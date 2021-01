A chip-hiány már a magyarországi autógyártást veszélyezteti - Hiába indul újra, szinte azonnal leállítják a Mercedes-gyárat

A globális chip-hiány immár a magyar autógyártásban is fennakadásokat okoz, a kecskeméti Mercedes-gyár ugyan egy hónapos leállást követően újraindítja termelését vasárnap, de jövő szerdán újra leállítja azt a félvezetők hiánya miatt. Az alkatrészhiány megállíthatatlanul söpör végig a világon, amennyiben a probléma nem oldódik meg rövidtávon, akár a 2021-re vonatkozó növekedési kilátásokat is veszélybe sodorhatja.

A baon.hu számolt be arról, hogy szerkesztőségükbe olyan információ érkezett, mely szerint a december 18-án kezdődött ideiglenes leállás után ugyan hamarosan újraindul a kecskeméti Mercedes-gyár, de néhány nap múlva ismét szünetelni fog a termelés. Értesülésüket a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. megerősítette. A portál szerint a kényszerű leállást egy Japánban gyártott alkatrész hiánya okozza.

A vállalat hivatalos válaszában kiemelte, hogy egyes félvezető komponensek terén jelenleg világszerte beszállítói nehézségek tapasztalhatók az alkatrészellátásban.

A Mercedes-Benz gyárainak nagyfokú rugalmassága viszont lehetővé teszi, hogy a termelési programban ilyenkor szükséges módosításokat rövid időn belül végrehajtsák. Más gyáraké mellett a kecskeméti Mercedes-Benz gyár termelési programját is az aktuális beszállítói helyzethez alakítják.

Hangsúlyozták azt is, hogy a Mercedes-EQ elektromos offenzívát folytatják, és továbbra is kiemelten fontos célként kezelik a konszernen belül. Beszállítóikkal szoros együttműködésben dolgozva folyamatosan figyelik és elemzik a helyzetet.

Jelenleg még korai lenne előrejelzésekbe bocsátkozni a konkrét távlati hatásokról

– állt a cég válaszában.

Az MBMH Kft. azt is közölte, a gyár január 17-én, azaz vasárnap az éjjeli műszakkal a terveknek megfelelően megkezdi a termelést,

majd az említett beszállítói nehézségek miatt mintegy másfél hétig, január 20. és január 30. között szünetelni fog a gyártás kecskeméten.

A chip-hiány számos németországi üzemet is érint

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egyre nagyobb problémát jelent a német autógyáraknak az elektronikai alkatrészek hiánya. Emiatt lesz kénytelen az Audi is a németországi Ingolstadt és Neckarsulm üzemekben mintegy 10 ezer alkalmazottat rövidített munkaidőben foglalkoztatni. A Volkswagen már tavaly decemberben is jelezte az elektronikai alkatrészek ellátásában jelentkező fennakadásokat.

A hiány mostanra bennünket is elért

- közölte az Audi szóvivője.

Az Audi emiatt neckarsulmi üzemében hétfőtől átmenetileg szünetelteti az A4 limuzin és az A5 kabrió gyártását. Az ingolstadti üzemben két gyártósor áll majd le, amelyeken A4 és A5 modellek készültek. A mintegy 10 ezer alkalmazott számára a rövidített munkaidő előreláthatólag január végéig tart majd.

A Volkswagen szintén hétfőn vezeti be a rövidített munkaidőt az emdeni üzemben előreláthatólag két hétre. Az üzemi tanács tájékoztatása szerint az intézkedés mintegy 9 ezer alkalmazottat érint majd. Egyes munkaterületeken azonban továbbra is teljes munkaidőben dolgoznak majd az alkalmazottak, például a karosszéria présüzemben és az elektromos autók új gyártósoránál.

A Volkswagen a wolfsburgi üzemben is néhány napra visszafogni készül a gyártást. A Daimler is rövidített munkaidőt vezet be a kompakt modelleket gyártó rastatti üzemben. Az üzemi tanács szerint hasonló intézkedésre kerülhet sor a brémai Mercedes-Benz gyárban is. A BMW viszont még nem jelezte a rövidített munkaidő bevezetésének a szükségességét.

Az elektronikai alkatrészek ellátása még nem okozott fennakadásokat termelőegységeinknél

- közölte a cég szóvivője.

Az autóipar elektronikai alkatrészeinek ellátásában azért jelentkeznek fennakadások, mert a koronavírus-járvány hatására rengetegen maradtak otthon, amelynek köszönhetően jelentősen megnőtt az igény a szórakoztató elektronikai eszközök iránt. A chipgyártó vállalatok egy része pedig ráállt a megnövekedett kereslet kiszolgálására, mert az autóipar irányából csökkenő keresletet tapasztalt, az ismét lendületbe jött autóipari termelés viszont emiatt kifogyott az alkatrészekből.

A Bloomberg összefoglaló anyagában arra is felhívta a figyelmet, hogy a chip-gyártók azért is favorizálják a szórakoztató elektronikai eszközök gyártóit, mert sokkal nagyobb megrendeléseket biztosítanak számukra. Példaként az okostelefonok piacát emelték ki, ahol éves szinten több, mint egymilliárd új eszközbe kerülnek félvezetők, míg az autóipar durván 80 millió járművet állít elő.

Veszélybe kerülhet az erőteljes növekedés 2021-ben?

Az egyre nagyobb problémákat okozó globális chip-hiánnyal kapcsolatban fontos azt is kiemelni, hogy amennyiben a probléma nem oldódik meg rövidtávon, az akár veszélybe sodorhatja a 2021-re vonatkozó növekedési terveket is. A hatalmas visszaesést hozó 2020-as év után az iparági szereplők erőteljes, kétszámjegyű növekedésre számítottak 2021-ben.

Az Economist Intelligence Unit tavalyi anyagában még arról írt, hogy az általa vizsgált 51 ország mindegyikében, beleértve az Egyesült Államokat, Németországot és Japánt, erőteljes felpattanás következhet be idén.

Szinte mindenki úgy gondolta, hogy ennek a látványos visszapattanásnak az egyedüli gátja csak az lehet, hogyha a vakcinák nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket és a koronavírus-járvány ellen folytatott küzdelem kevésbé bizonyul sikeresnek. Arról viszont szinte egyáltalán nem lehetett hallani, hogy a globális chip-hiány olyan fennakadásokat okozhat 2021-ben, amely miatt világszere üzemeket kell leállítani ideiglenesen.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Bloomberg via Getty Images