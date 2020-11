Őrült átalakulás zajlik: ezen áll vagy bukik, kik lesznek a magyar autóipar nyertesei és vesztesei

Az eseményen Nyírő József nyitóbeszédében elsősorban arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy a koronavírus-járvány egy olyan időszakban jelent meg váratlanul és okozott sokkhatást az iparági szereplőknek, amikor azoknak az új technológiákra történő átállás miatt már eleve hatalmas kihívásokat eredményezett. A Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetségének elnöke egyben rámutatott arra, hogy elképesztő sebességgel zajlanak az átalakulások az autóiparban, az elektromos autózás és a digitalizáció feltartóztathatatlanul tör előre. Ezt pedig minden magyarországi iparági szereplőnek tudomásul kell venni, ezekre a változásokra időben fel kell készülnie.

Nyírő József hangsúlyozta, hogy az iparági szereplők és a különböző országok kormányai sorra hozzák azokat az üzleti, politikai döntéseket, amelyek felgyorsítják majd az elektromobilitás elterjedését, a kizárólag belsőégésű motorral szerelt járművek piacvesztését a következő években. Konkrét példaként említette a Volkswagen csoportot, amely a világ legnagyobb autógyártójaként nem 60 (durván 21 600 milliárd forint), hanem 73 milliárd eurót (durván 26 280 milliárd forint) tervez elkölteni a rendelkezésére álló 150 milliárd eurós (durván 54 000 milliárd forint) keretéből az elektromos- és önvezető autózásra, valamint a digitalizációra a következő öt évben.

Legalább ennyire fontos volt véleménye szerint Carlos Tavares szereplése is a Reuters Automotive Summit konferencián, ahol a PSA csoport vezére kijelentette, nem költenek már több pénzt a belsőégésű motorok fejlesztésére. Kiemelte a BMW is komoly lépésekre szánta rá magát annak érdekében, hogy felgyorsítsa az elektromos autózására történő átállást a globális gyártóhálózatában. Nyírő József beszélt arról is, hogy az európai akkumulátorgyártással kapcsolatban is több fontos bejelentés látott napvilágot az elmúlt hetekben.