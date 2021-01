Igazi politikai hadjárat indult, hogy kirúgják Trumpot az elnöki székből - Vajon sikerül elmozdítani?

Donald Trump január 20-án átadja a hatalmat Joe Bidennek, ezt maga az elnök is megerősítette. A demokrata párt képviselői viszont nem akarják megvárni, hogy a volt ingatlanmágnás önként távozzon az Egyesült Államok éléről, komplett hadjáratot építettek fel az elmozdítására, miután Trump követői a múlt héten feldúlták a Capitoliumot. A politikai támadások látványosak, de nem sok esély van rá, hogy Donald Trumpot kiteszik az elnöki székből január 20-ig.

Miért támadják Trumpot?

Január 6-án, Joe Biden győzelmének kongresszusi hitelesítésének napján Donald Trump támogatói hatalmas tüntetést szerveztek Washington D.C.-be. Az eseményen maga az elnök is részt vett és arra szólította fel a tömeget, hogy menjenek a Capitoliumhoz és „harcoljanak” az országukért. A tömeg szó szerint vette a buzdító szavakat: több ezren masíroztak a kongresszus központjához; voltak, akik betörtek és feldúlták az épületet.

Az erőszakossá fajult esemény során öten meghaltak, köztük egy rendőr, aki megsérült a tüntetőkkel való összecsapás során, és egy Trump-támogató is, akit az épületet védő rendőrök lőttek le, miután megpróbált átjutni egy elbarikádozott folyosó ajtaján. Joe Biden győzelmét végül másnap hajnalban hitelesítették.

Az ostromot az amerikai lakosság nagy része (57-62%) elítélte, Trump másnap bejelentette, hogy békésen átadja a hatalmat Joe Bidennek és letiltották a Facebookról, Twitterről.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 01. 07. Itt a fordulat Trumptól: átadja a hatalmat Bidennek

Politikai ellenlábasai Trumpot árulónak és közveszélyesnek könyvelték el, a tüntetőket pedig terroristáknak, felkelőnek bélyegezték meg. A demokraták néhány napon belül nekiálltak, hogy hivatali eljáráson keresztül elmozdítsák Donald Trumpot az elnöki székből.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 01. 11. Legalább 25 embert vádolnak terrorizmussal a Capitolium ostroma után

Mi az a 25. alkotmány-kiegészítés?

Az Egyesült Államok alkotmányának 25. kiegészítésének 4. szekciója lehetőséget ad az elnök kabinetjének (az alelnöknek és a 15 államtitkárság vezetőjének), hogy hivatalának ellátására alkalmatlannak minősítsék az elnököt és kezdeményezzék a leváltását. Ahhoz, hogy ez sikerüljön,

az eljárást a kabinet legalább felének támogatnia kell,

illetve szükséges hozzá a képviselőház és a szenátus 2/3-os támogatása is.

Technikailag úgy nézne ki, hogy Mike Pence alelnöknek írnia kellene egy levelet a képviselőház és a szenátus vezetőinek, melyben deklarálja, hogy Trump nem képes ellátni hivatalát. Ezzel megfosztanák Trumpot az elnöki hatalomtól, viszont ha Trump szintén ír egy levelet a vezetőknek, melyben felülbírálja Pence döntését, ismét visszakapja hivatalát.

Ezért szükséges az, hogy a kongresszus összeüljön a levelek kézhezvételétől számított 48 órán belül és szavazzon 21 napon belül az elnök alkalmasságáról.

Ha az alsóház (képviselőház) és a felsőház (szenátus) kétharmada úgy határoz, hogy Trump alkalmatlan feladatainak elvégzésére, Mike Pence lesz az elnök és hivatali úton ezt Trump már nem vétózhatja meg.

A 25. alkotmány-kiegészítés 4. szekcióját még sosem alkalmazták az amerikai történelem során.

Így mozdítanák el az elnököt

Bennfentes információk szerint a 25. alkotmány-kiegészítés szerinti eljárás kezdeményezését Trump kabineti tagjai komolyan fontolóra vették a január 6-ai események után, de végül nem született döntés a procedúra elindítása mellett. Azt nem tudni, hogy a kabinet mely tagjai kezdeményezték a tanácskozást, Mike Pence alelnök viszont valószínűleg nem vett részt benne.

Miután világossá vált, hogy Trumpot nem fogják saját emberei eltávolítani hivatalából, a demokraták akcióba lendültek, hogy gondoskodjanak az elnök elmozdításáról:

Hétfőn a képviselőház demokratái arra kérték a Házat, hogy egyöntetűen kérjék fel Mike Pence alelnököt arra, hogy indítsa el a 25. alkotmány-kiegészítés szerinti eljárást . Nem meglepő módon a republikánus párt képviselői visszadobták az indítványt.

a képviselőház demokratái arra kérték a Házat, hogy kérjék fel Mike Pence alelnököt arra, hogy indítsa el a . Nem meglepő módon a republikánus párt képviselői visszadobták az indítványt. Kedden a képviselőház szavazni fog arról, hogy a hétfőn benyújtott határozati javaslatot mégis fogadják el , ha nem is egyöntetűen kerül erre sor. Mivel a Ház demokrata többségű, az indítvány szinte biztosan átmegy majd.

a képviselőház , ha nem is egyöntetűen kerül erre sor. Mivel a Ház demokrata többségű, A demokraták Mike Pence alelnöknek 24 órás ultimátumot adtak a 25. alkotmány-kiegészítés szerinti eljárás elindítására. Mivel Mike Pence valószínűleg nem indítja majd el az eljárást (az amerikai törvények nem kötelezik erre, még akkor sem, ha a képviselőház elfogadja az indítványt), a demokraták szerdán kötelezettség-szegési eljárást indítanak majd Donald Trump ellen.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 01. 11. Megakadályozták Donald Trump elmozdítását az elnöki székből

Kitölti maradék hivatali idejét Trump?

A nagy kérdés most az, hogy kiötölti-e hátralévő, 8 napos hivatali idejét Donald Trump vagy rá lesz-e kényszerítve arra, hogy átadja az elnöki széket Mike Pence-nek.

A válasz pedig az, hogy szinte biztosan kitölti a hivatali idejét és nem fogják tudni elmozdítani.

Ennek politikai, ügyviteli és időbeli okai is vannak.

A legvalószínűbb forgatókönyv az lesz, hogy Mike Pence visszadobja a 25. alkotmány-kiegészítés szerinti eljárás megindítására, aztán elindul a kötelezettség-szegési eljárás, ami szinte biztosan átmegy majd a Képviselőházon.

Ezután a szenátus 2/3-ának kell úgy döntenie, hogy bűnösnek mondják Trump elnököt ahhoz, hogy kikerüljön az elnöki székből. Jelenleg 51 republikánus szenátor ül a felsőházban, míg a demokraták és a függetlenek 48 széket foglalnak el (+1 szék üres). Bár akadnak olyan republikánus szenátorok, akik támogathatják a kötelezettségszegési eljárást (Mitt Romney már dolgozik a mozgósításon),

szinte biztosan nem fog összejönni az elnök elmozdításához szükséges szavazati mennyiség a szenátusban.

Donald Trump még mindig hatalmas támogatást élvez a republikánus párt szavazóbázisán belül, a republikánus szavazók nagy része (70% - Politico) úgy gondolja, hogy a demokraták csaltak a választáson és számottevő hányaduk (45% - Yougov) még a Capitolium ostromát is támogatta. Azok a republikánusok, akik szembe helyezkednek Donald Trump elnökkel, egyelőre szinte biztosan számíthatnak szavazóbázisuk megcsappanására, így

a republikánus szenátoroknak nem áll érdekükben, hogy az elnök elmozdítása mellett szavazzanak, még akkor sem, ha egyébként nem értenek egyet az elnök választások óta tanúsított viselkedésével.

Fontos tényező az is, hogy a szenátus legkorábban január 19-én szavazna az eljárás folytatásáról, vagyis a döntés egy nappal Trump távozása előtt esedékes. Ha még úgy is dönt a republikánus szenátorok számottevő hányada, hogy megszavazzák az eljárás lefolytatását, ezzel már

csak azt érnék el, hogy Trumpot eltiltják a 2024-es elnökválasztáson való indulás lehetőségétől, hiszen másnap mindenképpen átadja a hatalmat Joe Bidennek.

Azzal, hogy a mostani eljárás-sorozattal gyakorlatilag lehetetlen (és a közelgő hatalomátadás miatt fölösleges is) Trump elmozdítása az elnöki székből, valószínűleg a demokrata politikusok is tisztában vannak. Az eljárás lefolytatása inkább egyfajta politikai manőver, mellyel azt akarják jelezni szavazóbázisuk felé, hogy ők mindent megtettek azért, hogy elmozdítsák ezt a „felkelést szító,” az „ország vezetésére alkalmatlan” politikust az Egyesült Államok éléről, még úgy is, hogy amúgy ők sem látnak a sikerre reális esélyt.

Szintén nem fog jól mutatni Trump történelmi emlékezetében és 2024-es elnökválasztási kampánya során sem, hogy ő lesz az első olyan elnök, aki ellen kétszer is kezdeményeztek kötelezettség-szegési eljárást, még úgy sem, hogy jó eséllyel a második eljárást is visszadobja a szenátus, ahogy tette ezt az első esetén is.

Címlapkép: Win McNamee/Getty Images