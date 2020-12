Bemutatták az oroszok a legújabb Kalasnyikovot

Több videót is közzétett az orosz Kalasnyikov Csoport a legújabb karabélyukról, az AKV-521-esről. A fegyver még prototípus szakaszban van és több dolog is változik majd rajta, de már éleslövészeten is szerepelt. A félautomata karabély számos, AK-családban korábban nem látott újdonságot tartalmaz.

A Kalasnyikov Csoport hivatalos Youtube-csatornájára rakott fel egy videót az AKV-521-es lövészetéről. A cég alkalmazottja úgy látja, a fegyver jól működik, annak ellenére, hogy még csak prototípus. Hozzáteszi: több módosítást is véghez terveznek még rajta vinni, például megkapja az orosz hadseregben nemrég rendszeresített AK-12-es hátsó irányzékát is, illetve a tűzváltót és a felhúzófogantyút is valószínűleg cserélik majd. A felhúzó például a gyártó tervei szerint a bal oldalon lesz, ami nem éppen szokványos megoldás az AK-családba tartozó karabélyoknál (a prototípusé is a jobb oldalon van egyelőre).

A fegyver csöve cserélhető lesz, így többféle lőszert is képes lesz majd használni, minimális átalakítással. Az első modelleket az AK-74-es piacra dobása óta ismert 5,45x39-es lőszert fogják gyártani, viszont a későbbi modellek képesek lesznek majd az AK-47-es jól ismert, 7,62x39-es lőszerének, illetve .366 TKM és .223 Remington lőszerek használatára is.

Ez a csőcserés megoldás már számos modern fegyvernél - elsősorban mesterlövész-fegyvereknél - működik már, a Kalasnyikov-családban viszont még újdonságnak számít: