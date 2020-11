Járványhelyzet: Németország szigorít, Olaszország karácsony előtt készül lazítani

Litvániában december 17-ig meghosszabbítják a részleges karantént, mert továbbra is magas a koronavírussal fertőzöttek száma - jelentette be szerdán a vilniusi kormány. A döntés értelmében az eredetileg november 7-től november 29-ig hatályban lévő korlátozó intézkedéseket hosszabbítják meg röviddel karácsony előttig.

A járványügyi intézkedések értelmében a vendéglátóipari létesítmények csak elvitelre főzhetnek, a szabadidős, kulturális, szórakoztató és sportlétesítmények továbbra is zárva tartanak. Tilosak a köztéri rendezvények és gyülekezések is. Emellett maszkviselési kötelezettség van érvényben csaknem minden zárt nyilvános helyen.

A litván kormány ugyanakkor lazított a múzeumokra és képtárakra vonatkozó előírásokon. Ezek - a családokat leszámítva - legfeljebb kétfős csoportokban lesznek látogathatóak december 10-től. Itt is azonban biztosítani kell, hogy látogatónként legalább tíz négyzetméter tér álljon rendelkezésre, valamint szigorúan be kell tartani a távolságtartásra vonatkozó előírásokat is.

A 2,8 milliós balti államban az utóbbi héten naponta átlagosan több mint 1800 új esetet jelentettek. A járvány kitörése óta Litvániában 51 655 az azonosított fertőzöttek száma, akik közül 432-en hunytak el a kórban. A gyógyultak száma 12 282.

