Amerikai elnökválasztás: Trump több hét után beadta a derekát

Az elnök a közösségi oldalon azt írta, hogy a választások eredményével kapcsolatos jogi eljárásokat nem állítják le.

"Folytatjuk a harcot, és szerintem győzni fogunk! De országunk érdekében arra teszek javaslatot, hogy Emily és csapata tegye meg a szükséges teendőket a kezdeti eljárások megindítására, és a saját csapatomat is ugyanerre kértem" - utalt Trump a kormányzati átadás-átvétel lebonyolításáért felelős Általános Szolgáltatások Igazgatóságának (General Services Administration, GSA) vezetőjére, Emily Murphyre, aki a CNN értesülése szerint levélben értesítette Joe Biden demokrata elnökjelöltet, hogy megkezdődhet az átadás, és Biden rendelkezésére bocsátja az erre a célra elkülönített szövetségi erőforrásokat.

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.