleti körülmények között is képes lesz 23 tonna tömegig nagyméretű terhek, katonai felszerelések, járművek és személyi állomány (80 felszerelt katona vagy 60 ejtőernyős) célba juttatására. Különleges kialakítása révén a gép alkalmas betonozott repülőtéren kívüli rossz minőségű (például füves repülőterek) terepviszonyok közötti fel és leszállásra, illetve ejtőernyős légideszant műveletek kiszolgálására is. Felszereltsége lehetővé teszi vészhelyzeti kimenekítés, illetve nagy létszámú beteg- és sebesültszállító feladatok végrehajtását is.

A szállítógép pontos képességeit az alábbi videóban ismerhetjük meg:

„Magyarország a második európai és NATO-tag ország, amely a C-390 Millennium repülőgépet választja, egy kiváló képességű repülőgépet, amely páratlan sebesség, terhelhetőséggel és átalakíthatósággal áll készen sokféle küldetés teljesítésére” – kommentálta Jackson Schneider, az Embraer Defense vezérigazgatója.

Magyarország mellett a portugálok is rendeltek már a merevszárnyúból.

Egy KC-390-es előállítási egységára körülbelül 50 millió dollár (kb. 14,5 milliárd forint) a Military Today becslése szerint, de nem biztos, hogy Magyarország is ennyit fizetett a gépekért. A konkrét beszerzési ár nagyban függ attól, hogy mit alkudtak ki a beszerzésért felelős szervek a Braziloktól, egyelőre a megállapodás anyagi részletei nem nyilvánosak.

Az Embraer vállalat közleménye szerint a világon először a Honvédség kötelékében teljesít majd szolgálatot a KC-390-es intenzív egészségügyi ellátásra képes konfigurációban, amely létfontosságú szerepet láthat el humanitárius missziók során. A cég szerint a gép egyébként képes humanitárius és egészségügyi feladatok mellett többek közt teherszállításra, személyszállításra, mentőfeladatokra és ejtőernyős küldetések teljesítésére is. Emellett alkalmas a magyar légierő által használt JAS 39 Gripen vadászgépek levegőben való üzemanyag-utántöltésére is.

Az Embraer közzétett egy videót is a magyar kormánnyal való megállapodásról, érdekesség ezzel kapcsolatosan, hogy a gép a videón már a magyar légierő jelöléseivel látható:

Először 2019 augusztusában szivárogtatta ki a brazil média, hogy Magyarország KC-390-esek vásárlásáról tárgyal a brazilokkal, erről itt írtunk:

Címlapkép: KC-390-es a brazil légierő kötelékében.