Teljesen újfajta, következő generációs katonai járművek fejlesztésébe kezd Magyarország

A katonai célú járművek merőben újszerű, következő generációjának közös létrehozását célzó projektről állapodott meg a német Rheinmetall ipari csoport és Magyarország kormánya - közölte Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos titkársága szerdán. Egyelőre a jármű pontos paraméterei még nem ismertek, viszont elejtett félmondatokból arra lehet következtetni, hogy valamilyen automatizált, kerekes katonai jármű kifejlesztése lesz a cél.

A közlemény szerint az aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében

kutatás-fejlesztés, prototípusépítés, tesztelés, majd tervezetten sorozatgyártás valósul meg Magyarországon.

Úgy értékeltek: "mivel a civil szektort követően a katonai célú járművek terén is forradalmi változások körvonalazódnak, a projekt időzítése kedvező lehetőséget teremt a kibontakozó hazai védelmi ipar számára, hogy a világ technológiai élvonalához csatlakozzon".

A közleményben idézik Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztost, aki azt mondta: a termék szellemi tulajdonának meghatározó elemei a Zalaegerszegen működő Rheinmetall Hungary Zrt. közös vállalatot illetik majd meg, továbbá várhatóan (a kutatás-fejlesztést követően) 2026-tól kezdődő sorozatgyártása szintén Magyarországon, Kaposváron valósul meg.

Armin Papperger, a Rheinmetall AG igazgatótanácsának elnöke úgy fogalmazott: "ez a kezdeményezés is bizonyítja Magyarország katonai és politikai döntéshozóinak elkötelezettségét, hogy hazájuk iparát a szárazföldi erők technológiáinak európai élvonalába emeljék. Ennek érdekében a magyar kormány szisztematikusan modernizálja a védelmi ipart és befektet kulcsfontosságú technológiákba".

A Rheinmetallal több megállapodást is kötött idén a magyar kormány, kezdve onnan, hogy a német hadiipari vállalattal sikerült megállapodni abban, hogy Magyarországra hozzák a világ egyik legmodernebb gyalogsági harcjárművének, a KF41 Lynxnek a gyártását:

A mostani bejelentés azért is nagy hír, mert Magyarországon az elmúlt évtizedekben nem nagyon fejlesztettek olyan katonai járművet, amely végül sorozatgyártásra és rendszeresítésre is került. Az MRAP-kategóriában a Gamma Komondor ABV-je tűnt erős esélyesnek, de a típus rendszeresítésére a Honvédségben nem került sor, illetve ott van még a Rába H14-es teherautója is, melynek tömeggyártása és szolgálatba helyezése megtörtént, viszont ez a típus elsősorban logisztikai és nem közvetlen harcászati feladatokra használatos.

Hazai fejlesztésű harcjárművet az 1960-as években szolgálatba állított D-442/D-944 óta nem tömeggyártottak itthon. Az még nem világos, hogy erre most sor kerül-e, hiszen a közleményben "katonai célú jármű" áll, ami nem feltétlen jelent harcjárművet, de nem kizárható, hiszen a Rheinmetall kerekes (Boxer, Fuchs) és lánctalpas (Lynx) harcjárművek gyártásában is jártas.

Update: a Honvédelem.hu-n azt írják, hogy egy gumikerekes katonai jármű fejlesztésére fog irányulni a projekt. Az aláírásról szóló képgalériában látható egy Rheinmetall Mission Masterről készült kép is, ez egy személyzet nélkül működő többcélú katonai jármű (UGV). A cikk nem tér ki arra, hogy ezt a járművet vagy egy ehhez hasonlót fognak-e majd gyártani Magyarországon.

A "következő generációs" jelző ezek alapján jó eséllyel egy távirányítású vagy teljesen önműködő katonai járművet jelent.

A Mission Master egyébként így néz ki:

Címlapkép: Boxer APC egy nemzetközi hadgyakorlaton. A Boxer a Rheinmetall és a KWM közös fejlesztése, mindkét vállalattal üzleti kapcsolatban áll a magyar állam. A kép csak illusztráció, egyáltalán nem biztos, hogy Boxereket vagy akár ahhoz hasonló járműveket gyártanak majd Magyarországon, hiszen egy teljesen új K+F projekt bejelentése történt meg most. Fotó: Getty Images