Még egy érv a koronavírus-oltás mellett: akkor is hatékony, ha nem az

A koronavírus elleni vakcina nem jelent majd teljes védettséget, de megfertőződés esetén is meggátolja a súlyos tünetek kialakulását - jelentette ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában.

Kis Zoltán közölte, a vakcinák soha nem nyújtanak százszázalékos védettséget, de a 90 százalék is nagyon jó eredménynek tekinthető.

A vírus azonban nem fog eltűnni, velünk marad, vagyis meg kell tanulni együtt élni vele - tette hozzá. Annál is inkább - folytatta -, mert a koronavírus jellemzője, hogy az immunrendszerünk hajlamos elfeledkezni róla.

Ez pedig azt jelenti, hogy a fertőzést többször is el lehet kapni, vagyis a vakcinát várhatóan azoknak is többször be kell majd adni, akik már átestek a fertőzésen - figyelmeztetett. Arról is szólt, hogy a karácsonyi készülődés során különösen ügyeljünk a járványügyi szabályok betartására a bevásárlóközpontokban. Ezek ugyanis kritikus pontjai lehetnek a vírus terjedésének - mondta a szakember.

