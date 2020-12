Bréking: eldőlt, a BMW tisztán elektromos autókat gyárt majd Magyarországon

In English

A BMW menedzsmentje úgy döntött, hogy tisztán elektromos meghajtású autókat gyárt majd debreceni üzemében – jelentette be Szijjártó Péter Münchenben percekkel ezelőtt. A külgazdasági és külügyminiszer tájékoztatójában beszélt arról is, hogy a mostani döntés annak a bizonyítéka, hogy a német prémiumautó-gyártó sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít a magyar operációnak, mint azt korábban tudni lehetett.

Oliver Zipsével három éve ismerkedtem meg, amikor a BMW közép-európai gyár létrehozását tervezte. Akkor a vállalat igazgatóságának termelésért felelős tagja volt és ő vezette a BMW tárgyalódelegációját. Azt mindenki tudja, hogy a döntés végül Debrecen lett, már zajlik a gyárépítés előkészítése. Oliver Zipse azóta a BMW első számú vezetője lett, emellett az Európai Autógyártók Szövetségét is ő vezeti. A barátság és a korrekt kapcsolat viszont megmaradt - írta kora délután Szijjártó Péter a Facebook-oldalán. Egyben kilátásba helyezte, hogy nemsokára fontos bejelentést is tesz.

Erre percekkel ezelőtt sor került, így kiderült, hogy a BMW menedzsmentje úgy döntött, hogy Debrecen fontos központja lesz a vállalat elektormobilitás irányába történő elmozdulásának.

Szijjártó Péter elmondta, hogy a BMW felsővezetésével folytatott megbeszélésen áttekintették a debreceni beruházás helyzetét és megállapították, hogy minden a tervezett menetrend szerint halad, a kormány által vállalt infrastruktúrális fejlesztések mind megvalósultak, amelyet követően a BMW tulajdonába került a terület. Hozzátette, ennek köszönhetően készen áll arra, hogy

megkezdődjön a belső infrastruktúra fejlesztése, majd magának a gyárnak az építése.

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, egy nagyon jó hírt is kapott ma,

A BMW sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít a debreceni gyárának, mint ahogyan arról eredetileg beszéltünk.

Hozzátette, a német prémiumautó-gyártó nagy lépésekkel halad előre az elektromos autózás tekintetében, most pedig úgy döntöttek, hogy megépítenek egy olyan platformot, amely már kizárólag az elektromos autók gyártásánál kerül felhasználásra.

ENNEK AZ ÚJ, KIZÁRÓLAG ELEKTROMOS AUTÓKNÁL HASZNÁLT PLATFORMNAK AZ ALKALMAZÁSÁT DEBRECENBEN FOGJÁK MEGKEZDENI.

Ez egyben azt is jelenti majd, hogy Debrecen lesz az egyik központja a BMW elektromobilitásra épülő stratégiájának – tette hozzá.

Ez egy fantasztikusan jó hír, hiszen azt mutatja, hogy Magyarország a tradicionális autóipari korszakot követően az elektromos autózásra épülő autóipari korszakban nem csak Európa, hanem a világ vezetői közé is fog tartozni

– jelentette ki Szijjártó Péter.

Érdemes felidézni, hogy idén májusban kiderült, a koronavírus-járvány miatt néhány hónapot csúszik majd a debreceni BMW-gyár megépítése. Michele Melchiorre, az épülő üzem igazgatója viszont kijelentette, hogy a BMW menedzsmentje változatlanul elkötelezett a magyarországi telephely megépítése mellett. A mostani bejelentés újabb bizonyítéka annak, hogy a német prémiumautó-gyártó hosszú távon tervez Magyarországgal. A tervezett üzemmel kapcsolatban ugyanis azt már korábban kommunikálta a vállalat, hogy alkalmas lesz bármilyen hajtáslánccal szerelt modellje előállítására. Annak köszönhetően viszont, hogy tisztán elektromos autók gyártása zajlik majd Debrecenben, olyan termékek gördülhetnek le a gyártószalagról, amelyekre várhatóan 10-20-30 év múlva is szükség lesz.



A mostani bejelentés nagyon jó hír Magyarország számára is, hiszen az autóipar egyik meghatározó szereplője tervezi azt, hogy a hagyományos, belsőégésű motorral szerelt járművek gyártása helyett, a jövő járműiparában meghatározó szerepet betöltő elektromos autók előállítását végzi majd nálunk. Ezt tovább gondolva a mostani bejelentés nem csak újabb hazai beruházásokat, hanem a meglévő munkahelyek megtartását, újabb munkahelyek létesítését is jelentheti hosszú távon a szektorban.



Címlapkép forrása: Andreas Gebert/Bloomberg via Getty Images