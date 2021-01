Forró a levegő Trump körül: elindulhat az elmozdítási eljárás ellene és katonailag is féken tartják

Nagyon pörögnek az események Washingtonban Donald Trump amerikai elnök esetleges elmozdítása irányába azután, hogy szerdán hívei megrohamozták a törvényhozás épületét a gyújtó hangú beszéde után. Sorozatosan jönnek a Trump tettét elítélő és ezért azonnali lemondásra felszólító üzenetek, miközben egyre több a jel arra, hogy újabb alkotmányos felelősségre vonási eljárás indul ellene, igaz annak kimenetele egyelőre erősen kérdéses. Ezzel együtt a demokrata párti vezetés igyekszik korlátozni a még regnáló elnököt, nehogy meggondolatlanul katonai csapást rendeljen el bárki ellen a hivatali idejéből hátralévő 12 nap alatt.

A legfrissebb fejlemények szerint Mike Pence alelnök nem tervez az alkotmány 25. kiegészítésével élni, azaz nem kezdeményezi azt az eljárást, miszerint ő átvenné Donald Trumptól az elnöki tisztséget – közölte a Reuters Pence egyik tanácsadójára hivatkozva. Ezt úgy érhetné el Pence, hogy megszavaztatja a kormány minisztereivel a dolgot arra hivatkozva, hogy Trump mentálisan nem ép, nem tudja ellátni feladatait (mert felbujtására törtek be a hívei a Capitoliumba szerdán) és ha a többség támogatja ezt, akkor Pence azonnal átveszi az elnöki hatalmat. Ez a folyamat gyakorlatilag pár órát vesz csak igénybe.

A Demokrata Párt képviselőházi elnöke, Nancy Pelosi is efelé tolná a republikánus vezetést, de ha nem ezt az utat választják (úgy tűnik, hogy nem ezt), akkor egy másik úton fog elindulni a párt, hogy elérje Trump eltávolítását még a január 20-i mandátumának lejárta előtt. A hírügynökség tudósítása szerint jövő hétfőn, azaz január 11-én az alsóházban beadják a Trump elmozdítását szorgalmazó javaslatot, rámutatva a minapi törvénytelen cselekedeteire (georgiai választási vezetőt telefonban győzködte, hogy „találjon neki” még szavazatokat, hogy ő maradhasson az elnök és szerdán a capitoliumi események). Mivel a demokrata párt irányítja az alsóházat, többsége van, és mivel elég az egyszerű többség a törvénytelenség kimondásához, így ott bizonyára meg lesz a politikai támogatása a kezdeményezésnek.

Az a nagy kérdés, hogy a felsőházban, a Szenátusban hogyan reagálnak a republikánusok, amikor oda kerül a beadvány, mert ott Trump elmozdításához kétharmados támogatottság kell.

Tehát az 51 republikánus szenátorból legalább bő tucatnyinak kell az elnök ellen fordulnia, feltéve, hogy az összes demokrata szenátor Trump ellen szavaz. Eddig csak néhány republikánus szenátor jelezte nyíltan is, hogy elítéli Trumpot, de ez még kevés lenne az elmozdításához. A 2019 végén indított elmozdítási eljárás végül a Szenátusban azért bukott el, mert a republikánusok kitartottak Trump mellett.

További lényeges fejlemény, hogy a Wall Street Journal ma szerkesztőségi vélemény cikkben szólította fel Trumpot az azonnali lemondásra, ami azért érdekes, mert a lapot az a Rupert Murdoch tulajdonolja, aki sokáig nagyon szoros kapcsolatban volt Trumppal, és többek között a Fox News csatornán is jelentős teret adott az elnök támogatásának. Pénteken a lap azt az értesülést is közölte, miszerint Nancy Pelosi, a Képviselőház demokrata párti elnöke egyeztetett Mark Milleyel, az egyesített katonai erők parancsnokával arról, hogy hogyan is működik a katonai csapásmérés elrendelésének folyamata és mik a lépések, keretek. Ezt azért tette Pelosi, mert állítása szerint Trump a szerdai kapitóliumi események tükrében nem stabil mentálisan, és mivel ő a hadászati erők főparancsnoka, így ki kell védeni azt a kockázatot, hogy esetleg Trump a hivatali idejéből hátra lévő 12 napban meggondolatlan parancsot adjon a haderőnek, akár nukleáris csapás kivitelezésére is.

A Reuters információi szerint Pelosi párttársainak azt mondta egy mai egyeztetésen, hogy biztosítékokat kapott Millertől arra, hogy Trump esetleg felelőtlen parancs adásait is jól kezeli majd a haderő, de ezzel együtt Pelosi továbbra is azt akarja, hogy Trumpot még a január 20-i mandátuma előtt távolítsák el az elnöki tisztségből, mert megsértette az alkotmányt, a tüntetőket a törvényhozás ellen vezette, hogy megakadályozzák Joe Biden elnökké nyilvánításának folyamatát. Még a decemberben lemondott régi Trump-szövetséges William Barr igazságügyi miniszter is azt mondta erre, hogy árulást követett el Trump és súlyosan megsértette a hivatali kötelességeit, amire felesküdött.

Ma egyébként a több mint 12 millió amerikai munkavállalói érdekeit képviselő munkaügyi szakszervezetek tömörülésének elnöke is azonnali lemondásra szólította fel Trumpot, illetve arra, hogy a politikusok távolítsák el a hatalomból. Az eltávolítási eljárásnak abban is van jelentősége, hogy ilyen esetben 2024-ben nem tudna újraindulni Trump az elnökségért.

Címlapkép forrása: Jim Lo Scalzo - Pool/Getty Images