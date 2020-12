Marvel-szuperhőst alakítva csap le az Antifára egy republikánus – Mekkora fenyegetést jelent a szélsőbaloldali mozgalom Amerikában?

A sorsdöntőnek számító januári georgiai szenátusi pótválasztások kampánya egy olyan politikai hirdetést is kitermelt, amelyben egy republikánus a Marvel-filmek szuperhősét, Thort idézve veszi fel a harcot az Antifa aktivistáival szemben, akiket az akciófilmek trailerére hajazó videó a demokratákkal mos össze. A szélsőbaloldali mozgalom jelentette veszélyre való hivatkozás már Trump elnökválasztási kampányának is lényeges eleme volt. A távozó elnök a George Floyd halálát követő zavargások fő felelősévé tette az erőszakos akcióktól sem visszariadó mozgalmat. Szakértői elemzések, bírósági adatok azonban azt mutatják, az Antifa szerepe korántsem volt ilyen domináns a tüntetéssorozatokban, amelyeket szélsőjobboldali csoportok is kihasználtak arra, hogy erőszakos cselekményeket kövessenek el.

Egy texasi republikánus képviselő, Dan Crenshaw a napokban egy olyan politikai hirdetésben bukkant fel, amelyben azt próbálja eljátszani, hogy a Marvel-filmek szuperhősét, Thort, valamint Tom Cruise Mission: Impossible-ben megismert karakterét vegyítve számol le Antifa-aktivistákkal Georgia államban. A háromperces hirdetésben, amely egy akciófilm trailerének stílusát próbálja utánozni, a narrátor azt meséli el, hogy „szélsőbaloldali aktivisták teljes ellenőrzésük alá akarják vonni az amerikai kormányzatot”, miközben prominens demokrata politikusokról, így Alexandria Ocasio-Cortezről és a leendő amerikai alelnökről, Kamala Harrisről vágnak be felvételeket.

Az egykor tengerészgyalogosként szolgáló, 2016-ban leszerelt Crenshaw filmbeli szerepe szerint miután egy rendezvényen tartott beszéde közben hívást kap, hogy szükség van rá a szélsőbaloldali elemek megfékezésében, azonnal bevetésre indul, majd egy katonai repülőgépből kiugorva ér a helyszínre, hogy leszámoljon az Antifa támogatóinak beállított alakokkal. Crenshaw, aki 2012-ben egy afganisztáni bevetés során elvesztette jobb szemét, olyannyira nagy rajongója az Amerika Kapitányról szóló képregényeknek, filmeknek, hogy üvegszemén a szuperhős logója látható.

A szenátus kontrollálása a tét a januári pótválasztáson

A videó célja valójában a georgiai két szenátusi pótválasztás republikánus jelöltjei melletti kampányolás. A film narrátora szerint, ha a republikánusok elbukják a január 5-én tartandó georgiai szenátusi pótválasztásokat, akkor „minden el fog veszni”. Azért tartanak két szenátusi pótválasztást a déli államban, mert a novemberi választáson egyetlen jelölt sem szerezte meg voksok legalább 50 százalékát, ami a georgiai törvények szerint szükséges a mandátumok elnyeréséhez. Ezen a két mandátumon múlik, hogy a republikánusok megőrzik-e többségüket a kongresszus felsőházában.

Jelen állás szerint a 100 tagú szenátusban 52:48 arányban a republikánusoké a felsőház, ha azonban a demokraták behúzzák mindkét georgiai mandátumot, akkor egyenlőség alakul ki. Ez pedig a demokratáknak kedvezne, hiszen ilyen esetben az alelnöké a döntő szavazat. Ezzel a képviselőház mellett a szenátust is ellenőrizhetné a demokrata többség. Azért van nagy jelentősége, hogy a republikánusok kezén marad-e a szenátus, mert a felsőház blokkolhatja az elnök intézkedéseit.

A választási kampányban fókuszba került az Antifa szerepe

Nem Crenshaw az egyetlen republikánus, aki az Antifával ijesztgető politikai hirdetésben bukkan fel. A szélsőjobboldali QAnon összeesküvés-elméletet valló georgiai Marjorie Taylor Greene, aki most bekerült a képviselőházba, a választási kampány során egy kisfilmben gépkarabélyt lóbálva azt ígéri, hogy megvédi körzetét az Antifától. Georgia amúgy egyáltalán nem hasonlítható Seattle-hez, vagy Portlandhoz, vagyis nem tekinthető az Antifa tűzfészkének, de ez nem tartott vissza Greene-t az Antifa körüli hisztériakeltéstől.

Trump választási kampányának is egyik központi eleme volt az Antifa szerepének kihangsúlyozása. A távozó elnök a rendőrségi intézkedés közben elhunyt afroamerikai George Floyd halálát követő tömegtüntetéseket kísérő zavargások során rendre kiemelte, hogy az országot fenyegető fő veszélyt az Antifa jelenti, amelyet a zavargások fő felelősének nevezett. A választási kampány első elnökjelölti vitájában egyenesen azt mondta: „Valakinek tenni kell valamit az Antifával és a baloldallal szemben, mert ez (vagyis a zavargások – a szerk.) nem jobboldali probléma”. Az igazságügyi minisztérium szélsőséges mozgalmakkal foglalkozó egysége is az Antifát a jelentős veszélyt jelentő mozgalmak közé sorolta, miközben a fehér felsőbbrendűséget hirdető csoportosulásokról vagy a szélsőséges libertárius és anarchista nézeteket valló Boogaloo mozgalomról nem tett említést. Pedig a tüntetéssorozatokat ezek a csoportok is kihasználták arra, hogy erőszakos cselekményeket kövessenek el. A céljai szerint a második amerikai polgárháború kitörését kiprovokálni szándékozó Boogaloo mozgalom követői nem azért jelentek meg a George Floyd halálát követő tüntetéssorozatokon, mert annyira akarták volna támogatni a Black Lives Matter (BLM) ügyét, hanem azért, hogy összecsapásokat provokáljanak ki a rendfenntartókkal.

Az AP hírügynökség októberi összeállításából kiderül az is, hogy a George Floyd halálát követő zavargásokra vonatkozó több ezer oldalnyi bírósági dokumentumokban egyetlen egy esetben említik meg az Antifát. Egy bostoni tüntetést követően vizsgálta meg az FBI, hogy a mozgalom tevékenysége mennyiben játszott szerepet a tüntetésnél, ahol egy férfi rálőtt a rendőrökre. A hatóságok nem állították azt, hogy a fegyvert használó férfi az Antifa tagja lett volna. Ettől függetlenül a több mint 300 letartóztatott, illetve a mintegy 290 vádlott között voltak olyanok, akik kétség kívül szélsőbaloldali nézeteket vallottak, azonban az Antifához való konkrét kapcsolatukat nem mutatták ki a hatóságok.

A Boogaloo-mozgalom is aktivizálta magát

A Center for Strategic and International Studies (CSIS) által, a különböző amerikai terrorcselekményekről összegyűjtött adatok azt mutatják, hogy idén augusztusig bezárólag az USA-ban elkövetett terrorcselekmények mintegy kétharmada szélsőjobboldali indíttatású volt, amelynek legalább a fele a George Floyd halála miatti tüntetéssorozaton résztvevők ellen irányult. A CSIS október végén megjelent jelentése szerint idén egyetlen egy halálesetet köthető az Antifához. Augusztusban egy magát antifának tartó személy egy portlandi tüntetésen lőtt le egy szélsőjobboldali aktivistát. A CSIS szerint ez volt az első gyilkosság, ami egy magát antifasisztának valló személy okozott 1994 óta, amióta a CSIS adatokat gyűjt az Amerikában elkövetett terrorcselekményekkel kapcsolatban. Emellett augusztus végéig további négy halálesetet okoztak a terrorcselekmények az USA-ban. A portlandi eseten kívül két biztonsági őrt lőtt le Kaliforniában a CSIS által nem a szélsőjobboldali csoportosulásokhoz sorolt Boogaloo-mozgalom követője BLM-tüntetés közben. Emellett egy New Jersey-i bíró fiát egy antifeminista terrorsita lőtte le, míg a BLM mozgalom egyik tüntetőjét egy austini demonstráción lőttek le.

A wisconsini Kenoshában lelőtt két BLM-tüntető esetét a CSIS nem sorolta a terrorcselekmények közé, mert itt nem volt igazolható az egyértelmű politikai motiváció, és az előre megfontolt szándék. A CSIS adatbázisának létrehozását irányító terrorizmus ellenes szakértő, Seth Jones szerint az adatok azt mutatják, hogy a szélsőbaloldali erőszak nem jelent jelentős terrorveszélyt. Az FBI igazgatója is elismerte azt egy szeptemberben tartott kongresszusi meghallgatáson, hogy az elmúlt pár évben a fehér felsőbbrendűséget hirdető szélsőséges mozgalmak voltak a fő felelősek a legtöbb halálos áldozattal járó terrorcselekményekért.

Brian Levin, a California State University szélsőséges csoportokat kutató központjának igazgatója szerint az Antifa és más szélsőbaloldali csoportok által elkövetett erőszakos cselekmények jellemzően kevésbé súlyosak a szélsőjobboldali akciókhoz képest, illetve jóval inkább a tulajdon ellen irányulnak, így a tüntetéseken gyakran vernek szét üzleteket, autókat.

Az idei augusztusi portlandi eseten kívül a CSIS 1994 óta épülő adatbázisában valójában találni még egy olyan halálos kimenetelű terrorcselekményt, amely az Antifához köthető. Ebben az esetben viszont a halott maga a támadó volt. 2019 júliusában a Washington állambeli Tacomában egy migrációs központ mellett lőttek le a rendőrök egy Molotov-koktélt dobáló fegyveres férfit, aki azokat a buszokat próbálta felgyújtani, amelyeket a menekültek deportálására használtak. Hátrahagyott levelében antifának titulálta magát.

De kik is valójában az antifák?

Az Antifa kifejezés az antifasiszta szóból származik, a mozgalom eredete az 1930-as évek elejére nyúlik vissza, amikor a Németországban megalakult szerveződés militáns csoportként a náci párttal szemben próbálta felvenni a kesztyűt. Hitler hatalomra jutásával betiltották a mozgalmat, amely majd csak az 1980-as évek végén jelent meg újra a neonácik csoportokkal szemben fellépve.

Az USA-ban az 1980-as évek végén jelenik meg az Antifa, amely az új szélsőjobboldali alt-right mozgalom térnyeréséig, Trump 2016-os elnökválasztási győzelméig viszonylag ismeretlen volt Amerikában. Azzal, hogy az alt-right Trump elnökké választásával a politikai mainstream közelébe került, az Antifa látványos célpontot kapott saját mozgalmának megjelenítésére is. Ezt követően sorra jelentek meg az alt-right, illetve más szélsőséges jobboldali csoportok eseményeinek megzavaróiként, ellentüntetőiként. Így volt ez Trump beiktatási ünnepségén, majd 2017-ben a kaliforniai Berkeley Egyetemen zavarták meg az alt-right akkori egyik fő alakjának tartott Milo Yiannopoulos előadását. Ugyanebben az évben a charlottesville-i összecsapásoknál váltak igazán ismertté az antifák, amikor ellentüntetőként megjelentek annál a szélsőjobboldali vonulásnál, amely Robert E. Lee konföderációs tábornok szobrának eltávolítása ellen tiltakozott.

Sok más szélsőbaloldali csoporttal szemben az különbözteti meg az Antifát, hogy készek erőszakot alkalmazni az általuk ellenségnek kikiáltott szélsőjobboldali csoportokkal szemben. Követői jellemzően gázspray-t, késeket, láncokat hordanak maguknál. Általában feketébe öltöznek, gyakran maszkot, bukósisakot viselnek.

Fő taktikájuk a saját vonulások, tüntetések megszervezése mellett az, hogy szélsőjobboldali eseményeket zavarnak meg. Ellenfeleiket az online térben is célkeresztjükben tartják, személyes információkat gyűjtenek a szélsőjobboldali beállítottságú emberekről, majd felfedik náci, fasiszta irányultságukat. Ezzel az úgynevezett doxxing módszerrel már számos esetben elérték, hogy a politikai irányultságát amúgy környezete előtt elfedő személyt elbocsássák állásából.

Tavaly nyáron Trump az Antifa terrorszervezetté nyilvánításának kérdését is felvetette. Terrorszervezetté azonban az USA-ban a jogszabályok szerint csak külföldi szervezeteket lehet nyilvánítani. Egy ilyen lépés emellett szakértők szerint az alkotmány első kiegészítését, a szóláshoz, gyülekezéshez való jogot is sértené. Emellett az is kérdés, hogy az Antifa mennyiben tekinthető szervezetnek. A mozgalom ugyanis nem központi irányítás alatt működik, vezetője sincsen, hanem inkább kisebb csoportok hálózatszerű, laza összefogásáról van szó, amelyek titkos csatornákon tartják egymással a kapcsolatot. Az Antifával kapcsolatban az FBI igazgatója is azt emelte ki szeptemberben, hogy az inkább egy ideológiának, mintsem egy szervezetek tekinthető.

Mi változik Biden győzelmével?

Számos republikánus politikus mellett néhány jobboldali, konzervatív kommentátor is sokszor összemosta a demokratákat az Antifával. A választások előtt közülük sokan azt jelezték előre, hogy Joe Biden győzelme majd véget vet az Antifának és az általa szervezett megmozdulásoknak. Mark Levin publicista például Biden győzelme után azt twittelte ki, hogy nem törtek ki zavargások azután, hogy biztossá vált, Trump demokrata kihívója kerül a Fehér Házba.

Vagyis, a fosztogatók, gyújtogatók, zavargók legtöbbje valójában Biden-szavazó volt

– vonta le következtetését. De ezzel az érveléssel még Andy Ngo jobboldali újságíró sem ért egyet, akit tavaly egy portlandi tüntetésen megtámadtak az Antifa aktivistái. A Newsweekben megjelent véleménycikkében leszögezi, hogy az Antifa nem a demokraták támogatóiból áll, még ha a Trump-adminisztrációval szembeni ellenérzésük közös is.

Ez olyan anarchista, kommunista egyének, szervezetek és hálózatok mozgalma, amely valójában magának az Egyesült Államoknak a megdöntésére törekszik

– írta. Szerinte ahhoz, hogy képet kapjunk, mit is fog tenni az Antifa a Biden-adminisztráció alatt, csak Portlandra, az amerikai Antifa epicentrumára kell tekinteni, ahol a mozgalom a választás után sem hagyta abba akcióit, sőt, „Nem Bident, hanem bosszút akarunk!” transzparenssel jelezte, mit gondol a választás eredményéről.

