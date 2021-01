Chip-hiánnyal küzd az Audi, a Mercedes-Benz és a Suzuki – Mi lesz a magyarországi autó- és motorgyártással?

A globális chip-hiány egyre nagyobb méreteket ölt az utóbbi hetekben, a jelenség világszerte kedvezőtlen hatással van a vezető autógyártók működésére, amelyek egymás után kényszerülnek a termelésük ideiglenes felfüggesztésére, lassítására, átütemezésére. A félvezetők hiánya immár a magyar autó- és motorgyártásban is okoz fennakadásokat. A kecskeméti Mercedes-gyár napokra leáll majd, míg Győrben az Audi a motorgyártásnál csökkentett termelést, az autógyártásban pedig egyműszakos munkarendet vezet be. Az esztergomi Suzuki-gyár termelésére egyelőre nincs hatással a chip-hiány.

A félvezetők ellátásában azért jelentkeznek fennakadások, mert a koronavírus-járvány hatására rengetegen maradtak otthon, amelynek köszönhetően jelentősen megnőtt az igény a szórakoztató elektronikai eszközök iránt. A chipgyártó vállalatok egy része pedig ráállt a megnövekedett kereslet kiszolgálására, mert az autóipar irányából csökkenő keresletet tapasztalt, az ismét lendületbe jött autóipari termelés viszont emiatt kifogyott az alkatrészekből.

A Bloomberg összefoglaló anyagában arra is felhívta a figyelmet, hogy a chip-gyártók azért is favorizálják a szórakoztató elektronikai eszközök gyártóit, mert sokkal nagyobb megrendeléseket biztosítanak számukra. Példaként az okostelefonok piacát emelték ki, ahol éves szinten több, mint egymilliárd új eszközbe kerülnek félvezetők, míg az autóipar durván 80 millió járművet állít elő.

Az autógyártók a beszállítóikkal szorosan együttműködve természetesen igyekeznek megoldást találni a kialakult problémára, de rövidtávon így is rákényszerültek arra, hogy számos gyárukban ideiglenesen felfüggesszék, vagy átütemezzék a termelésüket. Az év elején elsősorban arról lehetett hallani, hogy a chip-hiány Amerikában okoz fennakadásokat az autóiparban, az utóbbi napokban viszont már sorra érkeztek a hírek arról is, hogy az alkatrészhiány elérte a németországi gyártóbázisokat is. A Volkswagen ugyan már tavaly decemberben jelezte, hogy problémákat okoz számára a félvezetők hiánya, a termelés visszafogásáról és a rövidített munkaidő bevezetéséről csak az utóbbi napokban hozott döntést és adott ki tájékoztatást.

Hasonló lépésre szánta rá magát a Volkswagen csoport másik tagja is, az Audi neckarsulmi üzemében hétfőtől átmenetileg szünetelteti az A4 limuzin és az A5 kabrió gyártását. Az ingolstadti üzemben két gyártósor állt le, amelyeken A4 és A5 modellek készültek. A mintegy 10 ezer alkalmazott számára a rövidített munkaidő előreláthatólag január végéig tart majd. A Daimler is azt közölte, hogy rövidített munkaidőt vezet be a kompakt modelleket gyártó rastatti üzemben.

A globális chip-hiány természetesen kihat a magyarországi termelésre is

Elsőként a kecskeméti Mercedes-Benz gyár jelezte, hogy a december 18-án kezdődött ideiglenes leállás után ugyan hamarosan újraindul a gyártás Kecskeméten, de néhány nap múlva ismét szünetelni fog a termelés.

A Mercedes-Benz gyárainak nagyfokú rugalmassága viszont lehetővé teszi, hogy a termelési programban ilyenkor szükséges módosításokat rövid időn belül végrehajtsák. Más gyáraké mellett a kecskeméti Mercedes-Benz gyár termelési programját is az aktuális beszállítói helyzethez alakítják – írta a vállalat.

Hangsúlyozták azt is, hogy a Mercedes-EQ elektromos offenzívát folytatják, és továbbra is kiemelten fontos célként kezelik a konszernen belül. Beszállítóikkal szoros együttműködésben dolgozva folyamatosan figyelik és elemzik a helyzetet.

Jelenleg még korai lenne előrejelzésekbe bocsátkozni a konkrét távlati hatásokról

– állt a cég válaszában.

Az MBMH Kft. azt is közölte, a gyár január 17-én, azaz vasárnap az éjjeli műszakkal a terveknek megfelelően megkezdi a termelést,

Természetesen a fentiekkel kapcsolatban megkerestük a Magyar Suzukit is, ahonnan azt a hivatalos választ kaptuk, hogy a globális chip, félvezető hiány jelentős problémát jelent az autóipari elekronikai beszállítóknak, ezáltal az autógyártó cégeknek, beleértve a magyarországi operációt.

Bonnár-Csonka Zsuzsanna, a cég kommunikációs vezetője ugyanakkor hozzátette,

Vállalatunknál ez még nem okozott fennakadást. Beszállítóinkkal együtt jelenleg is azon dolgozunk, hogy továbbra is folyamatos legyen a gyártásunk ellátása.

Az Audi Hungaria hivatalos válaszában pedig jelezte, hogy a félvezetők iránti igények az elmúlt időszakban világszerte olyan mértékben növekedtek, hogy ez az alkatrészszállítások kiesését vagy jelentős késését okozta. Ez pedig hatást gyakorol a világszerte működő autógyárak így az Audi Hungaria működésére is.

Az alkatrészellátási fennakadások következtében vállalatunknál átmenetileg az alkatrészellátáshoz kell igazítanunk a termelést

– írta Czechmeister Mónika, az Audi Hungaria kommunikációs vezetője.

Hozzátette, a motorgyártás a tervek szerint a következő két hétben átmeneti csökkentett termeléssel, részleges műszaklemondásokkal dolgozik. A járműgyártás pedig a jelenlegi és a következő héten terveink szerint egy műszakos rendben termel.

Természetesen ezzel párhuzamosan a konszern mindent megtesz annak érdekében, hogy az alkatrészellátási hiányt a lehető leggyorsabban megoldja, és a jövőbeni kihatásokat a lehető legminimálisabbra mérsékelje – jelentette ki Czechmeister Mónika.

Címlapkép forrása: Audi