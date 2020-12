Hatalmas dobás az Auditól: plug-in hibrid modellek gyártása indul Győrben

Az Audi folytatja elektromos offenzíváját: a Q3 45 TFSI e és a Q3 Sportback 45 TFSI e modellek bemutatkozásával plug-in hibridek gyártása kezdődik Győrben. A konnektorról tölthető modellek bevezetése újabb bizonyítéka annak, hogy az Audi AG hosszú távon tervez a magyarországi gyártóbázisával, amely most még egy lépéssel közelebb került a tisztán elektromos meghajtású járművek előállításához.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

A győri Audi-gyár bejelentése szerint az új Q3 és Q3 Sportback plug-in hibrid modellek a jövőben az Audi Hungariánál készülnek, és nagy hatékonyságú plug-in hibrid modellként egészítik ki termékportfóliójukat. Ennek köszönhetően immár belsőégésű, mild-hibrid és plug-in hibrid hajtáslánccal szerelt autók is készülnek majd a magyarországi telephelyen.

Munkatársaink lelkesen készülnek az új modelljeink gyártására, hogy azok prémium minőségben induljanak útjukra Győrből a világnak

- mondta Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke a bejelentés kapcsán.

Annak köszönhetően, hogy a győri Audi-gyárban is elindul a plug-in hibridek gyártása elmondható, hogy immár

két HAZAI AUTÓGYÁRBAN is KÉSZÜLNEK majd ilyen hajtáslánccal szerelt modellek.

A Mercedes-Benz idén júliusban jelentette be, hogy konnektorról tölthető plug-in hibrid modelleket, a CLA 250 e Coupét és a CLA 250 e Shooting Brake-et is gyártja majd kecskeméti üzemében. A hazai Suzuki-gyár is elindult már az elektromosítás útján, Esztergomban tavaly decemberben kezdték meg a hibrid járművek sorozatgyártását. A vállalat januárban úgy számolt, hogy az idei évben kizárólag hibrid meghajtású személygépkocsikat állít majd elő az Európai Unió számára.

Ki kell emelni, hogy több szempontból is fontos a győri üzem számára, hogy a Q3 és a Q3 Spotback modell plug-in hibrid változatban is készül majd a jövőben. Egyrészt bizonyítja, hogy a gyártósor valóban alkalmas arra, hogy a szükséges átalakításokat követően a belsőégésű motorral szerelt autók mellett más, alternatív meghajtású járműveket is készítsenek rajta. A következő, még nagyobb horderejű döntés az lenne, hogy az Audi AG menedzsmentje tisztán elektromos meghajtású modellek gyártását is Győrbe hozza, amelyre a vállalat 2018-ban már ígéretet is tett.



Másrészt a mostani bejelentés ismét megerősíti, hogy a Volkswagen csoport, azon belül pedig az Audi AG menedzsmentje hosszú távon tervez a győri üzemmel. Ennek korábbi bizonyítéka volt az elektromotorok hazai fejlesztése és gyártása, később pedig az SUV-modellek, az Audi Q3 és Audi Q3 Sportback mild-hibrid változatainak hazai gyártása. Jövője ugyanis azoknak a gyártóbázisoknak van Európában, amelyek termelése egy, vagy több módon kapcsolódik az elektromobilitáshoz.



Látni kell ugyanis, hogy a részben, vagy teljesen elektromos autók a szigorodó károsanyag-kibocsátási előírások miatt egyre fontosabb szerepet kapnak majd a gyártók értékesítési flottáján belül. Az egyes szereplők, így az Audi is, igyekszik a vásárlóit az alternatív meghajtású modelljeik irányába terelni annak érdekében, hogy sikerüljön faragniuk az átlagos flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásukon. Ennek hiányában ugyanis jelentős büntetések megfizetésére kényszerülhetnek hamarosan. A vásárlók, főleg a gazdagabb európai országokban, maguk is egyre nagyobb arányban vásárolnak konnektorról tölthető járműveket, amelyek piaci részaránya drámaian nőtt az értékesített új autók között az elmúlt 12 hónapban.



Harmadrészt a rendelkezésre álló gyártókapacitás későbbi kihasználása szempontjából is nagyon pozitív hír, hogy Győrben plug-in hibrid modellek készülhetnek. A belsőégésű motorral szert járművek fokozatos háttérbe szorulásával ugyanis felesleges kapacitások keletkezhetnek Győrben, amelyek újbóli kihasználáshoz az elektromos autógyártás beindítása, felpörgetése érdemben hozzájárulhat.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Audi AG