Horvát földrengés: ijesztő tapasztalatokról számoltak be a Portfolio olvasói

Az ország nyugati felén mindenhol, de még Budapesten, sőt Heves megyében is érezték a mai horvátországi földrengést a Portfolio olvasói. A posztunkhoz érkező néhány Facebook-kommenttel mutatjuk, mit tapasztaltak olvasóink.

Horvátországot ma 6,4-es erősségű földrengés rázta meg, aminek a jelenlegi ismeretek szerint 5 halálos áldozata és legalább 20 sérültje van. A rengést Magyarországon is érezni lehetett, ezért arra kértük olvasóinkat, hogy a posztunkhoz írt kommentben írják meg, pontosan mit tapasztaltak. A jelenlegi 420 hozzászóló nagy része az ország délnyugati részében számolt be rengésekről (ez evidens, hiszen el áll legközelebb a horvát határhoz), de Budapesten is sokan érezték a rengéseket, sőt, Heves megyéből és Szlovákiából is érkeztek rövid beszámolók.

A legtöbben természetesen az ország délnyugati felén érezték a rengést, egy olvasónk Kaposváron tapasztalta a következőket: „mozgott a kanapé, karácsonyfa, kinyílt az ajtó! Félelmetes volt” – számol be. Ugyanott téglák is potyogtak egy másik olvasónk beszámolója szerint: „Kaposváron erősen éreztük, épp befejeztük az ebédet. A tálalószekrény rendesen rezgett, féltünk, hogy lepotyognak az edények. A szomszéd rossz kéményéről egy-két tégla is lepotyogott. Szerencsére senki sem sérült meg.”

Kalocsa. Mozgott minden, a padló is a lában alatt. Azt hittem a hangot csak képzeltem, de többen is irták, hogy hallották... Nagyon durva!

- írja egy kommentelő.

Mint azt fent írtuk, nem meglepő módon délnyugaton volt a legerőteljesebb a rengés, egy pécsi olvasónk részletesen beszámolt tapasztalatairól:

„Nálunk Pécsett, a 4. emeleten nagyon erősen éreztük, rázkódtak a bútorok, karácsonyfa, tv, minden, csillárok, akasztós virágok percekig lengtek. Érezni lehetett ahogy az egész épület kilengett. Cicám is picit megijedt. Nem ez volt az első rengés amit éreztünk, de ilyen erősen és hosszan még soha, kissé ijesztő volt.” De a Pécshez közeli településeken is kifejezetten ijesztő eseményeket tapasztaltak olvasóink: „Pécstől délre Keresztespusztán a falon lévő, mennyezetről lelógó tárgyak még sokáig lengedeztek. Félelmetes volt a rengés hosszúsága. Szinte kapaszkodni kellett!” – írja egy olvasónk.

A fentieken kívül az ország számos pontjáról érkezett még beszámoló, így például Heves megyében is érezték a rengéseket, de egyik dunaszerdahelyi olvasónk még Szlovákiában, a magyar határtól mintegy harminc kilométerre északra is látta, hogy mozog a csillár.

Budapesten is érezték

„Nálunk a II. kerületben is érezni lehetett, én azt hittem elment valaki a szobában mögöttem, mert olyan padlóhang volt, aztán kiderült, hogy a párom nem jött ki a szobából, mondtam, akkor valaki idegen járkál nálunk. Viszont ő meg azt mondta, hogy mozog a függöny pedig becsukta az ablakot, nézzem meg jól csukta-e be. Aztán kinéztem a folyosóra, hogy esetleg szélvihar van-e, de békés volt a levegő, viszont az elsőn lakó szomszéd is kijött, hogy mozgott a karácsonyfájuk, közben a negyediken lakó is kijött és ő is mondta, hogy mozgott a föld. Reméljük ennyi volt csak, és megáll a rengés Horvátországban is.” – írta egyik olvasónk.

Egy másik fővárosi olvasónk úgy írta le az eseményeket, mintha rángatná valaki az asztalt: „VI.kerületben olyan volt mintha rángatná valaki az asztalt de csak kb.fél percig. Aztán ha egyhelyben ültem akkor éreztem kicsit még, de az elején még a fal is reccsent egyet.”

„Budapesten is jól érzékelhető volt (3. kerület szélén is). Hintázott a szék, amin ültem, növények, karácsonyfadíszek erősen bólogattak, szerintem kb. 1,5-2 percig. Ha még Pécsen is érezhető volt, innen 200 km-re, akkor mekkora volt ez???” – írja egyik olvasónk. A földrengés valóban nagy volt, a 6,4-es erősség kifejezetten jelentős mértékűnek számít.

A Facebook-kommenteket látva az egyik olvasónk megjegyezte, hogy a legtöbben a városokban észlelték a rengést, mindezt így kommentálva:

Csak a "nagyvárosokban" nyilván, falura, kisvárosba még a földrengés sem jut el...

Erre válaszul érkezett egy komment, amely természetesen rácáfolt a fentiekre: „Én falun lakom a horvát határtól 5 km-re. Falun is észlelhető volt rendesen, a közeli kisvárosban is. Mozgott a szék alattunk, a csillár himbálódzott, szekrény recsegett. Talán nem mindenki lóg a neten.”

