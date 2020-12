Szép csendben zöld gyárrá alakult a győri Audi - A környezetbarát autók előállítása csak a jéghegy csúcsa

Németország és a német vállalatok gőzerővel dolgoznak azon, hogy Európa a világ első klímasemleges kontinensévé váljon 2050-re. Így van ez az Audinál is, amely az elmúlt években nagy hangsúlyt fektet az elektromobilitás irányába történő elmozdulásra. A német prémiumautó-gyártó víziója azonban túlmutat azon, hogy a jövőben minél több környezetbarát autót gyártson és értékesítsen a világban, az Audi minden gyárát karbon-semlegessé akarja tenni 2025-ig. Az ambiciózus célkitűzés felé jó úton haladnak, Brüsszel után idén októbertől már a győri telephely is szén-dioxid-semlegesen gyárt. Az ideáig vezető útról, a jelen és a jövő klímabarát megoldásairól az Audi TechTalk konferencia keretében beszélt a vállalat.

Az utóbbi időben egyre több szó esik arról, hogy 2030-ra az Európai Bizottság legalább 55 százalékkal kívánja csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest az Európai Unióban. Amennyiben ez sikerülne, az hatalmas lépést jelentene a 2050-re kitűzött végső cél elérésének irányába, vagyis ahhoz, hogy Európa 2050-re a világ első klímasemleges kontinensévé váljon. A klímasemlegesség megvalósítása azért is fontos, mert erre az Európai Unió a Párizsi Megállapodás keretében nemzetközi kötelezettségvállalást tett. Természetesen ezeket a hosszú távú célokat Németország és a német vállalatok teljes mellszélességgel támogatják.

Nincs ez másképp az Audinál sem, amely az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt fektet az elektromobilitás irányába történő elmozdulásra, a részben és teljesen elektromos meghajtású járművek minél nagyobb arányú értékesítésére a teljes flottáján belül. A német prémiumautó-gyártó víziója azonban túlmutat azon, hogy a jövőben minél több környezetbarát autót gyártson és értékesítsen a világban.

Az Audi minden gyártótelephelyét karbon-semlegessé akarja tenni 2025-ig.

A németek ráadásul nem érnek be ennyivel, a saját beszállítói láncukat is fokozatosan dekarbonizálnák annak érdekében, hogy termékeik minden egyes gyártási fázisát klímabaráttá alakítsák. Lényeges megjegyezni, hogy a vállalat jó úton halad mindezek megvalósítása irányába, a brüsszeli gyártóbázisa már 2018 óta karbon-semleges termelést folytat, amely három fontos pillére épült:

Az első a zöld áramra való átállás volt, amelyre már 2012-ben sor került. Emellett egy harminchétezer négyzetméteres napelemes rendszert telepítettek a gyárcsarnokok tetőfelületére. A második pillért a megújuló forrásokból származó hőenergia-ellátása jelenti, a gyár igazolt biogáztartalommal fedezi hőigényét. A megújuló energiaforrások segítségével a gyártóbázis összesen akár 40 ezer tonna szén-dioxidot is megtakaríthat éves szinten. A harmadik pillért az úgynevezett Carbon Credit projektek jelentik, amelyek célja olyan új technológiák bevezetése, amelyek csökkentik a vízfelhasználást, mellőzik a légszennyezést és hatékonyabbá teszik az újrahasznosítást.

Ezeknek köszönhetően elmondható az is, hogy az Audi Brussels már az első pillanattól kezdve szén-dioxid-semlegesen gyártja tisztán elektromos meghajtású SUV modelljét, az Audi e-tront. Nem a brüsszeli üzem az egyetlen, amely szén-dioxid-semleges gyártással büszkélkedhet, idén október óta a győri Audi-gyár is elmondhatja magáról ugyanezt, amely hatalmas dolog, tekintettel arra, hogy az Ingolstadtban, Neckarsulmban és San José Chiapa-ban található meghatározó gyártóbázisok még nem jutottak el erre a szintre.

Idehaza is megvalósult a szén-dioxid-semleges gyártás

A győri Audi-gyár már korábban jelentős előrelépéseket ért el szén-dioxid-kibocsátásának mérséklésében, köszönhetően részben annak, hogy hőenergia-ellátásának 70 százalékát megújuló, geotermikus energiából fedezte, míg a fennmaradó 30 százalékot biogázzal pótolta. Az Audi TechTalk rendezvényen Éliás Péter, az Audi Hungaria környezetmenedzsment osztályának vezetője beszélt azokról a hatékonyságnövelő intézkedésekről is, amelyek az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátást célozzák. Elmondása szerint ezekből szám szerint 89 darabot hajtottak végre Győrben tavaly. Ennek köszönhetően mintegy 18 GWh energiát takarítottak meg, amely a telephely éves energiafogyasztásának durván 3 százalékát jelentette.

Idén októberben pedig átadásra került Európa legnagyobb, tetőn kialakított napelemparkja, amely érdemben hozzájárult ahhoz, hogy az Audi magyarországi telephelye is karbon-semleges gyárrá vált.

Éliás Péter a pontos adatokat ismertetve elmondta, hogy a 12 megawatt csúcsteljesítményű napelemparkot az Audi Hungaria logisztikai központjának 160 ezer négyzetméteres tetőfelületén alakították ki. A több mint 36 ezer napelemből álló erőmű évente több mint 9,5 GWh energiát termel. Ez az energiamennyiség 3 800 háztartás éves energiaszükségletének felel meg. A megújuló forrásból megtermelt zöld áramnak köszönhetően mintegy 4 900 tonnával kevesebb szén-dioxid jut a levegőbe.

Egyelőre nem indul elektromosautó-gyártás Győrben

Az eseményen egy újságírói kérdést követően megszólalt Czechmeister Mónika, az Audi Hungaria kommunikációs vezetője is, aki elmondta, az autóiparban végbemenő változások, az elektromobilitás előretörése és a digitalizáció hatással vannak a győri Audi-gyár működésére is, de nagyon jó helyzetben vannak. A hazai operáció ugyanis meghatározó szerepet tölt be az elektromotorok kutatásában, fejlesztésében és gyártásában az Audi AG-n belül.

A gyártósorunk pedig alkalmas arra, hogy azon elektromos meghajtású járművek készüljenek, ennek köszönhetően már ma is előállítunk mild-hibrid modelleket

– hangsúlyozta Czechmeister Mónika.

Hozzátette, a jövővel kapcsolatban sajnos nem szolgálhat új információkkal, így arról sem tud tájékoztatást adni, hogy fognak-e teljesen elektromos autókat gyártani Győrben. Azt viszont elmondta, minden szükséges lépést megtesznek majd annak érdekében, hogy a hazai gyár is átlépjen az elektromos autózás korszakába.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tegnapi bejelentés, amely szerint a mild-hibrid után a plug-in hibrid hajtástechnológia is megjelenik a győri üzemben. Hamarosan elindul ugyanis a Q3 45 TFSI e és a Q3 Sportback 45 TFSI e modellek gyártása.

Középpontban a környezetbarát logisztika

Az eseményen elhangzott, hogy az Audi már régóta alkalmaz környezetbarát logisztikai megoldásokat a gyártóbázisain kívül is. 2010 óta például környezetbarát vasúti szállítást használ járműszállításaihoz, az úgynevezett zöld vonatok Ingolstadtból viszik az autókat Emden kikötőjébe. 2012 óta pedig a neckarsulmi gyártóbázis áll összeköttetésben Emdennel, ahová szintén a zöld vonatok segítségével jutnak el az előállított járművek. 2017 óta pedig a Deutsche Bahn is igyekszik az Audi vasúthoz kötött logisztikáját klímasemleges módon kezelni, annak köszönhetően, hogy a prémiumautó-gyártó a német vasúttársaság „DB Eco Plus” szolgáltatására váltott, éves szinten mintegy 13 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást takarít meg.

Fontos kiemelni azt is, hogy a német gyárak mellett az Audi Hungaria valamennyi DB Cargo-val közösen üzemeltetett vasúti anyagszállítása szén-dioxid-semlegesen működik 2019 óta. Hetente átlagosan több tucat vonat közlekedik alkatrészekkel, kész motorokkal, valamint autókkal Győr és Ingolstadt között, klímasemlegesen. Ezen felül az Audi Hungariánál készült elektromos motorokat is teljesen klímasemlegesen szállítják zöld vonatokkal a végleges beépítési helyükre, Brüsszelbe. A végrehajtott átállásnak köszönhetően a vállalat évente több mint 9 000 tonna szén-dioxid-kibocsátást takarít meg.

Azokon a területeken, ahol a vasúti összeköttetés nem megoldható, az Audi más klímabarát megoldásokat alkalmaz a logisztikában. A neckarsulmi telephelyén két LNG kamiont is hadrendbe állított korábban a német vállalat, amelyek üzemeltetése 20 százalékkal alacsonyabb szén-dioxid kibocsátással és mintegy 85 százalékkal kevesebb nitrogén-oxid kibocsátással jár egy dízelmotorral szerelt teherautóhoz képest. A németek a jóval alacsonyabb kibocsátási értékeken felbuzdulva az év végén egy harmadik LNG kamiont is forgalomba helyeznek. Érdemes megjegyezni, hogy a brüsszeli telephelyen már 2018 óta használ LNG kamionokat az Audi.

Magyarországon a legfrissebb híradások szerint tisztán elektromos meghajtású kamionokat alkalmaz majd az Audi az előttünk álló években. A debreceni Innovatív-cégcsoport, amely tíz kamionnal szállít az Audi járműgyárai között Győrött, már munkába is állította az első elektromos kamionját. A tervek szerint 2022-re mind a tíz járművüket lecserélik zéró emissziós kamionokra.

Fontos a beszállítói lánc klímasemlegessége is

Az Audi klíma-semleges stratégiájának fontos eleme a rendelkezésre álló erőforrások körültekintő felhasználása, amelynek révén jelentős megtakarítás érhető el a nyersanyagok és a gyártás során felhasznált energia területen. Ez pedig végső soron jelentős szén-dioxid-megtakarítást eredményez az előállítási láncában – hangsúlyozták az Audi TechTalk keretében. Hozzátették, fontos megérteni, hogy az elektromos autózás irányába történő elmozdulás hatására az ellátási láncnak tulajdonított szén-dioxid-kibocsátás nőni fog, amelyben meghatározó szerepe van az akkumulátor-gyártás rendkívül szén-dioxid-intenzív folyamatának.

Ezért is lényeges, hogy az Audi már 2018-ba elindította a beszállítóival együttműködve azt a programot, amelynek keretében közösen meghatározzák azokat az intézkedéseket, amelyek segítségével jelentős csökkenés érhető el a szén-dioxid-kibocsátásban.

Az olyan megoldásoknak köszönhetően, mint például a másodlagos anyagok növekvő felhasználása, az egyes nyersanyagok újrahasznosítás, vagy éppen a zöld áram használata, várhatóan 1,2 tonna szén-dioxid megtakarítást eredményez majd autónként 2025-re.



A fentiekre nagyon jó példa az Audi „Aluminium Closed Loop” projektje, amelynek keretében a gyártás során keletkezett alumíniumhulladék visszakerül a beszállítóhoz, aki ebből az eredetivel megegyező minőségű alumíniumtekercset állít elő, amelyet ismét visszaszállít az Audihoz. A körforgás ez által folytatódik egy fenntartható gyártást eredményezve.

Az Aluminium Closed Loop során nagymértékben csökken a nem megújuló természeti erőforrások felhasználása az azonosan magas minőségű alumínium hulladék másodlagos nyersanyagként történő felhasználásának köszönhetően. A minőségi romlás – downcycling – nélküli újrahasznosítás hozzájárul ahhoz, hogy az autók egy kedvezőbb környezeti mérleggel kezdjék életciklusuk használati szakaszát. Az alumínium másodlagos nyersanyagként történő előállítása során 95 százalékkal csökken az energiafelhasználás az elsődleges nyersanyagként történő előállításhoz képest.

A megoldást jelenleg Ingolstadtban és Neckarsulmban használják, de 2021-től megjelenik majd a győri telephelyen is.

Ennek pedig azért van nagy jelentősége, mert az Audi Hungaria nagy mennyiségben használ fel alumíniumot, éves szinten mintegy 38 ezer tonna alumíniumtekercs formájában. Az alumínium gyártása viszont rendkívül energiaigényes, ezért annak köszönhetően, hogy az Audi Hungaria is körforgásba kapcsolja majd az alumínium felhasználását, energiát és értékes nyersanyagot takarít meg.

Érdemes azt is kiemelni, hogy az Audi vásárlói már ma is számos olyan modellel találkozhatnak, amelyek bizonyos alkatrészei újrahasznosított alumíniumot tartalmaznak, ilyen például az Audi A3, A4, A5, A6, A7 és A8, valamint az Audi e-tron és e-tron Sportback.

Címlapkép forrása: Audi AG