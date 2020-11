Uniós vezetők elleni szankciókról döntött Fehéroroszország, közben befagyasztotta a projekteket az EBRD és az EBB

Miután az Európai Unió több tucat fehérorosz tisztségviselő ellen személyes szankciókat rendelt el a közelmúltban, vasárnap este azt jelentette be a fehérorosz külügyminiszter, hogy válaszként ők is szankciókkal sújtanak európai uniós vezetőket, illetve uniós tagállamok egész sorának vezetőit. Uladzimir Makej azt is bejelentette a Belarusz 1 televízióban, hogy mivel az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) és az Európai Beruházási Bank (EBB) úgy döntött, hogy befagyasztja az együttműködését Fehéroroszországgal, ezért a fehérorosz fél leállította a párbeszédet az Európai Unióval az emberi jogok helyzetéről. Közben megint ezrek tüntettek vasárnap - idén immár a tizenötödik alkalommal - békésen Fehéroroszországban a biztonsági erők erőszakos fellépése ellenére Aljakszandr Lukasenka államfő távozását követelve.

Fehéroroszország szankciókkal sújt európai uniós vezetőket, illetve uniós tagállamok egész sorának vezetőit - jelentette be Uladzimir Makej fehérorosz külügyminiszter. A döntést azzal indokolta, hogy az Európai Unió is újabb szankciókat rendelt el fehérorosz tisztségviselők ellen, így ennek megfelelően Minszk is kibővíti a szankciókkal sújtott magánszemélyek listáját az Európai Unió, illetve egy sor európai uniós tagállam vezetésének képviselőivel.

Uladzimir Makej azt is jelezte, hogy az EBRD és az EBB kapcsán: "Tekintettel arra, hogy az Európai Unió és az egyes tagországok megpróbálnak bírálni bennünket az emberi jogok helyzete és a demokrácia kérdése miatt - és ez mesterségesen túlpolitizált -, nem látjuk értelmét annak, hogy folytassuk a párbeszédet az Európai Unióval az emberi jogok helyzetéről. Leállítottuk ezt a párbeszédet mindaddig, amíg az EU nem hoz döntést az EBRD és az EBB politikájának megváltoztatásáról, amelyek úgy határoztak, hogy befagyasztják az együttműködést Fehéroroszországgal" - mondta a fehérorosz külügyminiszter.

Az EBRD honlapja szerint 137 projekt finanszírozásában vesz részt Fehéroroszországban, 3 millió eurót fektetett be az országban. Az EIB 2018 óta működik együtt Fehéroroszországgal elsősorban infrastrukturális és klímavédelmi projekteken, 2018-ban 110 milliós kölcsönnel támogatta az EU és a volt szovjet tagköztársaság közötti közlekedés javítását, 2019-ben pedig 90 millió euróval támogatott egy környezetvédelmi projektet.

Mindezek mellett ezrek tüntettek vasárnap - idén immár a tizenötödik alkalommal - békésen Fehéroroszországban a biztonsági erők erőszakos fellépése ellenére Aljakszandr Lukasenka államfő távozását követelve. A tüntetők Minszk lakónegyedeiben gyülekeztek, onnan vonultak a történelmi vörös-fehér-vörös zászlók alatt a tiltakozó menetekre Éljen Fehéroroszország! jelszót skandálva. Az AFP francia hírügynökség a résztvevők létszámát több tízezerre becsülte.A rendőrség az engedély nélkül tartott tüntetés elején megkezdte az őrizetbe vételeket és hanggránátokkal oszlatta a tömeget. A Vjaszna fehérorosz jogvédő szervezet szerint kora délutánig mintegy nyolcvan embert állítottak elő. Esti értesülések szerint már 140 embert vett őrizetbe és vert meg a rendőrség. Az EFE spanyol hírügynökség értesülése szerint az előállítottak száma a kétszázat is meghaladta, bár többeket rövidesen szabadlábra helyeztek. Előző vasárnap a rendőrök mintegy ezer embert vettek őrizetbe. Emberi jogi aktivisták szerint a tüntetések kezdete óta több mint 19 ezer embert állítottak elő.A közösségi portálokon több felhasználó videofelvételeket is megosztva arról számolt be, hogy több lakóház udvarában összecsapások voltak a rohamrendőrökkel. Fehéroroszország más városaiban - így Barauljaniban, Zaszlaujében és Navapolackban, valamint Hrodnában és Bresztben - is tüntetéseket tartotta Lukasenka lemondását követelve.

A belügyminisztérium és a hadsereg több száz egyenruhás tagja vonult fel Minszkben, rabszállító és páncélos járművekkel, vízágyúkkal. A főváros nagy terein fémkordonokat állítottak fel - jelentette a Telegram hírtelevízió. A hatóságok korlátozták az internetszolgáltatást, és több metróállomást bezártak, hogy megakadályozzák a tömeggyűléseket.

A vasárnapi tüntetés hivatalos elnevezése "Fasizmus elleni menet" volt, a szervezők így reagáltak arra, hogy Lukasenka a minap fasisztáknak nevezte a tüntetőket. Az utcai tüntetések új erőre kaptak, miután november 11-én Raman Bandarenka 31 éves festőművészt rendvédelmiek az utcán bántalmazták, és a kórházban belehalt sérüléseibe.

Lukasenkát az augusztus 9-i, vitatott tisztaságú elnökválasztáson a hivatalos adatok szerint a szavazatok 80,1 százalékával választották meg a hatodik mandátumára. Ezeket a választásokat sem az ellenzék, sem a nagyhatalmak, sem a nemzetközi megfigyelők nem ismertek el tisztességesnek. Emiatt Minszkben minden hétvégén tüntetnek Lukasenka ellen. A vasárnapi megmozdulások rendszerint a legnépesebbek. Lukasenka nem hajlandó lemondani, ehelyett közelebbről meg nem nevezett alkotmányreformokat ígért.A 66 éves Aljakszandr Lukansenka több mint negyedszázada vezeti a volt szovjet tagköztársaságot, csak kevéssé tűrve a másként gondolkodást.

A tüntetők szerint a választások igazi győztese a külföldre távozni kényszerült Szvjatlana Cihanouszkaja ellenzéki vezető. Cihanouszkaja a "szabad és igazságos Fehéroroszország" felé vezető újabb lépésként üdvözölte a vasárnapi tüntetést a Telegram üzenetküldő portálon szombat este közzétett üzenetében. "Nem csinálhat senki börtönt egy országból, ha senki nem fél a börtönőröktől" - írta.

