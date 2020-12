Donald Trump: ez lehet a legfontosabb beszéd, amit valaha tartottam

46 perces beszédet töltött fel Donald Trump elnök a Facebookra tegnap, melyben a választási rendszert támadja és a demokraták állítólagos választási csalásait taglalja. Beszéde során az elnök kevés konkrét bizonyítékot tudott bemutatni és sok olyan "incidenst" is felhozott, melyről bebizonyosodott, hogy mulasztás eredménye vagy egyszerűen nem igaz.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Ez lehet a legfontosabb beszéd, melyet valaha tartottam

– kezdte a Fehér Házból leadott, előre nem bejelentett beszédét Donald Trump elnök, aki elsősorban Joe Biden támogatóinak állítólagos csalásairól beszélt.

Trump azzal vádolja a demokratákat, hogy azt mondták Joe Bidennek, hogy ne kampányoljon, mert úgyis előre lejátszott volt a választás. Ezután az elnök arról beszélt, hogy a demokraták a levélszavazatokkal csaltak, a levélszavazati rendszert pedig demokrata bírók rakták össze a törvényhozást megkerülve, ami Trump szerint alkotmányellenes.

Trump a beszédében azzal vádaskodik, hogy halottak, illegális bevándorlók és államon kívüliek is szavaztak, emellett duplikáció és más hibák is előfordultak az elnök szerint. Trump úgy véli, Michigan 67 megyéjében többen szavaztak, mint ahány regisztrált szavazópolgár van.

Ezt az összeesküvés-elméletet már egyszer felhozta korábban Trump, amikor azt mondta, hogy Detroitban többen szavaztak, mint ahány választópolgár van, valójában viszont csak 250 ezer szavazatot adtak le a városban, ami fele a választópolgárok teljes számának.

Trump arról is beszélt, hogy szerinte nem normális dolog, hogy 2020-ban nincsenek olyan rendszerek, melyekkel ellenőrizni lehet a szavazók személyazonosságát.

Ezután felmutatott egy táblát is, melyen az volt látható, hogy Wisconsinban reggel 3 óra körül megjelent egy csomó regisztrált szavazat Joe Biden mellett. Ilyen egyébként Michiganben és Wisconsinban is volt, a tisztségviselők mindkét esetben regisztrációs hibával magyarázták az esetet, ami azt jelenti, hogy nem arról van szó, hogy „találtak” egy csomó Biden szavazatot, hanem hogy külön vitték fel a Biden-szavazatokat a rendszerbe jelentős demokrata-többségű enklávékból és Trumpnak is regisztráltak hasonló, de kisebb „csomagokat”. Egy esetben pedig véletlenül 140 ezer Biden-szavazatot írtak be a regisztrálók, ez tévedésnek bizonyult és korrigálva is lett.

Trump arról is beszélt, hogy állítólag egyes személyesen érkező szavazókat nem engedtek szavazni, mondván, hogy már szavaztak levélben. Az ilyen eseteket korábban azzal magyarázták, hogy összecserélték a személyesen szavazó nevét egy hasonló nevű választópolgárral. 1-2 ilyen incidens tényleg történt, de arról nincs nyilvános információ, hogy „több tízezer” ilyen eset lett volna, ahogy az elnök állítja.

Az elnök azt is megemlítette, hogy több esetben nem engedték be a republikánus ellenőröket a szavazatokat összesítő helyiségekbe. Ilyen is előfordult, de a demokratákat sem engedték be, mivel a koronavírus miatt korlátozták az egy helyiségben tartózkodó személyek számát bizonyos államokban.

Trump a Dominion nevű kanadai vállalat által gyártott választási számítógépeket is kritizálta. Trump azt állította, hogy a rá leadott szavazatokat „átállították” egy gombbal a rendszert használók, de a gyártó szerint nincs ilyen funkció a gépen. Állítólag volt egy olyan eset, hogy Michiganben 6000 Trump-szavazatot Bidennek regisztrált a gép, ezt szoftverhibával magyarázták és korrigálták az illetékesek. Trump hozzátette: azt sem tudja, kik a cég tulajdonosai és hogy egyáltalán belföldön számolják-e a szavazatokat.

Trump arról is beszélt, hogy szerinte „statisztikailag lehetetlen,” hogy egy csomó republikánus képviselőt megválasztottak, de ugyanabban az államban az elnöki szavazáson mégis Biden nyert.

A levélszavazatokon található aláírások vizsgálatát is javasolta Trump, összehasonlítva az előző években leadott szavazatok aláírásait a mostani levélszavazatokon található aláírásokkal. Trump megemlítette, hogy egy republikánus megfigyelő eskü alatt állította, hogy Detroitban ugyanaz az aláírás volt egy teljes doboznyi szavazaton. Trump azzal is megvádolta az állami döntéshozókat, hogy szándékosan eltörölték az aláírás-ellenőrzést, hogy a demokratákat támogassák. Detroit egyébként historikusan is jelentős többségben, 90-95%-ban demokrata támogató, úgyhogy nem nagyon volt a demokraták érdekében, hogy tényleg csaljanak.

Trump szerint az is érdekes, hogy 250 ezerre nőtt azoknak a száma, akik Wisconsinban egy olyan listára kerültek, melynek köszönhetően nem kell személyes okiratokat felmutatniuk a szavazáshoz. 4 éve ez a szám még 60 ezer fő volt. Erre a listára önbevallás alapján kerülhetnek azok az emberek, akik mozgásképtelenek vagy fogyatékossággal élnek.

Egy arizonai esetet is megemlített, melyben „egy kő alatt” találtak egy rakás szavazócédulát. Ez valóban megtörtént, viszont a cédulák üresek voltak. Valaki kilopkodta a postaládákból a kiküldött szavazólapokat, az esetre rájöttek a hatóságok még a választások előtt és új cédulákat küldtek az érintetteknek.

Trump azt is kifogásolta, hogy sokkal kevesebb szavazatot dobtak vissza a számlálók, mint az előző években.

Trump többször is azt állította, hogy ő nyerte a választásokat és mindent meg fognak tenni az eredmény felülvizsgálatáért.

Azt is kijelentette, hogy valójában minden államot megnyert.

A beszéd további részében főleg azt ecsetelte, hogy milyen korrupt a demokrata párt és hogy milyen sok vizsgálatot indítottak ellene elnöksége során és hogy valójában az egész választás csak arról szól, hogy a demokraták pénzt akarnak szerezni. Beszélt az oroszokkal való vádaskodásról (ami tényleg hamisnak bizonyult) és azzal is megvádolta a demokratákat, hogy kémkednek a kampánystábja után.

Trump azt ígérte, hogy a legfelsőbb bíróságon fog elégtételt venni. Hozzátette: nincs azzal baja, ha veszít, de fair módon akar veszíteni.

Donald Trump többször is azt állította, hogy mindenre vannak bizonyítékai, de semmi konkrétumot nem mutatott be a beszéd során, csupán verbális elbeszélést tartott az állítólagos csalásokról.

Az elnök egyébként még a beszéd alatt elmondta azt, hogy az amerikai média le fogja tiltani a beszédét, ami egyébként meg is történt. A legtöbb nyugati médiatermék vagy nem is foglalkozott a beszéddel (a CNN például még büszkélkedett is azzal, hogy nem hozták le) vagy hazugságnak nevezték az egészet.

Elképzelhető, hogy voltak olyan választási körzetek, ahol előfordultak mulasztások, rendszerhibák, sőt, lehet, hogy még csalás is. Donald Trump beszámolója viszont meglehetősen anekdotikus, minden hibában szándékos csalást feltételez, és nem tudott továbbra sem érdemi bizonyítékot szolgáltatni a legtöbb incidensre. Ha történt is csalás, semmi nem támasztja alá azt, hogy olyan, rendszerszintű összeesküvés történt, amely „átjátszotta” Trump győzelmét Joe Bidennek.



A szavazatok összesítésének kezdetén azért vezetett Donald Trump, mert a republikánusok nagyobb arányban szavaztak személyesen és ezeknek a szavazatoknak az összesítése jóval gyorsabban megtörtént. A demokraták viszont inkább a levélszavazatokat preferálták, ezek összesítése viszont sokkal több időbe telt. Egyes hagyományosan, 90-95%-ban demokratákat támogató enklávéból a szavazatok összesítése több napba telt.



Az amerikai választók 46%-a levélben szavazott idén a koronavírus miatt, ezért tartott ilyen sokáig az összesítés és ezért „előzött” Joe Biden, amikor eleinte úgy tűnt, Trumpot választja újra Amerika. Trump valószínűleg számított erre, ezért is akarta lelőni a szavazatok összesítését már a választás napján és ezért kritizálta már a választások előtt is a levélszavazási rendszert.



Érdemes azt is megjegyezni, hogy egyáltalán nem Donald Trump az első vesztes elnökjelölt, aki az amerikai választási rendszert kritizálja és csalással vádolja ellenfelét, miután kikapott. Trump 2016-os ellenlábasa, Hillary Clinton egy könyvet is kiadott arról, hogy az oroszok, az FBI és a „hibás” elektori rendszer vezetett vereségéhez. Clinton viszont félreállt, miután elbukta a választást és elismerte Trump győzelmét, Trump Bidennel szemben ezt nem hajlandó megtenni.



Már léteznek egyébként olyan digitális szavazati rendszerek, melyekkel sokkal transzparensebben és ellenőrizhetően lehetne voksolni, remélhetőleg a politikai össztűz miatt a döntéshozók hosszabb távon fontolóra veszik majd ezek használatát a választások integritásának megvédése érdekében. Amerikában sajnos erre kifejezetten kevés esély van, elsősorban az állami szinten eltérő voksolási és összesítési szabályok miatt, sok államban még ugye a személyazonosságunkat sem kell bizonyítanunk ahhoz, hogy voksolni tudjunk. Pedig egy ilyen rendszer blockchainnel és biometrikus azonosítással párosítva jelentősen növelné a választási eredmények megbízhatóságát.

Címlapkép: Donald Trump beszéde a Facebookon. Forrás: Donald J. Trump hivatalos oldala.