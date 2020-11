Összefogott a Tesla a riválisaival - Itt a mesterterv, amivel száműznék a benzines és dízel autókat

A Tesla összefogott riválisaival és az autóipar számos szereplőjével annak érdekében, hogy felgyorsítsák azt az átmeneti időszakot, amelynek végén az elektromos járművek kiszorítják a belsőégésű motorral szerelt társaikat az utakról. Ennek az összefogásnak az eredményeként létrejött a Zero Emission Transportation Association (ZETA), a lobbiszervezet öt fontos célt tűzött zászlajára, köztük azt, hogy 2030-tól kizárólag elektromos autók kerüljenek forgalomba az Egyesült Államokban.

A ZETA hivatalos oldalán kiemeli, hogy ez az első olyan iparági szövetség, amelyet azért hoztak létre a tagjai, hogy felgyorsítsák az elektromos autózás elterjedését, többszázezer új munkahelyet teremtsenek az új technológiákhoz kapcsolódóan és biztosítsák az Egyesült Államok globális vezető szerepét az elektromobilitásban.

A ZETA, amely a Teslán kívül olyan szereplőket tudhat a soraiban, mint az ABB, a Duke Energy, az Edison International, a Lucid Motors, a Rivian, a Siemens, vagy éppen az Uber, öt fontos célkitűzést határozott meg:

Eredmény-vezérelt fogyasztói elektromos autó támogatások, amely nem más, mint egy olyan támogatási rendszer fenntartása és kiterjesztése, amely elősegíti az elektromos autók értékesítését, gyors elterjedését. Az összefogás szereplői szeretnék elérni, hogyha a Barack Obama által 2009-ben bevezetett szövetségi támogatások, az elektromos autók megvásárláshoz nyújtott 7 500 dolláros kedvezmény megmaradna a jövőben is - írta a Verge beszámolójában.

Olyan kibocsátásra/teljesítményre vonatkozó előírások bevezetése, amelyek biztosítják, hogy 2030-tól kizárólag teljesen elektromos autók kerülhessenek forgalomba az Egyesült Államokban. Ennek a törekvésnek a végső célja nyilván nem más, mint az, hogy megszűnjön a belsőégésű motorral szerelt új járművek értékesítése a tengerentúlon.

Infrastruktúrális beruházások, amelyek keretében szövetségi szinten jelentős összegeket fordítanának a töltőinfrastruktúra fejlesztésére annak érdekében, hogy érdemben előmozdítsák az elektromos autók elterjedését. A ZETA meglátása szerint ezzel az Egyesült Államok biztosíthatná vezető szerepét a „tiszta megújulás útján”, amellyel mindenki jól járhatna.

A hazai gyártás előmozdítása szintén borzasztóan fontos. A ZETA szerint nem csak arra kell törekedniük, hogy felgyorsítsák az elektromos autózásra történő átállást, hanem dolgozniuk kell azon is, hogy biztosítsák az amerikai gazdaság növekedését és a vezető szerepét az elektromobilitásban. Ehhez pedig arra van szükség véleményük szerint, hogy a szövetségi politika ösztönözze a munkahelyteremtést, a gazdasági aktivitást az elektromos autók teljes ellátási láncában és életciklusa során.

Végül az utolsó, ötödik pont nem más, mint a szövetségi szintű irányítás, együttműködés regionális és helyi szervezetekkel. A ZETA tagjai szerint fontos lenne elérni, hogy az Egyesült Államok befektessen az elektromos autózáshoz kapcsolódó kutatás és fejlesztésbe. Továbbá fontos lenne egy összehangolt jövőkép megalkotása a villanyosításban, valamint a szükséges tudás és erőforrások biztosítása a regionális és helyi szereplőknek annak érdekében, hogy ez a jövőkép valóban meg is valósuljon.

A Verge beszámolójában hangsúlyozta, hogy ezek a törekvések ugyan sokkal ambiciózusabbak, részben egybecsengenek több amerikai állam céljaival. Kalifornia nemrég jelentette be, hogy 2035-től betiltja az összes fosszilis energiahordozót használó személyautót és News Jersey is jelezte, hasonló lépésre készül. Felidézték Joe Biden frissen megválasztott amerikai elnök programját is, amelyben hangsúlyos pontként szerepelt az, hogy 1 millió új munkahelyet teremtenek majd a demokraták az autóiparban. Biden továbbá ígéretet tett arra, hogy Amerika szerepet tölt majd be az elektromos autók, a kapcsolódó alkatrészek és nyersanyagok gyártásában, előállításában.

