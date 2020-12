Néhány nap és teljesen leáll az autógyártás Magyarországon

A kényszerű tavaszi és szokásos nyári leállások után néhány nap múlva megkezdődnek a tervezett téli leállások is a magyar autógyárakban. Ahogy a korábbi években, úgy idén is az optimalizálási, karbantartási, átépítési és fejlesztési feladatoké lesz a főszerep azokban a hetekben, amíg szünetel majd a termelés Kecskeméten, Győrben és Esztergomban.

A koronavírus-járvány váratlan megjelenése és gyors terjedése nagyon nehéz helyzetbe hozta a globális autóipart, a vezető autógyártók és beszállítóik sorra függesztették fel ideiglenesen termelésüket világszerte tavasszal. Így volt ez hazánkban is, ahol az Audi, a Suzuki és a Mercedes-Benz is arra kényszerült, hogy hetekig szüneteltesse gyártását. Ez idő alatt számos karbantartási és átalakítási munkálatot elvégeztek a magyar telephelyeken, a szokásos nyári leállásokra mégis sor került, amelyben vélhetően az autók iránt mutatkozó globális kereslet alakulása is fontos szerepet játszott.

Természetesen az év vége sem múlhat el anélkül, hogy rövidebb, hosszabb időre szüneteljen a termelés a magyarországi autógyárakban. Ezt az időszakot a szabadságolások, ünnepek miatt ugyanis hagyományosan szintén karbantartási, átalakítási, fejlesztési munkálatok elvégzésére szokták kihasználni a gyártók.

A leállások sorát a kecskeméti Mercedes-gyár nyitja, ahol minden télen átépítési és karbantartási munkálatokat végeznek, melyekkel a gyár felkészül a következő termelési évre. Ezen munkálatok elvégzésére a megszokott módon most is a karácsonyi szabadságolási időszakot használják fel. Ugyanakkor az idei évben valamivel átfogóbb átépítési munkálatokra kerül sor, így a termelési szünet terveik szerint december 18-án kezdődik és jövő év január 17-én indul újra a gyártás.

A Portfolio megkeresésére Czechmeister Mónika, az Audi Hungaria kommunikációs vezetője elmondta, hogy jelenleg mind a motor- mind a járműgyártásuk szinte teljes kapacitással dolgozik. A nyári leállás is rövidebb volt a korábbi években megszokottnál és az év végére is rövidebb szünettel terveznek.

Hangsúlyozta, hogy a motorgyártásban a jelenlegi terveik szerint csak az utolsó héten lesz minden gyártószegmenst érintő termelési szünet. Az utolsó előtti héten bizonyos gyártóterületeken, így például az e-motorgyártásban csökkentett üzemmódban terveznek termelni, míg más gyártóterületeken szünetel majd a termelés.

A járműgyártásban terveink szerint az utolsó két héten lesz termelési szünet. A vállalat első termelési napja 2021. január 4-re esik majd

– jelentette ki Czechmeister Mónika. Hozzátette, a vállalat a termelési szünet alatt optimalizálási-, karbantartási- és átépítési intézkedéseket hajt végre a gyártásban.

Bonnár-Csonka Zsuzsanna, a Suzuki Magyarország kommunikációs vezetője a Portfolio-nak elmondta, hasonlóan más autógyártó üzemek gyakorlatához, megszokott, hogy a termelés mindennapi folyamataihoz szükséges sori módosításokat és fejlesztéseket a modellek gyártásának elvárásaihoz igazítják.

Idén, mint eddig minden évben, két ünnep között kerül sor a szokásos év végi karácsonyi leállásra. Ezt az időszakot használjuk ki a termelésben is a szükséges karbantartások elvégzésére, illetve folytatódnak hegesztőüzemi fejlesztéseink is. A termelés december 23-án áll le és január 4-én indul újra

– tette hozzá Bonnár-Csonka Zsuzsanna.

Nehéz éven van túl a magyar autógyártás

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében nagyon szigorú intézkedéseket hoztak a világ számos országában tavasszal. Az autók iránt mutatkozó kereslet drámai csökkenése, a beszállítói láncok megszakadása és a termelő üzemek kényszerű bezárása alapjaiban rengette meg a just in time, just in sequence stratégiákra épülő autóipart – írtuk korábban.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) legfrissebb anyagában elkészítette arra vonatkozó becslését, hogy a rendelkezésre álló információk alapján az egyes országokban mekkora kiesést eredményezett a járvány az autógyártásban az év első kilenc hónapjában.

ÍGY KIDERÜLT, HOGY AZ EURÓPAI UNIÓ 27 TAGÁLLAMÁBAN ÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN TÖBB, MINT 4 MILLIÓ AUTÓVAL KEVESEBB KÉSZÜLT SZEPTEMBER VÉGÉIG, AMELY A TELJES 2019-ES GYÁRTÁSI SZÁM 22,3 SZÁZALÉKÁT JELENTETTE.

A kiesést döntően a nagy tavaszi leállások eredményezték, amelyek során hosszú hetekre felfüggesztették az autók előállítását szerte Európában, de a gyártás vártnál lassabb felfuttatása is szerepet játszott abban, hogy az év háromnegyedében sokkal kevesebb autó készült. Az egyes régiók között ugyanis jelentős különbségek voltak tapasztalhatók abban a tekintetben, hogy hogyan alakult a járművek iránti kereslet. Kínában egy V-alakú erős visszapattanás történt, míg Amerikában és az Európai Unióban kezdetben sokkal lassabb, majd a nyári hónapokban begyorsuló visszaépülésnek lehettünk szemtanúi.

Az ACEA statisztikáiból természetesen az is kiderült, hogy az év első kilenc hónapjában

DURVÁN 101 EZER AUTÓVAL KEVESEBB KÉSZÜLT EL MAGYARORSZÁGON, döntően a KORONAVÍRUS-járvány kedvezőtlen hatásai miatt.

Érdemes ezt a számot perspektívába helyezni, tavaly a kecskeméti Mercedes-Benz ( durván 190 000), az esztergomi Suzuki (185 002), és a győri Audi (164 817) együttesen közel 540 ezer autót gyártott idehaza.

EZ EGYBEN AZT IS JELENTI, HOGY AMENNYIBEN AZ ACEA SZÁMAI HELYTÁLLÓAK, AKKOR kilenc HÓNAP ALATT A 2019-ES TELJES TERMELÉSNEK DURVÁN 19 SZÁZALÉKA ESETT KI.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Bloomberg via Getty Images