Súlyos a helyzet: az új koronavírus-törzs miatt az országok sorra tiltják meg az utazást az Egyesült Királyságból

Európában sorra jelentik be az országok, hogy megtiltják az Egyesült Királyságból történő beutazást annak érdekében, hogy megakadályozzák a most megjelent új koronavírus-törzs behurcolását.

Vasárnap Olaszország és Izrael is csatlakozott a holland és belga döntés, amely csupán órákkal korábban született arról, hogy lezárják a reptereket, illetve vonatállomásokat a szigetországból érkezők előtt. A Wall Street Journal most megjelent beszámolója szerint más országok is hasonló lépéseket fontolgatnak annak érdekében, hogy megakadályozzák a világjárvány súlyosbodását az ünnepek előtt.

Az egyes országok azt követően kezdték el korlátozni az Egyesült Királyságból történő beutazásokat, hogy néhány nappal korábban kiderült, egy a koronavírusnak egy új, sokkal gyorsabban terjedő mutációja jelent meg a szigetországban. Hollandi volt az első ország, amely megtiltotta, hogy az Egyesült Királyságból bárki repülővel utazzon hozzájuk január 1-ig. A sorban Belgium következett, ahol nem csak a repülővel, hanem a vasúton történő beutazást is megtiltották.

Boris Johnson brit miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások lépnek életbe vasárnaptól Londonban és Délkelet-Angliában, miután ezekben a térségekben az eddigieknél sokkal gyorsabban terjedő új koronavírustörzs jelent meg.

Matt Hancock brit egészségügyi miniszter pedig arról beszélt vasárnap, hogy még nem sikerült ellenőrzés alá vonni az eddigieknél sokkal fertőzőképesebb, nemrégiben azonosított új koronavírustörzset, ezért volt szükség a vasárnaptól azonnali hatállyal életbe léptetett jelentős szigorításokra Londonban és a környező angliai országrészekben.

Hancock a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában elmondta: a kormány péntek délután kapott hivatalos tájékoztatást arról, hogy az új koronavírus-változat milyen gyorsan terjed, és ezt követte a szombati bejelentés arról, hogy Londonban és Délkelet-Anglia több más térségében az eddigi háromfokozatú járványkészültségi rendszert kiegészíti egy még szigorúbb, negyedik fokozat.

Ez vasárnap nulla órától ezeken a területeken érvénybe is lépett.

A FRISS KIMUTATÁSOK SZERINT LONDONBAN A KORONAVÍRUS-FERTŐZŐDÉSEK 60 SZÁZALÉKÁT AZ ÚJ VÍRUSTÖRZS OKOZZA.

A kutatások azt mutatják, hogy az új variáns fertőzőképessége akár 70 százalékkal is meghaladhatja a korábban azonosított változatokét.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Twitter-oldalán közölte, hogy szoros kapcsolatban áll az Egyesült Királyság vezetőivel az új koronavírustörzs kapcsán. London "továbbra is megoszt a folyamatban lévő kutatással kapcsolatos minden információt és elemzési eredményt. Tájékoztatni fogjuk a tagállamokat és a nagyközönséget, mihelyst többet megtudunk ennek a vírusváltozatnak a jellemzőiről és a jelentőségéről" - áll az ENSZ egészségügyi szervezetének üzenetében.

