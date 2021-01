Egyre több párttársa fordul Trump ellen, így biztosan elindul ma az eljárás ellene, de az eltávolítása kérdéses

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Mivel az amerikai Képviselőház már legalább 217 tagja jelezte azt, hogy támogatni fogja a szerdai szavazáson a Donald Trump amerikai elnök elleni alkotmányos felelősségre vonási eljárás megindítását, ezért a szükséges többség meg van, az eljárás biztosan el fog indulni. Ebben annak is szerepe van, hogy már 5 képviselőházi párttársa, azaz republikánus képviselő is nyíltan Trump ellen fordult és támogatja az impeachmentnek nevezett eljárást. Sőt a The New York Times szerint Trump hű szövetségese, a felsőházi republikánus vezető, Mitch McConnell sem bánja az eljárást, mert így talán könnyebb lesz a pártnak is eltávolodnia Trumptól.