Bréking! Összejöhet a Brexit-megállapodás

Megkezdte az Európai Bizottság a Brexit-megállapodás gyors elfogadási folyamatának megszervezését, hogy azt január 1-től alkalmazni lehessen és már csak a megállapodás bejelentésének időzítése (ma, vagy holnap) a kérdés – tudta meg három diplomáciai forrásból a Reuters. Röviddel ezt követően egy vezető uniós diplomata meg is erősítette a hírügynökségnek, hogy valóban küszöbön a megállapodás, és az akár ma este meg is születhet.

További részletek hamarosan.

A tagállami nagykövetek mai ülésén az Európai Bizottság illetékese azt jelezte: legyenek készenlétben csütörtök reggeltől a mintegy 2 ezer oldalas megállapodási szöveg mielőbbi elfogadására. Később kiderült: a tagállami gyors elfogadásra azért is van szükség, mert az Európai Parlament idén már nem tudja elfogadni a megállapodást, hiszen nincs már plenáris ülése (ha vasárnap éjfélig megszületett volna az alku, akkor még össze tudták volna hívni). Az EP így tehát csak utólag tudja majd ratifikálni a megállapodást, amelyet a fenti hír szerint már január 1-től lehetne alkalmazni.

Közben a The Sun brit lap is úgy értesült, hogy lényegében megállapodás közelébe értek a felek, már csak az elektromos autók körüli viták tartják fel a végső alkut és vagy ma, vagy holnap be is jelentik a tényleges megállapodást.

Amint reggel megírtuk: nagyon bizonytalan volt, hogy összejön-e karácsony előtt az alku, ha egyáltalán összejön valaha. Sok olyan jel volt, ami afelé mutatott, hogy a gyors alku nem lehetséges, mert a kulcsfontosságú területeken (halászat, vitarendezés, egyenlő versenyfeltételek) még mindig nagyok a nézeteltérések. Az egyelőre nem ismert, hogy az EP utólagos jóváhagyása miatt mi lesz a vámokkal és egyéb kereskedelmi akadályokkal, kivetik-e átmenetileg a felek egymásra (hiszen ratifikált megállapodás hiányában az Egyesült Királyság január 1-től külső harmadik félnek számít és a WTO szabályrendszere szerint lehet vele kereskedni), vagy sem. Valószínűleg ez utóbbi lesz, ugyanis a reggeli cikkünkben vázolt első forgatókönyv szerint van arra mód (bár jogilag kérdőjeleket vet fel), hogy eltekintenek tőle a felek, mert úgyis csak átmenetileg kellene kiróniuk egymásra.

Az értesülésekre jelentős fonterősödést indult, a fedezéknek számító német állampapír hozam is emelkedett a mínusz tartományból és a vezető európai részvényindexek is meglódultak.

