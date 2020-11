Itt a fájdalmas jóslat: a koronavírus második hulláma még nagyobb kárt okozhat az autógyártóknak

A koronavírus-járvány második hullámának megfékezése érdekében hozott szigorú intézkedések további 300 ezer autóval csökkentik az új autó eladásokat Európában az LMC Automotive előrejelzései szerint.

Az elemzőcég szerint a járműeladások az alábbiak szerint alakulnak majd az egyes régiókban idén:

Európában 16,2 millió járművet értékesíthetnek, amely 22 százalékos visszaesést jelent 2019-hez képest. Ebben az is szerepet játszik majd, hogy a koronavírus-járvány második hullámának megfékezése miatt rendkívül szigorú intézkedések léptek életbe. Az Egyesült Királyságban és Franciaországban még az autószalonoknak is be kellett zárniuk hetekre. Jó hír viszont, hogy 2021-ben már 15 százalékos piaci bővülésre számít az LMC Automotive a kontinensen.

Észak-Amerikában várhatóan 17 millió új járművet helyeznek idén forgalomba, amely 16 százalékos visszaesést jelent majd 2019-hez képest. Az értékesítésesek a tengerentúlon is bővülhetnek, várhatóan 9 százalékos lesz a növekedés mértéke 2021-ben.

Kínában, ahol a legerőteljesebb visszapattanás következett be a tavaszi mélyponthoz képest, 24,1 millió jármű találhat gazdára, amely csupán 6 százalékos csökkenést jelent 2019-hez képest. 2021-ben viszont már 25,8 millió járművet adhatnak el, amely 7 százalékos bővülést jelent majd.

Jonathon Poskitt, az LMC Automotive elemzője elmondta, hogy az európai autópiac gyógyulásában, az autóeladások növekedésében fontos szerepet fog játszani a koronavírus-vakcina várható bevezetése.

Az elemzőcég nem csak az autóeladások várható alakulására adott előrejelzést, várakozásaik szerint idén 74,6 millió autót gyárthatnak globálisan, amely 16 százalékos visszaesést jelentene 2019-hez képest. Jövőre viszont 86,7 millió jármű készülhet a világban, amely 16 százalékos bővülést jelentene - írta a thecargossip.com anyagában.

Az LMC Automotive mellett az IHS Markit is megszólalt az autóeladások várható alakulásával kapcsolatban: október végén úgy látták, hogy a globális járműeladások 16 százalékot eshetnek idén, jövőre viszont már 82 milliós értékesítéssel számolnak, amely 9 százalékos bővülést jelentene. Nyugat-Európában 12,5 járművet adhatnak el 2020-ban, amely 24 százalékos zuhanást jelentene 2019-hez képest. 2021-ben viszont 14 millió új járművet helyezhetnek forgalomba az Európai Unió legnagyobb autópiacain, amely 12 százalékos bővülést jelentene.

Címlapkép forrása: MTI/Uwe Meinhold