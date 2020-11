A világ leggazdagabb emberei közül egyértelműen meg lehet állapítani, hogy ki az autórajongó és ki az, aki csak munkába jutáshoz használja kocsiját. Míg Sergey Brin, Warren Buffett vagy Mark Zuckerberg visszafogott járművekkel járkálnak, Larry Ellison, Elon Musk vagy Bill Gates komplett járműparkokkal rendelkeznek otthon. Van olyan is, mint Jeff Bezos, aki rengeteg méregdrága sportkocsit tart otthon, de nem szeret velük felvágni. Nézzük, milyen autókkal jár a világ 10 leggazdagabb embere.

10. Amancio Ortega – Audi A8

Fotó: Getty Images

Amancio Ortega, a Zaráról ismert Inditex alapítója, 75 milliárd dolláros vagyonával Spanyolország leggazdagabb embere és a világ 10. leggazdagabbja. Egy Audi A8-assal jár hétköznapi utazásai során, de van egy 45 millió dolláros Bombardier BD-700-as magánrepülőgépe is.

9. Sergey Brin – Toyota Prius

Fotó: Getty Images

A Google társalapítója 75,4 milliárd dolláros vagyonnal bír. A CNBC szerint akár a másik Google-alapító, Larry Page, Brin is egy Toyota Prius vezet. Egyes források szerint Brinnek egyébként egy saját tulajdonú zeppelinje is van.

8. Larry Ellison – egy komplett gyűjtemény

2018-as Audi R8-as. Fotó: Getty Images

Az Oracle alapítója 76,2 milliárd dolláros vagyonának érezhető részét költötte drága és extravagáns autókra, melyeket szívesen váltogat, ha el akar jutni A-pontból B-be. Az LA Times szerint a milliárdos járműparkjának a része többek közt egy Audi R8-as, egy McLaren F1-es, egy Lexus LFA és egy Lexus LS 600h L – ezek mind prémium minőségű luxusautók. A kedvenc autója viszont állítólag egy Acura NSX.

7. Larry Page – Toyota Prius

Fotó: Getty Images

Kollégájához, Sergey Brinhez hasonlóan Larry Page is állítólag egy Toyota Prius vezet, melyet 77,6 milliárd dolláros vagyonának töredékéből szerzett be. A milliárdos emellett támogat egy repülő autókat tervező céget is, az Openert, nem lenne meglepő, ha az ő modelljükből is beszerezne, ha egyszer sikerül forgalomba helyezhető modelleket produkálniuk.

6. Warren Buffett – Cadillac XTS

Fotó: Getty Images

Omaha orákuluma 86,8 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, de híresen visszafogottan él: a McDonald’sban szokott reggelizni és ugyanabban a házban lakik 1958 óta. Egy 45 ezer dolláros, 2014-es évjáratú Cadillac XTS-t vezet, amelyre azután váltott, hogy lánya cikinek nevezte 2006-os Cadillac DTS-ét. Warren Buffett azzal indokolja a szerény autóválasztást, hogy keveset vezet, ezért teljesen mindegy, hogy milyen autóban teszi ezt meg.

5. Mark Zuckerberg – Acura TSX és még néhány "jószág"

Fotó: Getty Images

A Facebook alapító-vezérigazgatója 100,3 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, de egy 30 ezer dolláros Acura TSX-et vezet. A tech-guru azt mondta, azért jár egy ilyen autóval, mert biztonságos, kényelmes és nem hivalkodó. Állítólag az Acura mellett egy Volkswagen Golf GTI-je, egy Honda Fitje és egy Pagani Huayra luxus-sportautója is van, ezeket viszont nem használja napi rendszerességgel.

4. Elon Musk – egy igazi autórajongó gyűjteménye

A Tesla, a PayPal, a SpaceX és a Boring Company alapítója nem meglepő módon rajong az autókért, 106,3 milliárd dolláros vagyonának egy részét egy komplett járműpark alkotja. Musk vett egy 1920-as Ford T-Modellt, egy 1967-os Jaguard E-Type Roadstert, megvette James Bond 1976-os Lotus Espiritjét, van egy 1978-as BMW 320i-je, egy 1997-es McLaren F1-gye, egy 2006-os, tuningolt BMW M5-öse, egy 2008-as Tesla Roadstere, egy 2010-es Audi Q7-ese, egy 2012-es Porsche 911 Turbója, egy 2019-es Tesla Model S Performance-e és egy 2020-as Tesla Cybertruckja. Igazság szerint egy külön cikket is megérne, hogy ezeket a kocsikat mind bemutassuk.

3. Bill Gates – rengeteg Porsche és egy kakukktojás

1978-as Porsche 911-es. Fotó: Getty Images

Sokáig a Microsoft alapítója volt a világ leggazdagabb embere, most 118,7 milliárd dolláros vagyona „csak” a harmadik helyre elég. Gates a Porschékért rajong, van egy 1979-es 911-ese, egy 959-ese, egy 930 Turbója és egy elektromos Porsche Taycanja is. A kakukktojást a gyűjteményben egy 2008-as Ford Focus jelenti, Gates általában ezzel jár munkába.

2. Bernard Arnault – BMW 7 Series

Fotó: Getty Images

A 140,5 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező Louis Vuitton-alapító a világ második leggazdagabb embere. Egy 7-es BMW-vel és egy magánrepülővel jár.

1. Jeff Bezos – járműparkot rejt a ’96-os Accord

Ez nem a '96-os Accord, hanem egy ahhoz hasonló Ferrari Sergio, mint amely állítólag Jeff Bezos garázsában is megtalálható. Fotó: Getty Images

Az Amazon alapító-vezérigazgatója 183 milliárd dolláros vagyonával a világ leggazdagabb embere. Elsősorban egy 1996-os Honda Accorddal mutatkozik, de állítólag egy csomó méregdrága sportkocsija is van otthon, melyekkel nem közlekedik az utcán. Egyes források szerint egy Ferrari Pininfarina Sergio, egy Bugatti Veyron Mansory, egy W Motors Lykan Hypersport, egy Koenigsegg CCXR Trevita és egy Lamborghini Veneno is megtalálhazó Bezos gyűjteményében.

A címlapképen egy Lamborghini Veneno látható, Jeff Bezos állítólag egy ilyen kocsival is rendelkezik. A háttérben egy Harrier VTOL harci repülő. Fotó: Getty Images