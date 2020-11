Itt az európai ország, amely a tervezettnél tíz évvel korábban száműzi a benzines és dízel autókat

Boris Johnson szerda hajnalban zöld ipari forradalom címmel nagyszabású gazdaságátalakítási csomagot hirdetett. A brit miniszterelnök tíz kiemelt pontot ismertetett, elsőként azt, hogy az Egyesült Királyság a korábban tervezettnél tíz évvel korábban, 2030-tól betiltja a kizárólag belsőégésű motorral szerelt járművek értékesítését. Egyértelművé vált az is, hogy a klímaváltozás ellen folytatott harcban a különböző hibrid hajtástechnológiák évei is meg vannak számlálva, ezeket a járműveket 2035-től nem lehet majd forgalomba helyezni a szigetországban.

Boris Johnson brit miniszterelnök bejelentette, hogy az Egyesült Királyság az eredeti terveihez képest tíz évvel korábban, 2030-tól betiltja a belsőégésű motorral szerelt új autók értékesítését. Az intézkedés annak a hatalmas gazdaságátalakítási tervnek a része, amelyet zöld ipari forradalom címmel ma hajnalban ismertetett a brit miniszterelnök. A hírrel kapcsolatban érdemes felidézni, hogy a 2018-ban bemutatott Road to Zero stratégiában még úgy tervezték a britek, hogy csak 2040-ben száműzik a benzines és a dízelmotorral szerelt járműveket a szalonokból, Johnson viszont már idén februárban arról beszélt, hogy ezt a céldátumot 2035-re módosítják. Ez akkor nagy meglepetésnek és jelentős előrelépésnek számított, de voltak, akik még ezzel sem voltak elégedettek, mondván, túl hosszú átmenetet tesz lehető a gyártóknak.

A mostani bejelentés szerint ráadásul nem csak a kizárólag belsőégésű motorral szerelt autók évei vannak megszámlálva Európa egyik legnagyobb autópiacán, hanem a különböző hibrid technológiát használó járműveké is.

Johsnon ugyanis azt is megerősítette, hogy 2035-től kezdve csak tisztán elektromos meghajtású új autókat helyezhetnek forgalomba az Egyesült Királyságban. A radikális lépésekkel kapcsolatban azt mindenképpen el kell mondani, hogy ezek meghozatalában a különböző egyezményeknek történő megfelelés és a klímaváltozás ellen folytatott harc mellett a politikai haszonlesés ugyanolyan fontos szerepet játszhatott.

Az utóbbi években ugyanis politikai szempontból egyre fontosabb témává vált a környezetvédelem, azon belül pedig az egészséges, élhető lakókörnyezet biztosítás. A belsőégésű motorral szerelt autók száműzésével, az elektromos autók terjedésével pedig érdemben csökkenhet a helyi szintű károsanyag-kibocsátás, amellyel párhuzamosan javulhat a levegő minősége. Utóbbira azért is nagy szükség lenne, mert a rossz minőségű levegő gyakran vezet súlyos megbetegedésekhez, korai halálozáshoz. Látni kell ugyanakkor azt is, hogy egy ilyen horderejű bejelentés elképzelhetetlen lett volna az elektromos autózás töretlen népszerűsége nélkül, az eladási statisztikákból ugyanis világosan kiderül, hogy egyre több brit szavaz bizalmat az alternatív meghajtású járműveknek.

Pörög az elektromos autók értékesítése

Ez természetesen nem véletlen, az Egyesült Királyságban ugyanis hosszú évek óta érdemben támogatják a részben és teljesen elektromos meghajtású járművek vásárlását. A jelenleg érvényben lévő és 2022-2023-ig kiterjesztett támogatási rendszer szerint a brit kormány minden olyan személyautó megvásárláshoz 3 000 fontot (durván 1,2 millió forint) biztosít, amely képes egyetlen töltéssel legalább 112 kilométer megtételére tisztán elektromos módban és vételára nem haladja meg az 50 ezer fontot (durván 20 millió forint). De jelentős pénzügyi támogatást biztosítanak az elektromos kishaszon-gépjárművek, motorok és taxik megvásárláshoz is. Érdemes megjegyezni, hogy az Egyesült Királyság már 2011 óta támogatja az elektromos autók beszerzését, kezdetben 5 ezer fontot (durván 2 millió forint) biztosítottak azoknak, akik valamelyik környezetbarát modell mellett döntöttek.

A pénzügyi ösztönzők megléte ugyanakkor önmagban kevés lett volna, legalább ennyire fontos volt az akkumulátorral szerelt elektromos autók minél nagyobb arányú elterjedése szempontjából, hogy az Egyesült Királyságban értelmezhető méretű töltőinfrastruktúra épült ki az elmúlt években. Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) statisztikái szerint a szigetországban 28 538 nyilvános töltőpont üzemelt 2019 végén, amely az Európai Unió töltőhálózatának 14 százalékát jelentette.

Mindezeknek, valamint az egyre nagyobb hatótávolságot és gyorsabb töltést biztosító új technológiáknak köszönhetően a részben és teljesen elektromos járművek értékesítése egyre nagyobb részarányt képvisel az új autók értékesítésén belül. Tavaly az Egyesült Királyságban majdnem minden tízedik újonnan forgalomba helyezett autó alternatív meghajtású volt, míg 2016-ban a piaci részesedésük alig haladta meg a 3 százalékot. A Brit Autógyártók- és Kereskedők Szövetségének (SMMT) beszámolójából kiderült az is, hogy míg a belsőégésű motorral szerelt járművek eladásai nagyot estek, addig az elektromos meghajtású modellek értékesítései valósággal szárnyaltak idén. Az elérhető támogatásokon és a dinamikusan bővülő töltőinfrastruktúrán túl ebben az is fontos szerepet játszik, hogy ma már 83 különböző elektromos modell elérhető a brit autópiacon.

Sokak szerint a 2035-ös átállás is korai lett volna

A bejelentéssel kapcsolatban érdemes arról a felmérésről is beszélni, amelyet a Brit Autógyártók- és Kereskedők Szövetségének megbízásából készített a Savanta-ComRes közvélemény-kutató cég. Ebből ugyanis az derült ki, hogy a megkérdezett autósok 37 százaléka ugyan elképzelhetőnek tartotta azt, hogy 2025-ig elektromos autóra váltson, 44 százalékuk viszont azt állította, hogy 2035-ig nem tervez ilyen vásárlást. Az autóipari lobbi szervezet ebből pedig azt a következtetést vonta le, hogy az autóhasználók közel fele nem áll még készen a váltásra. Abban persze, hogy a felmérés eredményeiből erre a megállapításra jutottak, az is fontos szerepet játszhat, hogy a hagyományos autógyártóknak az utóbbi években eszközölt euró és dollármilliárdos kutatás és fejlesztéseik ellenére továbbra is az az érdekük, hogy a lehető legtovább használtban maradjanak a belsőégésű motorjaik.

Az SMMT hangsúlyozta azt is, hogy a Frost and Sullivannel közösen készített elemzésükből kiderült, hogy amennyiben az Egyesült Királyságban tényleg csak és kizárólag elektromos járműveket akarnak forgalomba helyezni, brutális ütemben kell fejleszteni a töltőinfrastruktúrát. Számításaik szerint az ambiciózus cél megvalósításához 2030-ra 1,7 millió nyilvános töltőt, míg 2035-re 2,8 millió nyilvános töltőt kellene üzembe állítani. Az ehhez szükséges beruházási költség pedig elérné a 16,7 milliárd fontot (durván 668 milliárd forint).

