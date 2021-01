Trump kabinetje az elnök elmozdítását fontolgatja

Donald Trump kabineti tagjai azt fontolgatják, hogy a 25. alkotmánykiegészítés szerint eltávolítják Trumpot hivatalából és Mike Pence alelnöknek adják át az Egyesült Államok irányítását – értesült a CBS.

Trump kabinetjéből többen is tanácskozni kezdtek a 25. alkotmánykiegészítés használatáról, felmerült az is, hogy Mike Pence-t is bevonják az egyeztetésébe. A kabinetet Mike Pence alelnök és a 15 államtitkárság vezetői alkotják.

A kabineti tagok azután kezdtek el egyeztetni, hogy tegnap elfoglalták a Capitoliumot Trump támogatói. A rendőrséggel való összecsapások során négyen meghaltak és többen súlyosan megsérültek. A legtöbb politikus Trumpot tartja hibásnak, aki agitálta a tömeget a választási csalással való vádaskodással.

Egy olyan pletyka is kiszivárgott, mely szerint a kabineti tagok tömegesen készülnek lemondani a tegnapi események miatt.

