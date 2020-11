Hosszú távú ipari együttműködéssel is párosulhat a magyar légvédelmi rakétarendszer beszerzése

Aláírták a NASAMS légvédelmi rakétarendszerek beszerzésére vonatkozó szerződést. A szállító Kongsberg cég kész a hosszú távú ipari együttműködésre is - jelentette be a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos a Portfolio-nak küldött közleményében.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A honi légvédelem újrafegyverzését szolgáló NASAMS rakétarendszerek beszerzéséről írt alá ma szerződést a Honvédelmi Minisztériumban Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka és Kjetil Reiten Myhra, a norvég Kongsberg Defence & Aerospace ügyvezető alelnöke – jelentette be a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos titkársága.

A ceremónián aláírásra került egy nyilatkozat is, melyben Maróth Gáspár kormánybiztos és Kjetil Reiten Myhra célul tűzték ki egy hosszabb távú ipari együttműködés megvalósítását is.

Eszerint a norvég cég már tárgyalást folytat helyi ipari szereplőkkel és vizsgálja, hogy milyen kölcsönösen előnyös közös vállalkozásba kezdhetne velük Magyarországon. „A Kongsberg elkötelezett, hogy hosszú távú üzleti lehetőségeket teremtsen magyar cégekkel” – áll a nyilatkozatban.

A közlemény nem ír a megállapodás konkrét keretösszegéről, viszont

a Reuters forrásai szerint a Kongsberg és a Raytheon 410 millió eurós megrendelést kaptak a magyar államtól.

A norvég Kongsberg a rakétatechnológián kívül foglalkozik még tengerészeti felszerelések gyártásával is, gyártanak például hajóturbinákat, szonárrendszereket, vezérlőrendszereket, de foglalkoznak komplett hajók tervezésével és építésével is. Emellett műholdas technológiák és repülési technológiák készítésében is jártasak. Elképzelhető, hogy az ipari megállapodás nem katonai célú eszközök fejlesztéséről fog szólni, de a konkrétumokra még várnunk kell.

Célszerű megemlíteni, hogy a Rheinmetall-lal és az Airbus-szal kötött megállapodások egyaránt tartalmaznak civil és harcászati alkalmazású iparfejlesztési komponenseket is:

A magyar földi telepítésű légvédelem mintegy négy évtizede nem esett át ehhez hasonló fejlesztésen. A NASAMS által leváltandó szovjet Kub rendszereket 1976-tól használja a haderő. Az új eszközök 2023-tól történő rendszeresítésével sokszorosára nő az oltalmazható terület nagysága, ugyanakkor sokkal intenzívebb légitámadások elhárítására is képessé válik a honvédség.

Nagyjából tavaly február óta pletykálnak arról, hogy NASAMS-rendszer beszerzéséről tárgyal Magyarország, hivatalosan viszont csak idén novemberben jelentették be a vásárlási szándékot:

Egyelőre még nem tudni, hogy pontosan hány rakétaindítót vesz Magyarország, illetve azt sem közölték még, hogy mobil rakétaindítók lesznek-e vagy statikus védelmi rendszert terveznek a döntéshozók Magyarországon kiépíteni. Feltettük a kérdéseinket a védelmi fejlesztésekért felelős kormányirodának, amint válaszolnak, frissítjük a cikket az információkkal.

Címlapkép: Wikimedia Commons