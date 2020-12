Ma dől el végleg, hogy ki lesz az Egyesült Államok következő elnöke

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ma szavaznak az Egyesült Államok elektorai, akik hivatalosan is megválasztják az ország következő elnökét. 306 elektor kapott megbízást arra, hogy Joe Bidenre szavazzon, míg Donald Trumpra 232 elektor adja majd le várhatóan a voksát. Donald Trump egyetlen esélye a győzelemre most már csak az lenne, ha 38 elektor válik hűtlenné és szavaz át a republikánus inkumbens elnökre, erre azonban gyakorlatilag semmi esély nincsen. Korábban annak is mutatkoztak jelei, hogy Donald Trump elismeri végre a vereségét, miután az elektorok megválasztják Joe Bident, de most már nagyon úgy néz ki, hogy erre sem fog sor kerülni, hiszen Trump egy komplett politikai brandet épített már fel a 2020-as választások ekézésére.