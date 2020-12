Sztrájkolnak az indiai földművelők a reform

Országos sztrájkban léptek kedden az indiai földművelők, közutakat és vasútvonalakat zártak le az agrárpiac liberalizációját célzó törvények visszavonása érdekében, a munkabeszüntetést mintegy húsz ellenzéki párt és több szakszervezet is támogatja.

Helyszíni beszámolók szerint a tiltakozók az ország több pontján, elsősorban a keleti és a nyugati államokban úttorlaszokat állítottak, és letáboroztak az autópályákon és a vasúti síneken. A tüntetések egyik vezetője, Rakes Tikait arra kérte az embereket, ne induljanak el otthonról kedden, és zárják be üzleteiket.

A belügyminisztérium egyik, magát megnevezni nem kívánó magas rangú alkalmazottja a Reuters hírügynökségnek azt mondta, a járvány idején egy komolyabb zavargás "rémálommá válhat", s hozzátette, hogy a rendőrség felhatalmazást kapott a vízágyúk és a könnygáz bevetésére is, amennyiben tömegoszlatásra kerülne sor.

November vége óta több ezer tiltakozó táborozik Újdelhi peremén is, nekik - a koronavírusjárvány miatt - egy szikh csoport ingyen maszkokat oszt, valamint ételt és ivóvizet is kapnak. A szeptemberben elfogadott törvényjavaslatok értelmében a mezőgazdasági termékek szabadárasak lennének. A farmerek pedig attól tartanak, hogy a hatósági árak eltörlése lehetővé tenné a nagyvállalatoknak, hogy olyan alacsony árakat szabjanak, amelyekkel ők nem tudnak versenyezni. A kormány ezzel szemben azt hangoztatja, hogy a reformok elengedhetetlenek az Indiában kulcsfontosságú mezőgazdasági szektor hatékonyságának javításához. Már öt alkalommal tárgyaltak a farmerek és a kormány képviselői, de a megbeszélések zátonyra futottak. Szerdán folytatódnak az egyeztetések.

A tiltakozó mozgalom az ellenzéki vezetésű észak-indiai Pandzsáb államban különösen erős. Újdelhi pedig azt veti az India éléskamrájának is nevezett Pandzsábot kormányzó Indiai Nemzeti Kongresszus (INC) szemére, hogy jóllehet most beállt a tüntetők mögé, a módosításokat épp ők sürgették, amikor kormányon voltak.

A tüntetéseket sok külföldön éló indiai is támogatja, néhány napja több ezer indiai tartott szimpátiatüntetést az ország londoni nagykövetsége előtt.