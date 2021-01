Magyarország is elítéli Oroszországot Putyin ellenfelének letartóztatása miatt

30 napos letartóztatásra ítélték Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust Oroszországban, miután hazatért németországi gyógykezeléséből. Navalnij letartóztatására válaszul az EU elítélő nyilatkozatot tett, ezt a magyar kormány is aláírta.

Tegnap este tért haza Moszkvába Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus, egyből őrizetbe is vették, az MTI arról számol be, hogy ma a bíróság 30 napos letartóztatást is elrendelt az ügyében.

A február 15-ig tartó időszakban a bíróság el fogja dönteni, hogy az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN) igényének megfelelően módosítsa-e letöltendőre Navalnijra az úgynevezett Yves Rocher-ügyben kiszabott felfüggesztett börtönbüntetést.

Navalnij a bíróság határozatára válaszul a közösségi médiában még a tárgyalóteremből utcai tömegtüntetésekre szólította fel a híveit.

Közben az Európai Tanács elítélő nyilatkozatot adott ki Oroszországra nézve, melyben arra kérik az országot, hogy engedjék szabadon a Navalnij-üggyel kapcsolatosan őrizetbe vett aktivistákat és újságírókat. Az Indexet arról tájékoztatta a Külügyminisztérium, hogy Magyarország is aláírta a dokumentumot.

