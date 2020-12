2000 dolláros borravalót kapott egy pincérnő, de egy centet sem kap belőle

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Boldog karácsonyt! Dolgozz keményen továbbra is!

- írta a számlára a vendég a 2000 dolláros borravaló mellé, amit a 69 dolláros rendeléséhez dobott hozzá.

Emily Bauer, a pincérnő, aki a zsíros borravalót kapta, múlt hét szombat estéjén dolgozott a teljesen megtelt San Antonio-i Red Hook Seafood and Bar nevű étteremben, amikor az eset történt.

Folyamatosan bocsánatot kértem tőle. Sajnálom, túl lassú voltam. Ő pedig megértő volt, és megemlítette, hogy neki is volt egy étterme, és tudja, milyen keményen kell ott dolgozni.

- mesélte a történetet a pincérnő. Később a férfi, aki másodmagával vacsározáott, jelezte a pincérnőnek, hogy mondja vissza minden rendelését, és hozza a cechek, majd távoztak. Emiliy ezután látta meg a 2000 dolláros borravalót és az üzenetet a számlán.

Amikor elolvastam, elsírtam magam. A gyerekeim! Oh, istenem, a gyerekeim! Az egészet rájuk fogom költeni!

- gondolta Emily, ám öröme nem tartott sokáig, az étterem közölte, hogy a borravalót nem tudják kifizetni, 500 dollárnál nagyobb borravalót nem tudnak folyósítani. A helyen dolgozó alkalmazottak egyből azt mondták, akkor négy tranzakcióban fizessék ki az összeget, de az étterem csak annyit mond, nem tudják ezt megtenni.

Fontos körülmény, hogy a befotózott és a Facebookon, Twitteren is közzétett számla tanúsága szerint a vendég kártyával fizetett, valószínűleg az étterem ezért nem tudja beszedni és kifizetni az összeget a pincérnőnek.

A local server received a $2,000 tip as an early Christmas gift, but she can’t get a single cent. Her employer said they can’t process a tip bigger than $500. https://t.co/Z2GEw3x4US