Koronavírus egy kínai városban: találtak 5 új fertőzöttet, 3 millió embert nyomban le is tesztelnek

Pénteken 16 új tünetes és 18 tünetmentes koronavírusos esetet regisztráltak Kínában a csütörtöki 17 után, a tünetesek közül 7 belföldi, 9 külföldi eredetű fertőződés – közölte szombaton a távol-keleti ország egészségügyi hatósága.

A Reuters beszámolója szerint öt új helyi forrású esetet a Pekinggel szomszédos Tiencsinben, kettőt pedig Sanghajban regisztráltak, utóbbi a helyi nemzetközi repülőtér biztonsági alkalmazottja és az ő felesége.

Az 5 új esetre reagálva bejelentették: Tiencsinben háromnapos általános szűrést tartanak, amelynek során közel 3 millió lakost fognak letesztelni.

A China Daily szerint a helyi hatóságok arról adtak tájékoztatást, hogy pénteken egy tiencsini közösségben lezárást vezettek be, és mintegy 1900 embert helyeztek karanténba. Elővigyázatossági intézkedéseket vezetnek be Sanghaj Pudond nevű városnegyedében is.

Kínában eddig 86 414 hivatalos koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és 4634 fertőzött hunyt el eddig.

