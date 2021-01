Trump: nem megyek el Biden beiktatási ünnepségére

A Demokrata Párt több vezetője is azt szorgalmazta tegnap, hogy távolítsák el a hatalomból a republikánus Trumpot amiatt, mert alkotmányos puccskísérletnek is beillik az, ahogy feltüzelte támogatóit a washingtoni törvényhozás épületének megtámadására a választási eredmény hitelesítésének megakadályozása érdekében. Emellett számos komoly bírálatot is kapott a republikánus pártbeli eddig fő támogatóitól is (a volt igazságügyi miniszter árulásnak nevezte Trump tettét, és két minisztere, illetve több fontos beosztású vezető is lemondott), szorult helyzetében Trump előbb az említett videóban ítélte el a szerdai zavargásokat és ígért békés hatalomátadást, aztán most azt jelezte mindenkinek, aki kérdezi tőle, hogy nem fog elmennni utódja beiktatási ünnepségére. Ez egyébként újabb szakítást jelent a hagyományokkal.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.