Itt a hivatalos lista: ezek voltak a magyarok kedvenc autómárkái 2020-ban

Döntően a koronavírus-járvány, illetve az annak megfékezése érdekében hozott szigorú korlátozó intézkedések hatására jelentősen visszaesett az új autók forgalomba helyezése Magyarországon 2020-ban. A kihívásokkal teli évben a személyautók között idén is tarolt a Suzuki, a hazai gyártású Vitarának és SX4 S-Crossnak köszönhetően, míg a kishaszongépjárművek piacát a Ford uralta magabiztosan. Jó hír, hogy az előrejelzések szerint a személyautók és a kishaszongépjárművek eladásai egyaránt erős, kétszámjegyű növekedést produkálhatnak 2021-ben.

Nagyon nehéz éven van túl a magyar autópiac, a koronavírus-járvány váratlan megjelenése, a terjedésének megakadályozása érdekében hozott szigorú intézkedések rég nem látott visszaesést eredményeztek az új autók eladásában.

Tavaly 128 031 személyautót regisztráltak Magyarországon, amely 18,9 százalékos csökkenést jelentett 2019-hez képest.

Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a darabszám egyrészt felülmúlta a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének (MGE) korábbi, teljes évre vonatkozó 118 ezer darabos előrejelzését. Másrészt a hazai visszaesés mértéke jóval alatta maradt számos Európai Uniós országénak. Mindebben több tényező is kiemelt szerepet játszott az MGE tájékoztatása szerint:

Több Európai Uniós ország gyakorlatával ellentétben a virológiai előírások betartása mellett a szervizek teljes, a szalonok rövidített munkaidőben nyitva maradhattak az első hullámban és teljes munkaidőben a második hullám alatt. Folytatódott a nagycsaládosoknak nyújtott autóvásárlási akció, az eredetileg meghirdetett feltételekkel. Lényeges volt továbbá az is, hogy 5,8 milliárd forint állami támogatás meghirdetésére került sor a nulla emissziójú autók beszerzésére és fennmaradtak a vásárlás és az üzemeltetés kedvező feltételei is.

Érdemes ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy elég magas, mintegy 25 százalékos volt a forgalomba helyezést követő 6 hónapon belül kivont gépkocsik aránya, amelyeket export, tesztautó leállítás, bérletből történő visszavétel, vagy egyéb üzleti célból vontak ki a forgalomból.

Az MGE természetesen 2021-re vonatkozóan is meghatározta várakozását, amely szerint idén 140 ezer személyautót helyezhetnek forgalomba Magyarországon.

Hangsúlyozták ugyanakkor azt is, hogy a mintegy 10 százalékos piacbővülés feltétele, hogy a hatékony vakcináknak köszönhetően a koronavírus-járvány további gazdasági nehézségeket nem okoz, az élet fokozatosan visszatér a normál kerékvágásba.

Hangsúlyozták, hogy a tavalyi értékesítésben a benzines autók túlsúlya volt érzékelhető a dieselek kárára, ami a széndioxid kibocsátás szempontjából nem jó folyamat, míg más károsanyagok oldaláról nézve kedvezőbb. A hibrid autók részaránya EU viszonylatban relatíve nagy volt, mintegy 3,5 – 4 százalék, azonban látják, hogy a piac méreteihez képest még mindig alacsony ez az érték, de a trend mindenképpen pozitív. Hozzátették, hogy a tisztán elektromos és a plug-in hibrid autóknál a tavalyi bázisnál jobb értékesítési adatokat láttak, azonban ezen autók piaci részaránya 2,5 százalék alatt maradt.

2021-ben ez az arány a volumen 30 százalékos növekedése mellett valamivel 3 százalék alatt maradhat.

Amennyiben tényleg így lesz, akkor Magyarország esetében is elmondhatjuk majd, hogy jelentősen bővült a hálózatról tölthető személyautók piaca.

A tavalyi statisztikákkal kapcsolatban érdemes azt is megjegyezni, hogy a használt autó behozatal némileg felette volt az új autókénak. Decemberben 9970 darab, az egész évet figyelembe véve pedig 130 431 használt személygépkocsi jött az országba. Ennek kapcsán az MGE megjegyezte, hogy a használt gépjármű import környezetvédelmi szempontú szabályozása, különösen a korösszetétele miatt egyre kevésbé tűr halasztást, amennyiben a környezet védelmét és a levegő tisztaságának javítását a jogalkotó komolyan gondolja. A magyar személygépjármű park átlagos életkora a 2008. évi 10,5 évről mára 15 év közelébe öregedett, ami azt jelenti, hogy átlagosan EURO 4-es besorolású.

Itt vannak Magyarország kedvenc autómárkái 2020-ban

Tavaly a 14 783 regisztrált személygépkocsival a Suzuki 11,55 százalékos részesedést ért el a hazai személyautó-piacon. A márka elsősorban a hazai gyártású hibrid Vitara és SX4 S-Cross modelleknek köszönhetően immár ötödik éve vezeti a hazai új személygépjármű értékesítést. A lista második helyén a Toyota állt 12 672 eladott új személyautóval és közel 10 százalékos piaci részesedéssel, őket követte a Ford, a Dacia és a Skoda. Csak érdekességképpen: tavaly összesen 72 Teslát adtak el Magyarországon.

A legnépszerűbb kategória a globális trendeknek megfelelően nálunk is az SUV, több mint minden harmadik autó (37,3%) SUV volt az újautók között tavaly.

A 2015 óta Esztergomban gyártott és 2018 őszén megújult Vitara, 30,19 százalékos szegmens-részesedéssel (B-SUV) vezette az SUV kategóriát és ezzel együtt a személyautók mezőnyét is. Összesen 6 882 darabot regisztráltak a modellből 2020. január 1-je és december 31-e között. Meg kell jegyezni ugyanakkor azt is, hogy ez a darabszám jelentősen elmaradt a 2019-es értéktől. Az SUV-k között nagyon népszerű volt tovább a Dacia Duster és az új Ford Puma is.

A kishaszongépjárművek között a Ford a legerősebb

A kihívásokkal teli 2020-as év a kishaszongépjárművek piacára is rányomta a bélyegét, tavaly összesen 22 041 járművet értékesítettek, amely 15,9 százalékos visszaesést jelentett 2019-hez képest. Az egyes márkák közül a legtöbbet, 7 041 darabot, Fordból adtak el a magyar autópiacon tavaly, a márka piaci részesedése ennek köszönhetően közel 32 százalék volt. A lista második helyén a Fiat következett 2 796 eladott járművel, míg a harmadik helyet a Toyota szerezte meg 1 907 darabos értékesítéssel.

Érdemes megjegyezni, hogy a Magyar Gépjárműiportőrök Egyesülete a kishaszongépjárművek piacán 25 ezer darabos értékesítésre számít idén, amely 13 százalékos bővülést jelentene 2020-hoz képest.

Címlapkép forrása: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images