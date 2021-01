A német autógyártókat is utolérte a chip-hiány - A Volkswagen és a Daimler is kénytelen visszafogni a termelését

Rövidített munkaidőre kényszerülnek a német autógyártók egyes üzemei az elektronikai alkatrészek szállítási fennakadásai miatt.

Egyre nagyobb problémát jelent a német autógyáraknak az elektronikai alkatrészek hiánya. Emiatt lesz kénytelen az Audi is a németországi Ingolstadt és Neckarsulm üzemekben mintegy 10 ezer alkalmazottat rövidített munkaidőben foglalkoztatni. A Volkswagen már tavaly decemberben is jelezte az elektronikai alkatrészek ellátásában jelentkező fennakadásokat.

A hiány mostanra bennünket is elért

- közölte az Audi szóvivője.

Az Audi emiatt neckarsulmi üzemében hétfőtől átmenetileg szünetelteti az A4 limuzin és az A5 kabrió gyártását. Az ingolstadti üzemben két gyártósor áll majd le, amelyeken A4 és A5 modellek készültek. A mintegy 10 ezer alkalmazott számára a rövidített munkaidő előreláthatólag január végéig tart majd.

A Volkswagen szintén hétfőn vezeti be a rövidített munkaidőt az emdeni üzemben előreláthatólag két hétre. Az üzemi tanács tájékoztatása szerint az intézkedés mintegy 9 ezer alkalmazottat érint majd. Egyes munkaterületeken azonban továbbra is teljes munkaidőben dolgoznak majd az alkalmazottak, például a karosszéria présüzemben és az elektromos autók új gyártósoránál.

A Volkswagen a wolfsburgi üzemben is néhány napra visszafogni készül a gyártást. A Daimler is rövidített munkaidőt vezet be a kompakt modelleket gyártó rastatti üzemben. Az üzemi tanács szerint hasonló intézkedésre kerülhet sor a brémai Mercedes-Benz gyárban is. A BMW viszont még nem jelezte a rövidített munkaidő bevezetésének a szükségességét.

Az elektronikai alkatrészek ellátása még nem okozott fennakadásokat termelőegységeinknél

- közölte a cég szóvivője.

Az autóipar elektronikai alkatrészeinek ellátásában azért jelentkeznek fennakadások, mert a chipgyártó vállalatok egy része a koronavírus-válság alatt tavaly bekövetkezett autóipari leállások miatt átállt a szórakoztató elektronikai alkatrészek gyártására. Az ismét lendületbe jött autóipari termelés viszont emiatt kifogyott az alkatrészekből.

Címlapkép forrása: Sina Schuldt/picture alliance via Getty Images