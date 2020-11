Átlépte az egymilliót a regisztrált fertőzöttek száma Németországban

Átlépte az egymilliós határt a regisztrált fertőzöttek száma, a halálos áldozatok napi száma pedig új csúcsra emelkedett Németországban a koronavírus-járvány alakulásáról pénteken megjelent hivatalos adatok szerint.

Az utóbbi 24 órában 22 806 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2), a teszttel igazolt fertőződések száma így 1 006 394-re emelkedett a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) adatai szerint.

A regisztrált fertőződések száma október 31-én lépte át az ötszázezres határt - október 30-ról 31-re 499 964-ről 518 753-ra emelkedett -, vagyis szűk egy hónap alatt megduplázódott. Viszont ugyanezen idő alatt a napi új esetek számának növekedése fokozatosan lassult, és az utóbbi napok adatai a járványhullám tetőzését jelzik. Így például a pénteki 22 806 eset az egy héttel korábbi 23 648-hoz képest mérsékelt csökkenést, az egy nappal korábbi 22 268-hoz viszonyítva minimális növekedést jelent.

Ugyanakkor a járvány halálos áldozatainak napi száma egyre gyorsabban emelkedik, az utóbbi héten kétszer is minden korábbinál magasabbra ugrott. Az RKI pénteki összesítése szerint egy nap alatt 426 haláleset történt a vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben. Ez 16-tal meghaladja a szerdán 410 esettel beállított előző rekordot. Így már 15 586 áldozatot szedett a járvány Németországban. Ez nagyjából a másfélszerese a az október utolsó napján feljegyzett 10 452-nek.

Ugyancsak gyorsan emelkedik a Covid-19 miatt intenzív ellátásra szorulók száma. Az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) legutóbbi, csütörtöki összesítése szerint 3826 ilyen beteget ápolnak, ami 45-tel több az előző napinál, és csaknem a duplája az október 31-én regisztrált 1944-nek.

A járvány második hulláma miatt november 2-án az alapvető fertőzésvédelmi óvintézkedéseken - maszkviselés, távolságtartás, gyakori kézmosás és szellőztetés - túlmutató korlátozásokat be Németországban. Az első tervek még arról szóltak, hogy a szigorítások november végén megszűnnek, de a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek szerdai tanácskozásán úgy döntöttek, hogy legalább december 20-ig érvényben hagyják valamennyit, mert még nem sikerült visszaszerezni az ellenőrzést a vírus terjedése felett. A járvány lassításához csaknem teljesen leállították az idegenforgalmat és a vendéglátást, a szállodák így csak üzleti úton lévő vendégeket fogadhatnak, és a vendéglők csak elvitelre főzhetnek. Felfüggesztették a kulturális intézmények - például múzeumok, színházak és mozik -, az amatőrsport-egyesületek és a szabadidő közös eltöltésére szakosodott egyéb intézmények és vállalkozások tevékenységét is. Ugyanakkor továbbra is működik a közoktatás és a napközbeni gyermekellátás intézményrendszere, a legtöbb szolgáltatás, a kis- és nagykereskedelem, a feldolgozóipar és az építőipar.