Brüsszel ötvenszer több elektromos autót akar az utakon - A mestertervnek vannak szépséghibái

Az Európai Bizottság bemutatta a fenntartható és intelligens mobilitásra vonatkozó stratégiáját, amelynek kiemelt célja az elektromos autók számának drasztikus növelése és a nyilvánosan elérhető töltőinfrastruktúra érdemi bővítése a következő tíz évben. A Brüsszel által zászlóra tűzött célszámokat az autóipar kénytelen tudomásul venni, ugyanakkor nem rejtették véka alá véleményüket azzal kapcsolatban, hogy azok a mai valóságtól nagyon távol állnak.

Az Európai Bizottság bemutatta a fenntartható és intelligens mobilitásra vonatkozó stratégiáját, valamint egy 82 kezdeményezésből álló cselekvési tervet, amely a következő négy év tevékenységeihez szolgál majd iránymutatásként. Brüsszel várakozásai szerint a stratégia megteremti az alapot ahhoz, hogy az uniós közlekedési rendszerben végbemehessen a zöld és digitális átállás, és a közlekedési rendszer ellenállóbbá váljon a jövőbeli válságokkal szemben.

Ennek eredményeként 2050-ig 90%-os kibocsátáscsökkentés érhető el az intelligens, versenyképes, biztonságos, hozzáférhető és megfizethető közlekedési rendszernek köszönhetően. Az Európai Bizottság konkrét mérföldköveket is meghatározott annak érdekében, hogy az európai közlekedési rendszer jó úton haladjon az intelligens és fenntartható jövő felé.

Sarkalatos pont, hogy 2030-ig legalább 30 millió kibocsátásmentes gépkocsi közlekedjen majd az európai utakon.

Legalább ennyire fontos, hogy a fenti céldátumig 100 európai nagyváros klímasemlegessé váljon, a nagy sebességű vasúti forgalom Európa-szerte megkétszereződjön, az 500 kilométernél rövidebb utakra tervezett csoportos utazások szén-dioxid-semlegessé váljanak, az automatizált mobilitás széles körben elterjedjen és piaci forgalomba kerüljenek a kibocsátásmentes tengeri hajók.

Az Európai Bizottság által összeállított stratégia szerint ahhoz, hogy a közlekedés valóban fenntartható lehessen hosszú távon, a gyakorlatban ösztönözni kell a kibocsátásmentes szárazföldi járművek, hajók és repülőgépek, a megújuló és alacsony kibocsátású üzemanyagok és a kapcsolódó infrastruktúrák elterjedését is.

Ennek megfelelően lényeges pont, hogy 2030-ig 3 millió nyilvános elektromos töltőállomás épüljön ki az Európai Unióban.

Brüsszel tervét nem hagyta szó nélkül az autóipar

Természetesen az az elképzelés, hogy az évtized végére 30 millió tisztán elektromos autót akar európai útjain látni Brüsszel, sokaknál kiverte a biztosítékot az autóiparban. A stratégia bemutatását követően az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) megjelentette közleményét, amelyben hangsúlyozták, tudomásul veszik az Európai Bizottság által megfogalmazott célkitűzéseket.

Eric-Mark Huitema, az ACEA főigazgatója ugyanakkor elmondta, hogy a Bizottság által felvázolt jövőkép sajnos távol áll a mai valóságtól.

Rámutatott, hogy a legfrissebb kutatásaik szerint az Európai Unióban 243 millió személyautó volt forgalomban tavaly, amelyből kevesebb, mint 615 ezer autó volt tisztán elektromos meghajtású, vagyis a teljes flotta durván 0,25 százalékát adták a zéró emissziós járművek.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a Bizottság célkitűzésének teljesítéséhez csaknem ötvenszeres növekedést kell elérnünk az útjainkon forgalomban lévő elektromos autók számában mindössze tíz év alatt

– magyarázta Huitema.

Az ACEA főigazgatója kijelentette, hiába fordítanak hatalmas összegeket a kutatásra és fejlesztésre, az elektromos autózás irányába történő minél gyorsabb elmozdulásra, ekkora ugrás sikeres végrehajtáshoz több feltétel sem biztosított. Rámutatott, azt a Bizottság is elismerte, hogy a fenntartható közlekedés alapvető feltétele a megfelelő méretű töltőinfrastruktúra kiépítése mind a személygépkocsik, mind a tehergépjárművek számára.

Huitema felhívta a figyelmet arra is, hogy míg a Bizottság konzervatív becslése szerint legalább hárommillió nyilvános töltőpont kiépítésére van szüksége Európa-szerte 2030-ig, addig tavaly kevesebb, mint kétszázezer töltőpont állt az elektromos autósok rendelkezésére.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a következő tíz évben a mostaninál tizenötször nagyobb töltőinfrastruktúrát kellene kiépítenie az Európai Uniónak és az iparági szereplőknek.

A fentiekre tekintettel az ACEA tagjai ismét arra kérték a jogalkotókat, hogy vizsgálják felül az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló irányelvet, ösztönözzék az Európai Unió tagországait arra, hogy érdemi összegeket fektessenek a szükséges töltőinfrastruktúra kiépítésébe. Huitema rámutatott arra is, hogy míg egyes európai országok nagy aktivitást mutatattak a töltőhálózat kiépítésében, addig mások jóval kevesebbet, vagy éppen semmit sem tettek a szükséges töltőinfrastruktúra kiépítése érdekében. Éppen ezért az ACEA főigazgatója azt javasolta, hogy a döntéshozóknak kötelező érvényű infrastruktúrális célokat kell meghatározni a tagállamok számára.

Az ACEA felhívta a figyelmet arra is, hogy az autók átlagéletkora ma majdnem 11 év az Európai Unióban. A szigorú előírásoknak történő megfelelés érdekében pedig az autóiparnak számos olyan megoldást kell alkalmaznia az elektromos hajtáslánc drága elemein túl is, amelyek jelentősen növelik az új autók árát. Történik mindez egy olyan időszakban, amikor a koronavírus-járvány miatti gazdasági visszaesés hatására sok vásárló kevesebb pénzt költhet autóvásárlásra. Az új autók drágulása és a rendelkezésre álló szűkösebb keret pedig az olcsóbb, használtautók irányába tolja el a keresletet, ezzel is nehezítve az eleve túlzottan ambiciózus célok elérését.

