Magyarországra jön a Tesla! - Elkezdődött a munkavállalók toborzása

A Tesla hivatalos karrieroldalán több budapesti pozíciót is meghirdetett hétfőn. A csatolt leírásból kiderül, hogy az amerikai elektromosautó-gyártó hamarosan belép a magyar autópiacra, amely egyben azt is jelentené, hogy nem csak szervizszolgáltatást nyújtanának a jövőben, hanem Teslákat is árulnának Budapesten.