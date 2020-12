Szoros választás van kilátásban Romániában

Az utóbbi két hónapban harmadára csökkent, öt százalékpont alá zsugorodott a Romániában kisebbségben kormányzó jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) előnye az ellenzéki Szociáldemokrata Párttal (PSD) szemben - derült ki az IMAS közvélemény-kutató intézet novemberi felméréséből, amelyet szerdán ismertetett a bukaresti sajtó.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

A PNL parlamenti jelöltlistáira most már a biztos választók alig 28,5 százaléka voksolna, ahhoz képest, hogy a szeptemberi felmérésben a kormánypárt még 34,7 százalékos támogatottságnak örvendett. Ezzel szemben a PSD-t támogatók aránya a szeptemberi 19,6 százalékról 23,6 százalékra emelkedett.A szeptemberi helyhatósági választásokon született eredmény is kiélezett küzdelmet vetít előre a december 6-i parlamenti választásokra, a Klaus Iohannis államfőhöz közel álló PNL legalábbis nem számíthat olyan jelentős előnyre baloldali riválisával, a PSD-vel szemben, mint amilyet a korábbi közvélemény-kutatások jósoltak. A megyei pártlistákra és a főváros önkormányzatára leadott voksoknál a PNL 29,8, míg a PSD 23,2 százalékot szerzett.

Az IMAS közvélemény-kutatása továbbra is - a szeptemberi mérésnél egy százalékponttal magasabb - 18 százalékos támogatottságot jelez a rendszerkritikus USR-PLUS választási szövetségnek, annak ellenére, hogy az önkormányzati választásokon az USR-PLUS a politikai voksok alig 8,3 százalékát szerezte meg.Hasonlóképpen most is 9,5 százalékos támogatottságot jósol az IMAS a Victor Ponta volt miniszterelnök vezette Pro Romania pártnak, amely a helyhatósági választásokon csak 4,7 százalékot ért el. Kitartóan az ötszázalékos választási küszöb alatt - 4,6 százalékon - mérik a helyhatósági választásokon meglepetést okozó, országos szinten a voksok 6 százalékát beseprő Traian Basescu volt államfő által alapított Népi Mozgalom Pártját (PMP).

A Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) most 4,7 százalékos eredményt jósol az IMAS közvélemény-kutatása, a szeptemberi 5,3 százalékhoz képest. A szeptemberi önkormányzati választásokon az RMDSZ megyei és bukaresti listái az érvényes voksok 4,86 százalékát kapta, míg a magyar pártok megyei és fővárosi jelöltlistái által - az Erdélyi Magyar Szövetséggel együtt - összesített 413 ezer szavazat országos szinten az érvényes voksok 5,27 százalékát tette ki. A legutóbbi népszámláláson Románia állandó lakosságának 6,5 százaléka vallotta magát magyarnak.

A magyar politikai szervezetek idén közösen indulnak a parlamenti választásokon: a bukaresti parlamentben 1990 óta jelen lévő RMDSZ két befutónak tekintett helyet biztosított az Erdélyi Magyar Szövetség jelöltjeinek a képviselőházi listáin.

Romániában az általános parlamenti küszöb ötszázalékos, vagyis azok a pártok vesznek részt a megyei mandátumelosztásban, amelyek országos szinten megszerzik a voksok legalább öt százalékát. A regionális pártok képviselethez jutását egy alternatív küszöb is segíti. Ennek értelmében azok az öt százalék alatt teljesítő politikai alakulatok is részt vesznek - mindenütt az országban - a mandátumok szavazatarányos elosztásában, amelyek négy megyében megszerzik a voksok legalább 20-20 százalékát.