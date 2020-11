Máris itt a fordulat: kijózanító számok érkeztek az autóeladásokról

Hiába kezdtek reménykedni sokan a szeptemberi értékesítési statisztikák láttán, az Európai Unió autópiacának fellendülése csupán tiszavirág életűnek bizonyult. Októberben ismét jóval kevesebb új autót helyeztek forgalomba, mint egy évvel korábban, amelyben a koronavírus-járvány második hulláma, illetve az annak megfékezése érdekében hozott szigorú korlátozó intézkedések meghatározó szerepet játszottak.

Kijózanító számokat tett közzé az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) szerdán, a legfrissebb statisztikákból ugyanis kiderült, hogy októberben csupán 953 615 új személyautót helyeztek forgalomba az Európai Unióban, amely 7,8 százalékos csökkenést jelentett 2019 azonos időszakához képest. A visszaesés, amelynek hátterében a koronavírus erősödő második hulláma, illetve az annak megfékezése érdekében hozott szigorú korlátozó intézkedések álltak elsősorban, egyben azt is jelentette, hogy hiába reménykedtek sokan az európai autópiac fellendülésében a szeptemberi statisztikák láttán, a szerény mértékű bővülés is csupán rövid ideig tartott.

Még komorabb a kép, ha hozzátesszük azt is, hogy az év eleje óta alig több, mint 8 millió új autót értékesítettek az EU-ban, amely közel 27 százalékos visszaesést jelentett 2019 azonos időszakához képest. Ez a gyakorlatban egyben azt is jelentette, hogy durván 2,9 millió új autóval kevesebb talált gazdára az év első tíz hónapjában. Ráadásul, ha mindez nem lenne éppen elég, ahogy hétvégi cikkünkben írtuk, már most borítékolható a novemberi autóeladások drámai visszaesése, az egyes országok ugyanis Európa-szerte hozzák az egyre szigorúbb intézkedéseket, amelyek jelentősen visszavethetik az új autók iránti keresletet a magánszemélyek és a cégek körében.

További rossz hír, hogy az Európai Unió meghatározó autópiacain kivétel nélkül csökkentek az új autók eladásai múlt hónapban: Spanyolországban (-21%), Franciaországban (-9,5%), Németországban (-3,6%) és Olaszországban (-0,2%) egyaránt kevesebb személyautót helyeztek forgalomba, mint 2019 októberében. A teljes évet figyelembe véve még nagyobb visszaesés látszik, amelyben természetesen a tavaszi lezárások játszották a főszerepet: Spanyolországban (-36,8%), Olaszországban (-30,9%), Franciaországban (-26,9%) és Németországban (-23,4%) egyaránt drámai mértékben zsugorodott az autópiac 2020 első tíz hónapjában, 2019 azonos időszakához képest.

A kialakult helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy az Angela Merkel vezette kormány egy 5 milliárd eurós élénkítő csomagot állított össze a német autóipar számára, amelynek keretében további forrásokat biztosítanak elektromos autók és új teherautók vásárlásához, valamint az új technológiákra történő átálláshoz. Erre egyébként hatalmas szüksége is van a szektornak, amely a legfrissebb statisztikák szerint közel 1,08 millió autóval kevesebb személyautót gyártott a koronavírus-járvány hatására eddig idén.

Érdemes néhány szót ejteni az Európai Unió kisebb autópiacairól is, Romániában (+17,6%) és Írországban (+5,4%) egyaránt több új személyautót értékesítettek múlt hónapban, mint 2019 októberében. A magyar autópiaccal kapcsolatban pedig elmondható, hogy az ACEA statisztikái szerint csupán 4 százalékkal csökkentek az új autó értékesítések októberben, míg az egész eddigi évet figyelembe véve 20 százalékos csökkenés volt tapasztalható.

Az októberi értékesítési számoknak csak kevés volumengyártó örülhetett: a Fiat Chrysler (+3,9%) és a Renault csoport (+0,2%) értékesítései szerény mértékben ugyan, de nőttek múlt hónapban. A legnagyobb zuhanásokat a Mazda (-38%), a Mitsubishi (-29,8%), a Ford (-20,8%) és a Nissan (-14,4%) értékesítései szenvedték el 2019 októberéhez képest.

Nem csak a volumengyártók tudhatnak maguk mögött nehéz hónapot, a prémiumautó-gyártók értékesítései egy kivétellel mind csökkentek: a BMW csoport (-13,5%), a Jaguar Land Rover (-9,7%), a Volvo (-9%) és a Daimler (-8,1%) is kevesebb új autót adott el múlt hónapban. A Volkswagen csoporthoz tartozó Audi viszont 16 százalékkal tudta növelni értékesítéseit, amellyel a legjobban teljesítő autómárka volt az Európai Unióban, októberben.

