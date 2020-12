Eljött a globális terrorizmus ötödik hulláma? - Egyre több a szélsőjobboldali támadás

Miközben az utóbbi években csökkent az iszlamista terrortámadások száma Nyugat-Európában és az USA-ban, addig a szélsőjobboldali terrorcselekmények terén azt látni, hogy egyre több ilyen támadást követnek el az Atlanti-óceán két partján. Franciaországban az október végi nizzai iszlamista késelés után pár órával a rendőröknek egy fegyverrel fenyegetőző jobboldali szélsőségest kellett likvidálniuk Avignonban. Szakértők szerint félő, hogy egyre inkább egy egymást kölcsönösen radikalizáló ördögi kör alakulhat ki a dzsihadista merényletek és a globális terrorizmus ötödik hullámaként is felfogható szélsőjobboldali terror között.

Pár órával az október 29-i, három halálos áldozattal járó nizzai késes dzsihadista terrormerénylet után Avignonban a rendőrök lelőttek egy fegyverrel fenyegetőző férfit. Az első sajtóbeszámolók még arról szóltak, hogy feltételezhetően egy újabb iszlamista merényletet sikerült megakadályozniuk a rendőröknek, ami bele illett volna a szeptember vége óta tartó franciaországi dzsihadista támadássorozatokba. A likvidált fegyveresről azonban hamar kiderült, hogy nem egy dzsihadistáról, hanem egy olyan férfiről van szó, aki a szélsőjobboldali Generation Identity mozgalomhoz kötődött, és lelövése előtt egy Észak-Afrikából származó boltost fenyegetett meg. Dzsekijén a ”Defend Europe” logó szerepelt, amely a mozgalom menekültellenes megmozdulásaira utal. A páneurópai fehér nacionalista hálózat összeesküvés-elmélete szerint a globális politikai elit a bevándorlás támogatásával a fehér embereket próbálja kiszorítani Európából, ezért a mozgalom a muszlimok kontinensről való ”remigrációjáért” küzd. A Generation Identity francia részlegének vezető tagjait tavaly börtönbüntetésre ítélték, valamint a hatóságok korábban a helyi csoport betiltását is fontolóra vették.

A tavalyi 51 halálos áldozattal járó, új-zélandi Christchurch-ben két mecsetnél elkövetett szélsőjobboldali merénylet támadójának kiáltványában a Generation Identity ideológiájának alaptételei köszöntek vissza. Később kiderült az is, hogy pénzt adományozott a Generation Identity-nek, illetve baráti emaileket váltott a mozgalom ausztriai vezetőjével.

Bár Avignonban végül nem került sor vérengzésre, az utóbbi években egyre több szélsőjobboldali terrortámadás történt. Az ausztráliai Institute for Economics and Peace (IEP), múlt héten megjelent legfrissebb éves, Globális terrorizmus index (GTI) című jelentése szerint 2014 és 2019 között 709 százalékkal növekedett a „szélsőjobboldali motivációjú” terrorcselekmények halálos áldozatainak száma a nyugati országokban. A tanulmány készítői a nyugati országok közé Nyugat-Európa, Észak-Amerika államait, illetve Ausztráliát és Új-Zélandot sorolják.

A nyugati országokban tavaly 89-en haltak meg a szélsőjobboldali terror miatt

A 109 oldalas tanulmány az utóbbi öt év egyik legnyugtalanítóbb trendjének nevezi a szélsőjobboldali terrorizmus erősödését. A nyugati országokban elkövetett különböző ideológiai indíttatású terrortámadások körében a szélsőjobboldali terrortámadások aránya egyre nagyobb lett az elmúlt években. 2002 és 2014 között a szélsőjobboldali terrorcselekmények aránya sosem haladta meg az összes terrortámadás 14 százalékát. Ez az arány aztán 2015-re 40, 2019-re pedig 46 százalékra nőtt. Az elmúlt öt évben a szélsőjobboldali terrortámadások száma 250 százalékkal emelkedett a nyugati országokban.

Hasonló tendencia mutatható ki a terrortámadások halálos áldozatai számának alakulásában is. A szélsőjobboldali támadások halálos áldozatainak aránya a 2014-ben mért 26 százalékról 2019-re 82 százalékra emelkedett az összes terrorcselekmény okozta halálesetek számához viszonyítva. A nyugati államokban tavaly elkövetett terrortámadásoknak összesen 108 halálos áldozata volt, akik közül 89-en szélsőjobboldali terrorcselekmények miatt vesztették életüket. A 89 halálesetből viszont 51-et a christchurch-i mecsetek ellen elkövetett támadás okozta.

Az IEP jelentése szerint 1970 és 2019 között 40 olyan, különböző ideológiai indíttatású terrorcselekmény történt a nyugati országokban, amelyek minimum 10 halálos áldozattal jártak. Ezek közül 24 iszlamista, 13 szélsőjobboldali támadás volt, míg három egyéb ideológiai háttérrel bírt. Ezen magas intenzitásúnak nevezett terrorcselekmények gyakorisága jelentősen nőtt az elmúlt két évtizedben: a legalább 10 halálos áldozattal járó 40 terrorakció közül 27 támadás 2002 óta következett be. Ez a növekvő intenzitás különösképpen a szélsőjobboldali támadásoknál figyelhető meg, az 1970-2019 közötti 13 magas intenzitású szélsőjobboldali terrortámadás közül hatot az elmúlt öt évben hajtottak végre.

Az IEP számításai szerint 2002 és 2019 között összesen 286 ember halt meg szélsőjobboldali terrorcselekmények miatt a nyugati országokban. Ebben az időszakban a legtöbb halálos áldozattal (113) az USA-ban elkövetett szélsőjobboldali terrorcselekmények jártak. Második helyre Norvégia került 78 áldozattal, amelyből 77 egy terrorcselekményhez, az Anders Breivik által 2011-ben elkövetett támadáshoz kapcsolódik. Új-Zéland a christchurch-i merénylet 51 áldozatával a harmadik helyre került.

Ami pedig a szélsőjobboldali terrorcselekmények számát illeti, ezekből 332 történt a nyugati országokban 2002 és 2019 között. Közülük a legtöbbet (167) az USA-ban hajtották végre, majd Németország és az Egyesült Királyság következik a sorban (48, illetve 35 esettel).

Egy másik idén megjelent átfogó jelentés, amelyet az ENSZ Biztonsági Tanácsa terrorizmusellenes bizottsága (CTED) készített el, szintén a szélsőjobboldali terrorizmus erősödését mutatta ki. Eszerint 320 százalékkal nőttek a szélsőjobboldali támadások száma az elmúlt öt évben a világban, legtöbbjükre pedig a nyugati államokban került sor. 2016 és 2017 között a szélsőjobboldali terrortámadások száma megduplázódott az Egyesült Államokban, míg Európában 43 százalékkal nőtt.

Mind tavaly, mind 2018-ban az USA-ban elkövetetett terrorcselekmények halálos áldozatainak több mint 90 százalékát szélsőjobboldali támadók okozták. Az Egyesült Államokban az utóbbi évek egyik legsúlyosabb szélsőjobboldali terrorcselekménye az a tavaly augusztusi támadás volt, amikor a texasi El Paso egyik szupermarketjében 22 embert lőtt le egy szélsőséges, aki a merénylet előtt a 8Chan, szélsőséges nézeteknek teret adó oldalon azt közölte, hogy a christchurchi merénylő kiáltványát elolvasva eldöntötte, hogy ő az Amerikában élő hispánokat fogja megtámadni.

Németországban különösen súlyos a helyzet

A szélsőjobboldali terrortámadások gyakoriságának, illetve az általuk okozott halálesetek számának növekedése miatt a szakértők körében intenzív vita alakult ki arról, hogy vajon a szélsőjobboldali terrorizmus ma már nagyobb veszélyt jelent-e a Nyugat számára, mint a dzsihadista terrorizmus. Ha nem is pontosan erre a kérdésre válaszolva, de Horst Seehofer német belügyminiszter júliusban elég egyértelműen fogalmazott, amikor azt közölte, hogy

Németországban a szélsőjobboldal jelenti a legnagyobb biztonsági fenyegetést.

A német szövetségi alkotmányvédelmi hivatal, a BfV szerint a biztonsági szerveknél nyilvántartott szélsőjobboldaliak száma tavaly több mint 32 ezer embert tett ki, ami a II. világháború óta mért legmagasabb számot jelenti. 2018-ban még csak 24 ezer embert soroltak ebbe a kategóriába. A mintegy 33 ezer ember közül a BfV szerint közel 13 ezren pedig akár arra is készek, hogy erőszakos cselekményeket kövessenek el.

Az oslói egyetem szélsőséges mozgalmakat kutató központja szerint 2016 és 2018 között a súlyosan erőszakos szélsőjobboldali incidensek németországi száma – amelyek főként bevándorlók ellen irányultak – jóval meghaladta a többi európai országban mért számokat. Azóta pedig újabb súlyos merényleteket követtek el jobboldali szélsőségesek Németországban. Tavaly júniusban Kasselban a területi államigazgatási hivatal vezetőjét, a merkeli menekültpolitika mellett határozottan kiálló hesseni CDU-politikust, Walter Lübckét gyilkolták meg saját otthonában. Ez volt az első eset a Német Szövetségi Köztársaság 1949-es megalakulása óta, hogy egy politikus szélsőjobboldali merénylet áldozata lett.

Majd 2019 októberében egy fegyverekkel és robbanóanyagokkal felszerelt férfi próbált tömegmészárlást végrehajtani a hallei zsinagógában, ahol több tucatnyian gyűltek össze a zsidó naptár legszentebb napja, a jom kippur tiszteletére. A merénylőnek nem sikerült bejutnia a zsinagógába, így egy ott elhaladó nőt lőtt le, majd egy török étteremhez hajtott, ahol szintén megölt egy embert, mielőtt a rendőrök elfogták. Antiszemita, rasszista, xenofób nézeteit a támadás előtt külön írásban fejtette ki.

Idén februárban pedig Hanauban, a Frankfurthoz közeli kisváros két vízipipabárjában ölt meg kilenc embert (zömében kurdokat) egy férfi, aki aztán magával és édesanyjával is végzett. A lakásán talált levélben, illetve videóban szélsőjobboldali nézeteiről vallott.

A Walter Lübcke meggyilkolásával gyanúsított 45 éves férfi már 15 évesen a hatóságok látókörébe került szélsőjobboldali tevékenysége miatt, és azt is tudták róla, hogy kapcsolatban áll szélsőséges csoportosulásokkal, azonban a két másik terrorcselekmény elkövetőjét korábbról nem ismerték a terrorellenes szervek, és arról sem tudni, hogy kapcsolódtak-e volna bármilyen szélsőséges szervezethez. Feltehetően mindketten az interneten keresztül radikalizálódtak.

Többségében magányos elkövetőkről van szó

Az IEP jelentése szerint az 1970 és 2019 közötti adatok azt mutatják, hogy a világszerte elkövetett, különböző ideológiai indíttatású terrorcselekmények közül a szélsőjobboldali, illetve az iszlamista támadásokra jellemző leginkább, hogy azt magányos elkövetők hajtják végre. Mindkét esetben a terrortámadások elkövetőinek mintegy 60 százaléka nem tartozik semmilyen szervezethez.

A német törvények szerint valójában a hallei, hanaui támadásokat, illetve Lübcke meggyilkolását nem lehet a terrorcselekmények közé sorolni, mivel az erről szóló jogszabály kizárólag a terrorszervezetek által elkövetett támadást tekinti terrorizmusnak. Lübcke meggyilkolása ügyében valójában két másik személyt is őrizetbe vettek, akiket a merénylethez használt fegyver beszerzésével gyanúsítanak. A szövetségi ügyészség azonban azt közölte: nincsen arra bizonyíték, hogy a három személy terrorista szervezetet alkotott volna.

Ez már a globális terrorizmus ötödik hulláma?

David C. Rapoport, a University of California professzora 2002-ben megjelent, „The Four Waves of Rebel Terror and September 11” című tanulmányában a modern terrorizmus négy hullámát határozta meg. Eszerint az anarchista hullám az 1880-as évektől az 1920-as évekig tartott, majd az 1920-as években a gyarmatosítókkal szembeni hullám indult el, aztán az 1960-as évek az ”új baloldali hullám” kezdetét hozta el, köztük a Palesztinai Felszabadítási Szervezettel (PFSZ), végül negyedikként az 1990-es években a ”vallásos” hullám jelent meg, ami például az al-Kaidával jellemezhető.

Sean Spence, a portsmouthi egyetem kutatója szerint a szélsőjobboldali terrorizmus utóbbi években tapasztalható térnyerése miatt érdemes megvizsgálni azt a kérdést, hogy ez nem jelenti-e már a globális terrorizmus ötödik hullámát.

Ha erről van szó, akkor a terrorizmus korábbi hullámainak időtartama alapján arra lehet számítani, hogy ez az új hullám is sok évig fog tartani

– tette hozzá a szakértő.

A muszlimok ellen irányuló szélsőjobboldali terrortámadások elkövetői – ahogy a christchurch-i merénylő is – akcióikat legtöbbször azzal indokolják, hogy a dzsihadista támadásokat torolják meg. Szakértők szerint a szélsőjobboldali és a dzsihadista terrorcselekmények között a kölcsönös radikalizálódás jelensége figyelhető meg. Tahir Abbasz, a hollandiai leideni egyetem adjunktusa az utóbbi hetek francia és bécsi dzsihadista terrorcselekményeivel kapcsolatban kiemelte, hogy a merényletek után szélsőjobboldaliak iszlamofób tartalmakkal árasztották el a világhálót, amire válaszul iszlamista szélsőségesek további támadásokat helyeztek kilátásba az iszlám vallás megsértésére hivatkozva. Egy ilyen helyzetben, amikor mindkét fél egyre jobban fenyegetve érzi magát a másiktól, az erőszakos cselekmények bekövetkeztének kockázata egyre nő – véli a kutató.

Címlapkép forrása: Sanka Vidanagama/NurPhoto via Getty Images