Dennis Prager: Biden elnöksége alatt sem fog csillapodni a társadalmi feszültség Amerikában

Az elnök ígérete ellenére nem javul majd az amerikai társadalom politikai megosztottsága Joe Biden elnöksége alatt, hiszen a demokratáknak nem áll érdekében, hogy csillapítsák a különféle társadalmi rétegek közti feszültséget – véli Dennis Prager, az Egyesült Államok egyik legbefolyásosabb konzervatív politikai kommentátora. A Prager University médiavállalat alapítója szerint Kína és Irán is nagyot nyernek Biden elnökségével, pedig Kína jelenti a legnagyobb fenyegetést a nyugati világra nézve. Arról is beszélt a Portfolio-nak adott interjújában, hogy érdemes lenne szétdarabolni az amerikai közösségi médiaóriásokat, hiszen visszaélnek a hatalmukkal. Dennis Prager a Mathias Corvinus Collegium - Danube Institute Patriotic Talks online beszélgetéssorozat után adott nekünk interjút.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Portfolio: Mire számít Joe Biden kormányától? Előfordulhat, hogy az új elnök még inkább balra tolja majd az Egyesült Államokat a politikai spektrumon hatalmi ideje alatt? Milyen fontosabb ügyeket tűzhet Biden elnök a zászlajára?

Dennis Prager: Mindenki arra számít Amerikában, hogy Biden balra tolja az Egyesült Államokat. A Demokrata Párt egykor egy liberális párt volt, de az 1960-as évek óta egy baloldali párt lett. Ma a legtöbb európai demokratikus szocialista párttól is balra helyezkedik el. Például a legtöbb európai országban még mindig ki lehet mondani azt, hogy „a férfiak nem szülnek.” Az amerikai baloldal egy ilyen kijelentést „gyűlöletbeszédnek” tart és akár el is vesztheti miatta az állását. Kétlem, hogy bárki a Biden-kormányban kimondaná azt, hogy „a férfiak nem szülnek.”

Miben hozhat mégis Biden elnöksége változást egy átlagos konzervatív gondolkodású amerikai számára?

Minden Georgia államon múlik majd. Ha a két georgiai szenátusi széket megnyerik a demokraták január 5-én, a szenátus, az elnökség és a képviselőház is a demokraták kezére kerül. Ha ez megtörténik, ez nem csupán egy „átlagos konzervatív gondolkodású amerikai” életére lesz hatással. Egész Amerika átalakul. Az állam közvetlenebbül irányítja majd a gazdaságot, mint bármikor korábban az amerikai történelemben; a szólásszabadságot még jobban korlátozzák majd a közösségi oldalak, ezzel kapcsolatosan pedig semmilyen ellenvetése nem lesz a kormánynak; a koronavírushoz hasonló pánikot keltenek majd a klímaváltozással kapcsolatosan is, annak érdekében, hogy a polgárjogokat még jobban korlátozzák.

Joe Biden azt ígéri, hogy begyógyítja majd a republikánusok és demokraták közt kialakult ellentétet. Ön szerint ezt lehetséges egyáltalán ezen a ponton vagy inkább arra számít, hogy romlik majd a helyzet a következő években?

A bal-jobb ellentétet nem lehet áthidalni. Csak naiv emberek – legyen szó amerikairól vagy külföldiről – gondolhatják azt, hogy ezt meg lehet gyógyítani. A szakadást a baloldal kezdte – a szólásszabadság korlátozásával az egyetemeken; azzal, hogy azt mondták, minden fehér amerikai rasszista; az erőszakos zavargások támogatásával; Amerika beállításával, mint egy gonosz társadalom; a sajtó hitelességének megsemmisítésével; a zsidó-keresztény értékek megvetésének halmozásával; a férfi-női különbségék tagadásával vagy egyáltalán azzal, hogy a férfi vagy nő egy objektív kategóriának nevezhető; olyan sportolók támogatásával, akik nem állnak fel a nemzeti himnusz alatt – a baloldalnak esze ágában sincs „begyógyítani” az ellentétet, amit létrehoztak. A baloldal számára az ellentétnek csak akkor lesz vége, ha az amerikaiak jogait teljesen elnyomták, amin dolgozik a demokrata párt ­– a médiával, Hollywooddal és az iskolákkal (általánostól egyetemig) karöltve.

Az elmúlt években sokat romlottak a rasszok közti kapcsolatok is az Egyesült Államokban, a PragerU számos politikai kommentátora úgy látja, ez egy mesterséges probléma, melyet a demokraták kreáltak és nem pedig létező, rendszerszintű társadalmi problémákból fakad. Ha ez igaz, akkor ön szerint javul vagy romlik majd a helyzet Joe Biden elnöksége alatt?

Kitaláltam egy fejtörőt:

- Hogy hívják a boldog fekete amerikait?

- Republikánusnak.

A baloldalnak fűtenie kell a rasszok közti ellentétet, másképpen nem tudnak választást nyerni. Ha a feketék nem dühösek a fehérekre, ha a nők nem dühösek a férfiakra, ha a spanyolajkúak nem mérgesek Amerikára, veszélyt jelentenek a demokrata pártra. Ezért életben fogják tartani azt a hazugságot, hogy Amerika „rendszerszinten rasszista.”

Többször is szót emelt korábban a közösségi médiaplatformok által alkalmazott cenzúra ellen, ezt a gyakorlatot a 2020-as elnökválasztás során is láthattuk, még Trump elnök Twitter-oldalát is korlátozták. Ön hogyan szavatolná az amerikai lakosság szólásszabadságát az interneten?

Az 1996-os Kommunikációs Tisztességi Törvény 230-as szekciója megvédte a Big Tech közösségi cégeket a perektől – becsületsértéssel, rágalmazással, stb-vel kapcsolatban – cserébe meg kellett ígérniük, hogy az internetet nyitva tartják. Ezt az ígéretet teljesen megszegték mára. Rendszeresen korlátozzák a konzervatív hangokat. Ebből kifolyólag a 230-as szekciót vissza kell vonni. Emellett a nagy közösségi óriáscégeket szét kell darabolni. Ők jelentik az amerikai szólásszabadságra nézve a valaha volt legnagyobb fenyegetést.

Támogatná Donald Trump újraválasztását 2024-ben? Vagy egy másik politikus alkalmasabb lenne a republikánus elnökjelöltségre? Ha igen, van valaki konkrétan a fejében?

Donald Trump kiváló elnök volt (hatalmas személyiségi hibákkal). Én úgy látom, több jó dolgot csinált a hivatali ideje alatt, mint Abraham Lincoln óta bármelyik elnök. De a Republikánus Párt és az amerikai konzervativizmus nem tud virágozni, ha ez Donald Trump elnökségén múlik.

Donald Trump azt állította, hogy Joe Biden elnökségének Kína nagy nyertes lesz, pedig Joe Biden határozott fellépést ígért Kínával szemben az amerikai érdekek megvédése érdekében. Ön mire számít a kínai-amerikai viszony alakulásával kapcsolatosan a következő években?

Joe Biden valószínűleg személyesen is elkötelezett Kína felé. Számomra elképzelhetetlen, hogy érdemi fellépést tesz majd az ország ellen, amely jelenleg a legnagyobb fenyegetést jelenti Amerikára és a nyugatra nézve a Szovjetunió bukása óta. Egyedül Donald Trump lépett fel Kína ellen.

Joe Biden azt ígérte, hogy visszalép az iráni atomalkuba és feloldja a Trump által kivetett szankciókat is, míg Észak-Koreával nem is nagyon foglalkozott kampánya során. Ön szerint kifizetődő lehet egy ilyen kevésbé agresszív, békülékenyebb megközelítés?

Szerintem még sosem fordult elő, hogy egy „békülékenyebb megközelítés” bármilyen gonosz rezsimet legyőzött volna a történelem folyamán, sem az, hogy a gonosz a gonoszt győzte volna le. A gonosszal szembe kell nézni, vagy győzedelmeskedik. A világon senki nem örült jobban Biden győzelmének, mint Irán középkorban rekedt zsarnokai (vagy Peking kommunista zsarnokai).

Címlapkép: Getty Images