Figyelmezetetnek a virológusok: a koronavírus a betegek 96 százalékánál hosszú távú tüneteket okoz

A vakcinákkal és mutációkkal kapcsolatos hírek között ne feledkezzünk meg arról a tényről sem, hogy továbbra is számos ismeretlen vonatkozása van a COVID fertőzésnek. Ez az ismeretlen tovább hangsúlyozza a vakcinák fontosságát, továbbá az a tény, hogy nem csupán akut fertőzést, hanem hosszú távú életminőség romlást is képes okozni amennyiben teljes valójában, természetes fertőzésként találkozunk a vírussal - hívja fel a figyelmet a Virológia Pécs Facebook-oldalán.

A tudományos oldalként stzámon tartott Facebook-oldalon a pécsi virológusok rendszeresen posztolnak a járvány kapcsán közérdekű, közérthető információkat, ezúttal a koronavírusos megbetegedés hosszú távú hatásaival foglalkoztak bejegyzésükben.

Mint írják, a hosszú-COVID fogalma azokra az esetekre vonatkozik, ahol a betegség akut fázisán túl is hosszútávú életminőség romlást figyelnek meg a páciensek. Számos manifesztációja van, amely ráadásul több szervrendszer érintettségére is utal.Nemrég megjelent egy preprint tanulmány, idáig a legalaposabb. Ebben 56 országból több mint 3000 embertől gyűjtöttek adatokat. A hosszú-COVID leggyakoribb visszamaradó tünetei a fáradság/fáradékonyság; krónikus fáradékonyság szindróma, illetve neurofiziológiai problémákat - főként kognitív diszfunkciót figyeltek meg.

Aki átesett már a fertőzésen, azok közül sokan találkozhattak már a betegség kezdetére jellemző rendkívüli fáradékonysággal. A tanulmány szerint sokaknál ez bizonyos mértékig hosszú távon is fennmaradhat.

A LABORATÓRIUMI COVID DIAGNÓZISSAL RENDELKEZŐ PÁCIENSEK 96%-A SZÁMOLT BE 90 NAPON TÚL IS FENNMARADÓ TÜNETEKRŐL. A LEGTÖBB ÉRINTETT 7 HÓNAP UTÁN IS ÉLETMINŐSÉG ROMLÁSRÓL SZÁMOLT BE ÉS 6 HÓNAPOS INTERVALLUMBAN NEM VOLT KÉPES KORÁBBI MUNKAVÉGZÉSSEL AZONOS SZINTEN TELJESÍTENI.

Ezek az adatok nem csupán a hosszútávú egészségügyi és mentális romlást vetítik elő a betegségen átesettek jelentős részében, hanem a gazdaságra gyakorolt, munkaképességi mutatók romlását.

Tanulság: Minden szempontból kerülendő a természetes fertőzés, nem érdemes azokat a közszájon forgó vélekedéseket követni miszerint „erősebb” vagy „jobb” immunválaszt érhetünk el a természetes fertőzéssel, ennek semmiféle virológiai vagy biológiai alapja nincs! Ráadásul most, hogy a vakcinák egyre szélesebb körben rendelkezésre állnak, lehetőség van elkerülnünk a fertőzés ismert és számos esetben rendkívül kockázatos megjelenéseit, illetve a hosszútávú hatásokat is amelyek sokszor enyhe megbetegedések után is jelentkeznek. Egy vírusfertőzés rendkívül összetett folyamat, a vakcinákban található tüskefehérjével, a vírus káros hatásai nélkül taníthatjuk meg a szervezetet a koronavírus elleni védekezésre.

