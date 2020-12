Meglepően gyenge amerikai foglalkoztatási adat jött

A várt 469 ezer fő helyett „csak” 245 ezerrel nőtt novemberben a nem-mezőgazdasági új munkahelyek száma az Egyesült Államokban, a megelőző két hónap együttes adatát pedig csak 11 ezer fővel módosították felfelé – közölte ma délután az amerikai munkaügyi tárca.

Ezzel együtt azért tovább tudott mérséklődni minimálisan a munkanélküliségi ráta: 6,9%-ról 6,7%-ra, de vele együtt az aktivitási ráta is süllyedt 61,7%-ról 61,5%-ra. A magánszektori álláshelyek száma 344 ezerrel nőtt (várt 589 ezer a Reuters konszenzusában) az októberi 877 ezer fő után, a kormányzati álláshelyeké pedig 99 ezerre csökkent az októberi 267 ezer fős csökkenés után.

A friss munkahelyteremtési adat 6 hónapja a legalacsonyabb és arra utal, hogy a hónapok óta húzódó kormányzati költségvetési csomag és a koronavírus-járvány második hullámának novemberi jelentős felerősödése tovább fékezte a gazdaság kilábalását, az álláskeresők felvételét. Erre egyébként számos más adat (fogyasztás, konjunktúra-indikátorok) is utalt és az is fontos, hogy az új munkahelyek, illetve az összefoglalkoztatottra vonatkozó adatok torzítják a képet, mert sokan bár állásban vannak, de nem járnak be dolgozni (és esetleg nem, vagy csak részmunkaidős fizetést kapnak), így a kifizetett bértömeget is érdemes lenne nézni.

A 908 milliárd dolláros kétpárti költségvetési élénkítő csomag megszületésének esélyei egyre jobbak a friss hírek szerint, de valószínűleg még ennél is több kell majd, amint a képviselőházi és szenátusi helyek eloszlása biztossá válik a novemberi választások végeredményeként.

A határidős amerikai részvényindexek érdemben nem reagáltak az adatra, továbbra is magas szinteken maradtak, a dollár viszont mintegy 20 pippel erősödni tudott az euróval szemben 1,2135-ig az adatközlést követő percekben.

Címlapkép forrása: Getty Images