Lőszer- és robbanóanyaggyár épül Várpalotán

In English

Honvédségi helikopterrel tették le az alapkövét csütörtökön Zalaegerszegen a német Rheinmetall és a magyar állam vegyesvállalata által mintegy 60 milliárd forintból épülő, Lynx harcjárműveket gyártó üzemnek; a rendezvényen az is elhangzott, hogy Várpalotán robbanóanyagok és nagykaliberű lőszerek gyártására új üzemeket hoznak létre.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter azt mondta: a kategóriájában legkorszerűbbnek számító Lynx harcjárművekből 218 kerül a Magyar Honvédséghez, ebből 172-t gyártanak majd a 2023-ra elkészülő zalai üzemben, amely kutatás-fejlesztéssel és teszteléssel is foglalkozik.

Azt, hogy Magyarország Lynx gyalogsági harcjárműveket fog gyártani, augusztusban jelentették be. A Zalaegerszegen létesülő gyár a hazai használat mellett exportra is gyárthat harcjárműveket és később bővíthetik a termékportfóliójukat:

Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos arról számolt be: a vegyesvállalat következő beruházásaként Várpalotán robbanóanyagokat, illetve nagykaliberű lőszereket és aknavetőgránátokat gyártó üzemeket építenek fel.

Úgy tudjuk, az üzemben a Lynx IFV által használt 30 milliméteres, a Leopard harckocsik által használt 120 milliméteres és a Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarackok által használt 155 milliméteres lőszerek készülnek majd. Mindhárom harcjárműtípus rendszeresítése folyamatban van, az új gyárral a lőszerellátásuk is megoldott lesz. A harcjárműlőszereken kívül RDX-robbanószereket is gyártanának az üzemben.

Később elképzelhető, hogy sor kerül a Hirtenberger tevékenységeinek hazánkba hozatalára is a projekten keresztül. Tavaly novemberben a magyar állam megvásárolta a Hirtenberger Defence Systems osztrák aknavető- és tüzérségi lőszergyárat, így lehet, hogy az itt készülő lőszerek gyártására is sor kerül a várpolatai üzemben. A Hirtenberger 60 milliméteres, 81 milliméteres és 120 milliméteres aknavetőket gyárt, valamint a hozzájuk tartozó lőszereket, illetve gyártanak még 105 milliméteres tüzérségi lőszert is.

Ez a sokadik számottevő haderőfejlesztési és fegyveripari beruházás, melyet bejelentettek a közelmúltban Magyarországon, tegnap egy újfajta katonai jármű létrehozására irányuló projektet fedtek fel, míg múlt héten új radarok vásárlására került sor. Mindkét tranzakcióban fontos szerepet vállal a Rheinmetall.

Címlapkép: MTI Fotó/Jászai Csaba