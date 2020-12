Az elektorok is megválasztották Joe Bident – mit szól Donald Trump?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Tegnap az elektori kollégium is elnöknek választotta Joe Biden demokrata jelöltet, ezzel hivatalosan is ő kezdheti majd meg a következő elnöki ciklust 2021. január 20-án. Donald Trump számos republikánus szövetségese és olyan nemzetközi vezetők is, akik vonakodtak eddig elismerni Joe Biden győzelmét, most gratuláltak a demokrata politikusnak, maga Trump viszont a korábbi várakozásokkal ellentétben viszont még mindig nem hajlandó elismerni, hogy veszített.