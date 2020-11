Közel van a Brexit-megállapodás, amit 10 év múlva újratárgyalhatnak

Két vezető brit lap vasárnap esti egybehangzó információi szerint közel vannak a felek a Brexit-megállapodáshoz, de azért még mindig nem lehet biztosra venni, hogy azok össze is jönnek, a jövő hét lesz talán a mindent eldöntő hét ebben a kérdésben.

A The Telegraph információi szerint a vitarendezési kérdésekben közeledtek a felek egymáshoz, így a versenyjogi és halászati kérdések továbbra is a legfőbb akadályok abban, hogy megegyezzenek a felek a 2021-től érvényes kereskedelmi szabályokban. A lap szerint Boris Johnson brit kormányfő a jövő héten jelentős beavatkozást hajt majd végre a tárgyalások menetébe, illetve Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel is beszélni fog. A lap tudomása szerint jövő csütörtökön, tehát november 26-án kezdődnek majd újra a személyes egyeztetések a két tárgyalódelegáció között (miután ezen a héten koronavírusos lett az unós főtárgyaló stábjának egyik tagja) és onnantól kezdve legfeljebb 6 napjuk van megállapodni, az a december 1-ig kell ezt megtenni. Állítólag az uniós vezetők erre adtak felhatalmazást, hogy az a végső határidő az alku tisztázására.

A The Sun vasárnap esti információi szerint még mindig nincs megállapodás a halászati jogok kérdésében, állítólag az EU-s fél nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy azoknak a brit vizeknek a 80%-ához továbbra is hozzáférjen a kilépés után, amelyekhez most korlátozás nélkül hozzáfér. A lap különösen érdekes információja pedig az, hogy egy olyan megoldáson tárgyalnak a felek, miszerint lenne egy felülvizsgálati klauzula, amely szerint meghatározott időn belül felülvizsgálnák a halászati megállapodást. A britek azt akarnák, ha ez 3-5 éven belül megtörténne, az EU-s delegáció viszont azt, hogy ha csak 10-15 éves távlatban, és akkor az egész kereskedelmi megállapodást felülvizsgálhatnák, nemcsak a halászati megállapodást. A lap a cikke címében végül 10 éves felülvizsgálati lehetőségre utal.Ez nyilván a brit szuverenitási kérdést alapjaiban továbbra is korlátozó elképzelés lenne, mert nem lehetne biztos benne, hogy amit most végre kialkudnak a felek, az lenne a végleges majd évtizedes távlatokban is.

Címlapkép forrása: Getty Images